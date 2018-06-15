Восьмиядерные процессоры Intel Coffee Lake-S дебютируют в сентябре на платформе Z390
Несмотря на неутихающие споры вокруг презентаци 28-ядерных процессоров Intel на Computex 2018, компания по-прежнему придерживается планов по выпуску 22-ядерных HEDT ЦП Skylake-X и настольных восьмиядерных Coffee Lake-S до конца года. Прототип с 28 ядрами показанный на Computex возможно так и не выйдет в коммерческий релиз, но представители Intel пообещали, что данная модель выйдет в рамках поколения Cascade Lake-X ближе к концу года.
Процессоры Skylake-X задержатся на более длительный срок, так как Intel не хочет сдавать позиции на серверном рынке конкурентам в лице AMD EPYC. Таким образом, эти семейства процессоров Intel нацелены на различные аудитории: Coffee Lake-S на пользователей обычных настольных компьютеров, Skylake-X для тех, кто выбрал HEDT процессоры, а для желающих обладать ультра-премиальным настольным компьютером будут выпущены Cascade Lake-X (нечто среднее между серверными и HEDT процессорами).
Согласно информации PCWatch, появление первых восьмиядерных настольных процессоров Coffee Lake-S ожидается уже в сентябре. Новые модели будут соперничать с AMD Zen+ Ryzen 7 2700X и ему подобными ЦП, а производители материнских плат выпустят обновленные образцы на базе чипсета Z390 с увеличенной пропускной способностью PCIe и других интерфейсов.
Цены на восьмиядерные модели ожидаются на уровне $400, а теплопакет будет варьироваться от 80 до 90 Ватт. Тем временем, первые восьмиядерные серверные процессоры скорее всего появятся уже в июле.