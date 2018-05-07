Обновленный Asus Zenbook Pro 15 получил шестиядерный процессор Intel Core i9
Asus Zenbook Pro 15 известен в первую очередь тем, что это привлекательный 15-дюймовый ультрабук, похожий на XPS 15 или MacBook Pro 15. Потому и удивительно, что на сайте компании Asus (которая сейчас занимается обновлением существующих моделей до Coffee Lake-H) это устройство появилось в конфигурации с разблокированным шестиядерным процессором Core i9-8950HK.
В прошлогоднем Zenbook Pro 15 на основе Kaby Lake, самая мощная модель оснащалась Core i7, потому переход к Core i9 достаточно неожиданный. Такие производители как Alienware, MSI, Aorus, да и сама Asus, всегда устанавливали Core i9 только в серьезных игровых ноутбуках, вроде Aorus X9, GT75, или того же Asus G703. Как ультратонкий ноутбук, коим является Zenbook, совладает с разблокированным процессором, остается открытым вопросом,но, в любом случае пользователи могут сделать выбор в сторону более простых Core i5-8300H и i7-8750H.
Кроме перехода на восьмое поколение процессоров Intel, новый UX550GD полностью идентичен по дизайну и характеристикам существующему UX550VE. В роли видеокарты все так же выступает GTX 1050 или GTX 1050 Ti, а в качестве дисплея может быть установлен один из вариантов с 4К или Full HD разрешением. Слегка разочаровывает отсутствие GTX 1060 Max-Q в этом списке, ведь дало бы ноутбуку от Asus превосходство по части графики над XPS 15, устройство вполне могло стать конкурентом популярного Gigabyte Aero 15.
Когда именно в Asus планируют начать поставки обновленного Zenbook Pro 15 остается неизвестным, так как производитель редко сообщает сроки и цены для слегка обновленных систем.
Напомним, что процессоры серии Intel Core i9 была представлены вместе с новыми Coffee Lake-H, чтобы занять место прошлогоднего Core i7-7820HK.