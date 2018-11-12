Xiaomi Black Shark ворвётся на европейский рынок уже с 16 ноября

Компания Xiaomi взялась делать игровые смартфоны и Black Shark – это первая ласточка: с новейшим техническим оснащением и без 3.5 мм разъема в угоду новым тенденциям. Xiaomi анонсировала начало продаж в Европе с 16 ноября.

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Black Shark это первый игровой смартфон от компании Xiaomi. Он был представлен еще в апреле 2018-го с такими техническими характеристиками: процессор Snapdragon 845, до 8 ГБ ОЗУ и внутренний накопитель до 128 ГБ. Также имеется ряд чисто игровых особенностей: RGB-подсветка, логотип на обратной стороне, стереодинамики, соотношение сторон 18:9 и 5.99-дюймовый экран. С другой стороны, разрешение экрана составляет всего 1080x2160, ОС «застряла» на Android 8.1, а разъем для наушников и вовсе пропал с корпуса.

Тем не менее, эти нюансы совсем не мешают компании Xiaomi с ее новым игровым смартфоном уверенно завоевывать европейский рынок. Устройство можно будет заказать с 16 ноября в любой из стран Европы через официальный сайт производителя. Приятным сюрпризом для любителей игр станет геймпад, который идёт прямо в комплекте к Black Shark и позволяет смартфону легко конкурировать с такими устройствами, как например Razer Phone 2, но, увы не с ASUS ROG phone.

А вот на самый интересный вопрос – какова же будет цена для европейского потребителя – по-прежнему нет ответа. Мы лишь можем предположить, что она будет близкой к той, которая уже «засветилась» на иностранных рынках, а именно: около $499.