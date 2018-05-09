Все значительные изменения в новой версии Android P

Google показала на конференции I/O 2018 первую публичную бета-версию Android P, которая, надо сказать, выглядит впечатляюще. В этот раз обновление вышло довольно значительным: изменения затронули интерфейс ОС, а машинное обучение теперь еще глубже интегрировано в систему.

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На конференции разработчиков Google I/O компания представила предварительную версию Android P. В отличие от предыдущих сборок операционной системы, которые не особо отличались между собой, Android P несет фундаментальные изменения в интерфейсе. Нововведения сфокусированы на том, чтобы сделать взаимодействие со смартфоном более простым и продуманным, а также, благодаря машинному обучению, позаботится о здоровье пользователей.

Как уже упоминалось выше, наиболее заметные изменения в Android P претерпел пользовательский интерфейс. Домашний экран теперь лишен большого количества деталей и выглядит наиболее минималистично в сравнении с предыдущими версиями. Знакомые всем кнопки “Назад”, “Домой” и “Недавние приложения” исчезли - теперь их заменяет небольшая навигационная полоса. Для вызова списка недавних приложений с домашнего экрана нужно провести снизу до середины дисплея, при этом задний фон слегка затемняется (строка состояния и поиска будут по прежнему доступны). Если не задерживаясь на середине экрана продолжить жест вверх, откроется меню приложений, вверху которого будут расположены наиболее часто используемые из них. Этот список формируется благодаря машинному обучению, которое пытается спрогнозировать какие программы пользователь захочет использовать в будущем. Еще один способ доступа к меню недавних приложений - потянуть навигационную полосу влево или вправо. В запущенном приложении короткий жест снизу до середины дисплея (как и на iPhone X) позволит попасть на домашний экран. Такая система выглядит гораздо более интуитивно понятной, а интерфейс воспринимается более целостным и плавным.

App Actions - новый способ сделать взаимодействие пользователей с приложениями более прозрачным и быстрым. Теперь отдельные часто используемые в различных приложениях функции отображаются прямо в разделах ОС, например в меню приложений, в магазине Google Play и т.д. Сама компания Google преподносит разработчикам новую функцию как “отличный способ привлечь в свое приложение новых пользователей и заинтересовать существующих”.

Дополняется Actions еще одной новой функцией Slices. По сути, она делает то же самое но в поисковой выдаче и Google Assistant. То есть в Android P пользователи будут видеть кроме самой информации сразу действия, которые бы они, следуя контексту запроса, собирались выполнить. Новые возможности машинного обучения Адаптивный аккумулятор, разработанную чтобы контролировать работу приложений и потребление энергии в зависимости от действий пользователя.

Среди других нововведений функция Smart Reply для Gmail, которая также основана на машинном обучении и позволит пользователю меньше времени отвечая на письма. Google Assistant тоже стал умнее и теперь способен совершать телефонные звонки, например для планирования встреч. Видео ниже - это полное собрание всей информации с Google I/O 2018, а также впечатляющую видео-презентацию всех новых особенностей Assistant.Больше информации о новом Android P вы можете узнать открыв ссылку в источниках данного материала.