Intel откладывает выпуск 10 нм процессоров Cannon Lake на 2019 год
Intel снова оттягивает появление чипов следующего поколения Cannon Lake, появление которых было запланировано на 2018 год. Во время обнародования финансового отчета по минувшему кварталу, в компании заявили, что массового производства 10 нм чипов не будет до 2019 года. Переход к 10 нм техпроцессу важен, потому как уменьшение физических размеров транзисторов внутри чипа позволит снизить нагрев, повысить энергоэффективность и добиться более высоких частот работы процессора.
Изначально появление Cannon Lake планировалось еще в 2016 году. Тем не менее, начиная с 2014 года и по сей день, в Intel продолжали заниматься улучшением 14 нм техпроцесса (начиная с 5 поколения процессоров). Похоже, разработчику кремниевых чипов становится все сложнее идти в ногу с законом Мура ввиду физических ограничений, которые накладываются при уменьшении транзисторов до 20 нм и менее. Примечательно, что соперники Intel, такие как Samsung и TSMC, уже с прошлого года перешли на массовый выпуск 10 нм чипов, и даже планируют дальнейшее развитие технологий. Так например, в Samsung уже готовы к освоению 8 нм техпроцесса, а 7 нм процессоры от TSMC мы увидим уже в этом году. Intel же, в своем последнем 8 поколении чипов Coffee Lake все еще использует улучшенный 14 нм техпроцесс. Во время обнародования финансового отчета, генеральный директор Intel Брайан Кржанич упомянул, что компании удалось поднять производительность 14 нм процессоров на 70% с момента их первого появления в 2014 году. Трудности, которые Intel испытывает из-за перехода на новый техпроцесс, Кржанич объясняет тем, что при переходе к 10 нанометрам, им необходимо увеличить плотность размещения транзисторов в 2.7 раза относительно 14 нанометровых чипов, в то время как в среднем во всей индустрии при переходе обычно удается добится увеличения плотности менее чем в 2 раза.
Тем не менее, несмотря на отсрочку выхода процессоров Cannon Lake, по итогам первого квартала 2018 года компания получила хорошую прибыль. И все же, компании стоит поспешить с разработкой и развитием технологий, так как новые процессоры AMD Ryzen 2 составляют серьезную конкуренцию, и, скорее всего, "откусят" некоторую часть продаж чипов Intel.