Хромбуки скоро обзаведутся поддержкой Linux приложений

Уже в этом году все хромбуки могут стать отличными инструментами разработки под Android. Компания Google планирует внедрить поддержку нативных Linux приложений для всех устройств на базе Chrome OS, тем самым позволив разработчикам создавать приложения для самой Chrome OS и Android на хромбуках.

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , ноутбуки , OnePlus Two , планшетофоны , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS без изображений

Хромбуки всегда были нишевым продуктом. Основанная на браузере Chrome OS достаточно ограничена в плане возможностей (если вы конечно не любитель кастомизации), по сравнению с другими системами, но запланированное в этом году обновление может преобразить все устройства с этой ОС в наилучшие инструменты разработки под Android.

На вчерашней конференции I/O 2018, компания Google анонсировала, что Chrome OS в будущем будет поддерживать Linux приложения. На данный момент такая возможность присутствует на Google Pixelbook, но только в версии для разработчиков. Как бы там ни было, это отличные новости для хромбуков, которым уже на протяжении нескольких лет пытались найти достойное применение за пределами сферы образования.

Поддержка Linux способна наконец утрясти самый больной для хромбуков вопрос с разработкой. Ведь как ни странно, создавать приложения или программное обеспечение для Chrome OS, на самой этой системе невозможно. Вместо этого, придется писать код на машине с Windows, MacOS или Linux и нужной IDE, а уже затем переносить его в хромбук для тестирования. Все последующие этапы разработки требуют постоянного переключения с одного устройства на другое.

В Google наконец прислушались к жалобам пользователей, добавив поддержку Linux приложений и различных IDE в систему, а также, что немаловажно, поисковый гигант реализовал эту возможность должным образом. На самом деле, возможность запустить на хромбуке Linux появилась уже давно, но только внутри специальной оболочки Crouton, которая отключала многие важные функции безопасности в системе. Официальная реализация от Google позволит избавится от таких недостатков.

По факту Linux приложения будут запускаться внутри виртуальной среды, которая основана на Debian (с графическим сервером Wayland) и специально разработана для Chrome OS. По словам директора по продуктам Chrome OS Кан Лю (Kan Liu), совместимое ПО Linux будет выполнятся в защищенной песочнице внутри виртуальной среды. Последняя будет настроена на обеспечение максимально бесшовного процесса работы: для конечного пользователя все будет выглядеть так же как и запуск обычных приложений Chrome OS.

Все это должно сильно упростить жизнь тем, кто участвует в развитии Android и Chrome. Возможность запуска VIM и среды разработки прямо на хромбуке позволит кодерам гораздо меньше отвлекаться в процессе работы. Система также поддерживает все больше Android приложений, что должно привлечь и разработчиков приложений под эту мобильную ОС. Кроме того, хромбуки до сих пор остаются одними из самых дешевых устройств на рынке. Если вам нужен ноутбук который не страшно будет повсюду носить с собой и брать в путешествия, хромбук может стать отличным вариантом.

Единственная оговорка ко всему вышесказанному: так как Chrome OS основана на Debian (“Stretch,” если быть точным), то поддерживаться будут лишь приложения совместимые с этой ОС. Для пользователей Linux это не проблема, ведь Debian и его вариации (Ubuntu например) являются самыми популярными дистрибутивами.