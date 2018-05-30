Notebookcheck

Процессор Intel Core i5-8300H оказался гораздо производительнее прошлогоднего i5-7300HQ

Intel Core i5-8300H оказался оптимальным выбором для обновления с прошлогоднего i5-7300HQ (Изображение: Asus)
Intel Core i5-8300H оказался оптимальным выбором для обновления с прошлогоднего i5-7300HQ (Изображение: Asus)
Сейчас все игроки пребывающие в поисках мощного ноутбука, получили шанс купить достаточно дешевую систему с процессором Intel 8 поколения i5-8300H, который практически не уступает в производительности более дорогому Core i7-7700HQ. В Intel Core i5-8300H впервые для этой линейки появилась многопоточность, тогда как в старом i5-7300HQ обрабатывалось в два раза меньше потоков, что и служило причиной ограниченной производительности процессора.
by Allen Ngo, 30.05.2018
игры Kaby Lake ноутбуки

Практически все игровые ноутбуки двух прошедших лет выпускались с четырехъядерными процессорами Intel Core i5-7300HQ и Core i7-7700HQ. Частотная формула обеих моделей не особо различается, но i7-7700HQ всегда был гораздо мощнее за счет поддержки многопоточности. Возможность обрабатывать два потока инструкций каждым ядром одновременно, давала ему примерно 40% прирост в производительности относительно i5-7300HQ в приложениях и задачах, которые поддерживают многопоточность.

В наши дни появился прямой последователь i5-7300HQ, принадлежащий к новому семейству Coffee Lake-H - Core i5-8300H. Несмотря на то, что у него нет двух дополнительных ядер, как у шестиядерного i7-8750H, все четыре ядра нового i5-8300H заслуживают внимания, так как в этой модели наконец присутствует поддержка технологии Hyper Threading (впервые в серии i5 HQ). Уже благодаря этому i5-8300H на 30 - 40% обгоняет i5-7300HQ, причем при сниженной базовой частоте (2.3 ГГц против 2.5 ГГц).

Это чудесные новости для всех, кто имеет хоть какое-то отношение к рынку игровых ноутбуков. Большинство бюджетных ноутбуков прошлых лет оснащались процессором i5-7300HQ, а более традиционные и высококлассные модели имели на борту более производительный i7-7700HQ. Это разграничение продолжается и теперь, когда выходит все больше моделей с процессорами i5-8300H и i7-8750H. Но вот только теперь, благодаря тому, что i5-8300H оказался гораздо быстрее i5-7300HQ, пользователи могут приобрести недорогой ноутбук с процессором Intel восьмого поколения и производительностью уровня более дорогого i7-7700HQ. Для сравнения, вспомним какой прирост i5-7300HQ давал относительно Skylake i5-6300HQ: всего 10%.

На данный момент первым доступным для нас ноутбуком с i5-8300H оказался Asus TUF FX504, но мы с нетерпением ожидаем появления и других ноутбуков с процессорами Coffee Lake-H.

Модель Ядра/ПотокиБазовая частотаПредельная частотаКэшTDP
Core i5-7300HQ4/42.5 ГГц3.5 ГГц6 MB35 - 45 Вт
Core i7-7700HQ4/82.8 ГГц3.8 ГГц6 MB35 - 45 Вт
Core i5-8300H4/82.3 ГГц4.0 ГГц8 MB35 - 45 Вт
Cinebench R15 | Cinebench R11.5
Cinebench R15
CPU Single 64Bit
Asus FX504GD
Intel Core i5-8300H
170 Points ∼83%
Average Intel Core i5-8300H
  (166 - 173, n=6)
170 Points ∼83%
Asus GL703GE-ES73
Intel Core i7-8750H
163 Points ∼79%
Asus FX503VM-EH73
Intel Core i7-7700HQ
156 Points ∼76%
Dell Inspiron 15 7000 7577
Intel Core i5-7300HQ
131 Points ∼64%
Dell XPS 15 2016 9550
Intel Core i5-6300HQ
118 Points ∼57%
CPU Multi 64Bit
Asus GL703GE-ES73
Intel Core i7-8750H
1005 Points ∼34%
Average Intel Core i5-8300H
  (604 - 844, n=6)
771 Points ∼26%
Asus FX503VM-EH73
Intel Core i7-7700HQ
733 Points ∼25%
Asus FX504GD
Intel Core i5-8300H
604 Points ∼21%
Dell Inspiron 15 7000 7577
Intel Core i5-7300HQ
514 Points ∼17%
Dell XPS 15 2016 9550
Intel Core i5-6300HQ
461 Points ∼16%
Cinebench R11.5
CPU Single 64Bit
Asus GL703GE-ES73
Intel Core i7-8750H
1.92 Points ∼82%
Average Intel Core i5-8300H
  (1.72 - 1.96, n=4)
1.868 Points ∼80%
Asus FX503VM-EH73
Intel Core i7-7700HQ
1.83 Points ∼78%
Asus FX504GD
Intel Core i5-8300H
1.72 Points ∼74%
Dell Inspiron 15 7000 7577
Intel Core i5-7300HQ
1.52 Points ∼65%
Dell XPS 15 2016 9550
Intel Core i5-6300HQ
1.47 Points ∼63%
CPU Multi 64Bit
Asus GL703GE-ES73
Intel Core i7-8750H
11.15 Points ∼47%
Asus FX503VM-EH73
Intel Core i7-7700HQ
8.17 Points ∼34%
Average Intel Core i5-8300H
  (6.2 - 8.79, n=4)
7.64 Points ∼32%
Asus FX504GD
Intel Core i5-8300H
6.2 Points ∼26%
Dell Inspiron 15 7000 7577
Intel Core i5-7300HQ
5.92 Points ∼25%
Dell XPS 15 2016 9550
Intel Core i5-6300HQ
5.28 Points ∼22%

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Allen Ngo, 2018-05-30 (Update: 2018-05-30)

 