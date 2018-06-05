Computex 2018 | Intel отметила 40-летие архитектуры x86 выпуском процессора 8 поколения Core i7-8086K Limited Edition
Наконец, после нескольких месяцев слухов и домыслов, компания Intel все же официально представила процессор восьмого поколения Core i7-8086K. Это особенный процессор не только для производителя, но и для покупателей. Для Intel, Core i7-8086K знаменует 40-летие архитектуры x86, тогда как для конечных потребителей данный процессор станет монстром производительности.
Все началось с дебюта микропроцессора Intel 8086 40 лет назад, в июне 1978. Разработка 8086 стала целой вехой в истории компьютеров. В то время производитель работал на арендуемом объекте на Уолш авеню в г. Санта-Клара (Walsh Avenue, Santa Clara), целью компании было сделать 8086 первым 16-битным ЦП на рынке, да еще и в крайне сжатые сроки - 18 месяцев от разработки до поставок. Хотя первоначальные продажи отставали от задуманных показателей, новая маркетинговая кампания Intel под кодовым названием «Operation Crush» помогла повысить продажи, продемонстрировав клиентам возможности и преимущества нового чипа. Уже совсем скоро процессор 8086 и архитектура x86 де-факто стали стандартами компьютерной индустрии.
Это были те времена, когда 3-микронный чип с частотой 5 МГц считался революционным. А теперь, в июне 2018 мы имеем Core i7-8086K с шестиядерным 12-поточным 14 нм ++ чипом внутри, базовая частота которого составляет 4 ГГц. Это первый процессор от Intel с частотой 5 ГГц в Turbo Boost для одного активного ядра прямо с завода (на 300 МГц превосходит Core i7-8700K по базовой и предельной частоте). Максимальная частота работы сразу всех ядер ожидается на уровне 4.6 ГГц. Прирост частоты не слишком большой, так как Core i7-8086K по факту является разогнанным Core i7-8700K с таким же теплопакетом в 95 Вт. Однако его должно быть достаточно, чтобы ускорить работу однопоточных приложений, да и любителям видеоигр вместе с разработчиками цифрового контента заводской разгон должен прийтись по вкусу.
Тем, кто подумывает об апгрейде до Core i7-8700K стоит взглянуть на i7-8086K, когда тот станет доступным к покупке. Произойти это должно 8 июня в 12:01 AM PDT - именно в этот момент 40 лет назад в продаже появился 8086. Однако, вам придется поторопится, так как Core i7-8086K будет выпущен ограниченным тиражом. Также, компания Intel запустила конкурс в котором можно выиграть один из 8086 процессоров i7-8086K. Больше деталей о конкурсе по этой ссылке (к сожалению, для жителей СНГ конкурс не актуален).
Источник(и)
Пресс-релиз компании Intel