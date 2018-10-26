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Xiaomi Mi Mix 3 на Snapdragon 845 представлен официально: беспроводная зарядка и до 10 ГБ ОЗУ

Фаблет Xiaomi Mi Mix 3 на Android (Изображение: Xiaomi MIUI Official Forum)
Фаблет Xiaomi Mi Mix 3 на Android (Изображение: Xiaomi MIUI Official Forum)
Новый Xiaomi Mi Mix 3 несет на борту мощный чипсет Qualcomm Snapdragon 845 и до 10 ГБ ОЗУ вместе с большим 6.4-дюймовым дисплеем без выреза, однако встроенного в экран сканера отпечатков, разблокировки по лицу и поддержки 5G мы не увидим - версия с поддержкой сетей пятого поколения выйдет в начале 2019. Как бы там ни было, смартфон интересный и точно станет популярным благодаря стартовой цене чуть меньше $500.
by Codrut Nistor, 26.10.2018
Chinese Tech Android ARM планшетофоны телефоны

Все обладатели Mi Mix 2S вчера выдохнули с облегчением: новый Xiaomi Mi Mix 3 по производительности практически не отличается от предшественника. Тем не менее, в новой модели дисплей занимает почти всю фронтальную поверхность, а возможности обеих камер усилены ИИ-алгоритмами, обеспечивающими наилучшее качество съемки в любых условиях. Также, устройство может заряжаться без проводов, а в следующем году даже выйдет 5G-версия аппарата (которую, правда, все ждали от Xiaomi уже сейчас).

Список всех характеристик Xiaomi Mi Mix 3:

  • Qualcomm Snapdragon 8456 или 8/128 ГБ а также 8/256 ГБ варианты, лимитированная версия Palace Museum edition с 10 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти
  • 6.4-дюймовый Full HD+ AMOLED дисплей с соотношением 19.5:9 и плотностью 403 ppi
  • Дисплей занимает 93.4% площади фронтальной панели12 МП + 12 МП (f/1.8 и f/2.4) двойная основная камера
  • 24 МП + 2 МП фронтальная камера
  • Модуль WiFi 802.11 ac (4x4 MU-MIMO), Bluetooth 5.0, dual 4G VoLTE, NFCпорт USB Type-C, слот для двух nanoSIM
  • Батарея 3,850 мАч (мощность беспроводной зарядки 10 Вт)
  • MIUI 10 (на данный момент Android 8.1) 
  • Расцветки Onyx Black, Sapphire Blue, Jade Green

К сожалению, 3.5 мм аудио разъема в смартфоне нет, но соответствующий переходник в комплекте будет. Отдельно стоит упомянуть, что у смартфона всего один динамик. А вот интересной и, безусловно, приятной деталью является магнитный механизм слайдера, который намного надежнее стандартных аналогов, применявшихся в смартфонах прежде. По информации производителя он способен выдержать 300 000 циклов открытия-закрытия.

Цена устройства стартует с отметки $474 за версию 6/128 ГБ, но даже вариант на 8/256 ГБ имеет разумный ценник в $575. Однако, стоит знать что указанные цены относятся к китайской версии, а когда выйдет глобальная и какова будет ее цена - пока неизвестно.

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Codrut Nistor, 2018-10-26 (Update: 2018-10-26)

 