Процессор Intel Core i5-8300H оказался гораздо производительнее прошлогоднего i5-7300HQ
Практически все игровые ноутбуки двух прошедших лет выпускались с четырехъядерными процессорами Intel Core i5-7300HQ и Core i7-7700HQ. Частотная формула обеих моделей не особо различается, но i7-7700HQ всегда был гораздо мощнее за счет поддержки многопоточности. Возможность обрабатывать два потока инструкций каждым ядром одновременно, давала ему примерно 40% прирост в производительности относительно i5-7300HQ в приложениях и задачах, которые поддерживают многопоточность.
В наши дни появился прямой последователь i5-7300HQ, принадлежащий к новому семейству Coffee Lake-H - Core i5-8300H. Несмотря на то, что у него нет двух дополнительных ядер, как у шестиядерного i7-8750H, все четыре ядра нового i5-8300H заслуживают внимания, так как в этой модели наконец присутствует поддержка технологии Hyper Threading (впервые в серии i5 HQ). Уже благодаря этому i5-8300H на 30 - 40% обгоняет i5-7300HQ, причем при сниженной базовой частоте (2.3 ГГц против 2.5 ГГц).
Это чудесные новости для всех, кто имеет хоть какое-то отношение к рынку игровых ноутбуков. Большинство бюджетных ноутбуков прошлых лет оснащались процессором i5-7300HQ, а более традиционные и высококлассные модели имели на борту более производительный i7-7700HQ. Это разграничение продолжается и теперь, когда выходит все больше моделей с процессорами i5-8300H и i7-8750H. Но вот только теперь, благодаря тому, что i5-8300H оказался гораздо быстрее i5-7300HQ, пользователи могут приобрести недорогой ноутбук с процессором Intel восьмого поколения и производительностью уровня более дорогого i7-7700HQ. Для сравнения, вспомним какой прирост i5-7300HQ давал относительно Skylake i5-6300HQ: всего 10%.
На данный момент первым доступным для нас ноутбуком с i5-8300H оказался Asus TUF FX504, но мы с нетерпением ожидаем появления и других ноутбуков с процессорами Coffee Lake-H.
|Модель
|Ядра/Потоки
|Базовая частота
|Предельная частота
|Кэш
|TDP
|Core i5-7300HQ
|4/4
|2.5 ГГц
|3.5 ГГц
|6 MB
|35 - 45 Вт
|Core i7-7700HQ
|4/8
|2.8 ГГц
|3.8 ГГц
|6 MB
|35 - 45 Вт
|Core i5-8300H
|4/8
|2.3 ГГц
|4.0 ГГц
|8 MB
|35 - 45 Вт
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Asus FX504GD
Intel Core i5-8300H
|
170 Points ∼83%
|Average Intel Core i5-8300H
(166 - 173, n=6)
|
170 Points ∼83%
|Asus GL703GE-ES73
Intel Core i7-8750H
|
163 Points ∼79%
|Asus FX503VM-EH73
Intel Core i7-7700HQ
|
156 Points ∼76%
|Dell Inspiron 15 7000 7577
Intel Core i5-7300HQ
|
131 Points ∼64%
|Dell XPS 15 2016 9550
Intel Core i5-6300HQ
|
118 Points ∼57%
|CPU Multi 64Bit
|Asus GL703GE-ES73
Intel Core i7-8750H
|
1005 Points ∼34%
|Average Intel Core i5-8300H
(604 - 844, n=6)
|
771 Points ∼26%
|Asus FX503VM-EH73
Intel Core i7-7700HQ
|
733 Points ∼25%
|Asus FX504GD
Intel Core i5-8300H
|
604 Points ∼21%
|Dell Inspiron 15 7000 7577
Intel Core i5-7300HQ
|
514 Points ∼17%
|Dell XPS 15 2016 9550
Intel Core i5-6300HQ
|
461 Points ∼16%
|Cinebench R11.5
|CPU Single 64Bit
|Asus GL703GE-ES73
Intel Core i7-8750H
|
1.92 Points ∼82%
|Average Intel Core i5-8300H
(1.72 - 1.96, n=4)
|
1.868 Points ∼80%
|Asus FX503VM-EH73
Intel Core i7-7700HQ
|
1.83 Points ∼78%
|Asus FX504GD
Intel Core i5-8300H
|
1.72 Points ∼74%
|Dell Inspiron 15 7000 7577
Intel Core i5-7300HQ
|
1.52 Points ∼65%
|Dell XPS 15 2016 9550
Intel Core i5-6300HQ
|
1.47 Points ∼63%
|CPU Multi 64Bit
|Asus GL703GE-ES73
Intel Core i7-8750H
|
11.15 Points ∼47%
|Asus FX503VM-EH73
Intel Core i7-7700HQ
|
8.17 Points ∼34%
|Average Intel Core i5-8300H
(6.2 - 8.79, n=4)
|
7.64 Points ∼32%
|Asus FX504GD
Intel Core i5-8300H
|
6.2 Points ∼26%
|Dell Inspiron 15 7000 7577
Intel Core i5-7300HQ
|
5.92 Points ∼25%
|Dell XPS 15 2016 9550
Intel Core i5-6300HQ
|
5.28 Points ∼22%
Source(s)
Notebookcheck