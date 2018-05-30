Процессор Intel Core i5-8300H оказался гораздо производительнее прошлогоднего i5-7300HQ

Сейчас все игроки пребывающие в поисках мощного ноутбука, получили шанс купить достаточно дешевую систему с процессором Intel 8 поколения i5-8300H, который практически не уступает в производительности более дорогому Core i7-7700HQ. В Intel Core i5-8300H впервые для этой линейки появилась многопоточность, тогда как в старом i5-7300HQ обрабатывалось в два раза меньше потоков, что и служило причиной ограниченной производительности процессора.

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Практически все игровые ноутбуки двух прошедших лет выпускались с четырехъядерными процессорами Intel Core i5-7300HQ и Core i7-7700HQ. Частотная формула обеих моделей не особо различается, но i7-7700HQ всегда был гораздо мощнее за счет поддержки многопоточности. Возможность обрабатывать два потока инструкций каждым ядром одновременно, давала ему примерно 40% прирост в производительности относительно i5-7300HQ в приложениях и задачах, которые поддерживают многопоточность.

В наши дни появился прямой последователь i5-7300HQ, принадлежащий к новому семейству Coffee Lake-H - Core i5-8300H. Несмотря на то, что у него нет двух дополнительных ядер, как у шестиядерного i7-8750H, все четыре ядра нового i5-8300H заслуживают внимания, так как в этой модели наконец присутствует поддержка технологии Hyper Threading (впервые в серии i5 HQ). Уже благодаря этому i5-8300H на 30 - 40% обгоняет i5-7300HQ, причем при сниженной базовой частоте (2.3 ГГц против 2.5 ГГц).

Это чудесные новости для всех, кто имеет хоть какое-то отношение к рынку игровых ноутбуков. Большинство бюджетных ноутбуков прошлых лет оснащались процессором i5-7300HQ, а более традиционные и высококлассные модели имели на борту более производительный i7-7700HQ. Это разграничение продолжается и теперь, когда выходит все больше моделей с процессорами i5-8300H и i7-8750H. Но вот только теперь, благодаря тому, что i5-8300H оказался гораздо быстрее i5-7300HQ, пользователи могут приобрести недорогой ноутбук с процессором Intel восьмого поколения и производительностью уровня более дорогого i7-7700HQ. Для сравнения, вспомним какой прирост i5-7300HQ давал относительно Skylake i5-6300HQ: всего 10%.

На данный момент первым доступным для нас ноутбуком с i5-8300H оказался Asus TUF FX504, но мы с нетерпением ожидаем появления и других ноутбуков с процессорами Coffee Lake-H.