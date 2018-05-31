Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 8 с дизайном а-ля iPhone X, улучшенным GPS и 3D сканером лица

Компания Xiaomi наконец представила публике свою последнюю флагманскую модель Mi 8. Новинка имеет топовый процессор Snapdragon 845, двойную камеру и улучшенный модуль GPS. Mi 8 будет доступен и на других рынках, кроме китайского, по характеристикам смартфон аналогичен более дорогим флагманам. По дизайну смартфон довольно схож с iPhone X, но при этом цена у него более чем конкурентоспособная.

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , ноутбуки , OnePlus Two , планшетофоны , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS без изображений

С запуском смартфонов Mi восьмой серии, Xiaomi хочет не только догнать но и обогнать компанию Apple. Большая часть информации, которая была известна о характеристиках Mi 8 и возможном выпуске Mi 8 SE, подтвердилась. Xiaomi выпускает несколько моделей в рамках серии Mi 8, чтобы охватить больший ценовой диапазон также, как это сделала Apple в прошлом году со своими iPhone 8 и iPhone X. Давайте взглянем на героя сегодняшних новостей и попробуем понять из-за чего такая шумиха вокруг Mi 8.

Порядковый номер в названии Mi 8 символизирует восьмилетнюю историю бренда Xiaomi и даже отражает характеристики смартфона. В Mi 8 устанавливается Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом от 64 до 256 ГБ. Смартфон практически полностью повторяет дизайн iPhone X, не считая рамки снизу, размер которой подобран так чтобы повторять расстояние, которое съедает вырез вверху экрана. В нём, кстати, находятся 20 МП f/2.0 1.8 мкм селфи-камера с ИИ, датчик приближения, инфракрасный прожектор с линзой, а также разговорный динамик. К счастью, вырез можно скрыть в настройках дисплея, если вас он смущает. Дисплей произведен по технологии AMOLED, диагональ составляет 6.21 дюйма, а разрешение 2248х1080; максимальная яркость заявлена на уровне 600 нит, соотношение площади дисплея к корпусу составляет 88.5% (18.7:9).

Тыловая камера Mi 8 представляет из себя вертикально расположенный модуль состоящий из двух 12-мегапиксельных сенсоров. Основной сенсор - Sony IMX363 с оптической стабилизацией, диафрагмой f/1.8 и размером пикселей 1.4 мкм (похожий установлен в Mi Mix 2S), а вот дополнительный при том же разрешении в 12 МП имеет диафрагму f/2.4 и пиксели размером 1 мкм (Samsung S5K3M3). Исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) заявил, что Mi 8 заработал 99 баллов (105 в категории фото) на тестировании в DxOMark, опередив тем самым Mi Mix 2S и iPhone X. Обработкой и улучшением снимков с камер занимается искусственный интеллект, который распознает до 200 различных сцен. Камеры демонстрируют отличные результаты при съемке в плохом освещении, благодаря объединению сигналов с четырех пикселей в один.

Кроме того, Mi 8, видимо, является первым смартфоном с двойным GPS. Благодаря новому модулю GPS, смартфон использует не только традиционный диапазон L1, как и большинство устройств, но еще и L5 - частота, которая используется в аєрокосмической индустрии. В итоге точность навигации значительно повышается. С музыкальной точки зрения все по-прежнему - в Mi 8 производитель отказался от 3.5 мм аудио разъема в пользу USB Type-C.

Ожидается, что Mi 8 появится сразу на 8 разных рынках, не считая китайского, будут доступны 3 варианта данной модели. Вариант с объемом 6/64 ГБ оценен производителем в $420, а 6/128 ГБ модель будет стоить $470. Также будет доступна модель с конфигурацией 6/256 ГБ по цене $520. Даже если выбрать самый дорогой вариант - это очень хорошая цена, если вы хотите получить возможности iPhone X дешевле.