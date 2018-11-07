После обновления до версии 1809 в Windows 10 появится поддержка дистрибутивов OpenSUSE 15, SLES 15 и WLinux

Корпорация Microsift добавляет в WSL (Windows Subsystem for Linux) нескольких свежих стабильных дистрибутивов: OpenSUSE/SELS (v.15 Leap), Ubuntu 18.04 LTS и WLinux. Скачать и установить их можно через магазин Windows, но не все так просто: за WLinux придется заплатить $20. Брать деньги за Linux-дистрибутив - значит затормаживать развитие этой экосистемы в целом, но вместе с тем, корпорация предлагает расширенную поддержку и дополнительные функции за затраченную сумму.

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Следующий апдейт Windows уже не за горами и, надеемся, он не будет безвозвратно удалять файлы пользователей, как было ранее. Кроме различных улучшений и дополнений в последнем обновлении есть то что порадует фанатов Linux: появится поддержка дистрибутивов OpenSUSE and SELS (SUSE Enterprise Linux Server)15, Ubuntu 18.04 LTS и WLinux. Скачать и установить их можно будет через магазин Windows.

Ubuntu стала первым дистрибутивом который был доступен через Microsoft Store. На официальном сайте Microsoft есть инструкция по обновлению любого дистрибутива - делать это придётся вручную, так как этот процесс не автоматизирован. Что же до OpenSUSE/SLES то некоторые версии этих дистрибутивов уже были некоторые время в магазине Windows, но сейчас они обновились до последних версий.

Пожалуй, самым интересным является WLinux за который в WSL придется заплатить. WLinux основан на Debian и содержит ряд оптимизаций для работы в WSL (информация с WLinux GitHub). Рассматривать WLinux можно как “Windows-Linux”, дистрибутив поставляется с несколькими сконфигурированными IDE для разработчиков, а также средствами для работы Powershell и Azure. Поддерживается также большинство Linux совместимых приложений для обработки графики, при этом не нужно настраивать дисплей или или libGL. Кроме того, обещается что WLinux будет получать патчи и исправления ошибок ранее других дистрибутивов. Обычная цена дистрибутива составляет $19.19, но сейчас по распродаже его можно приобрести за $9.99.

Платить деньги за Linux-дистрибутив очень непривычно, даже если он работает в WSL. Кроме того Debian, на котором основан этот дистрибутив, распространяется бесплатно и содержит бесплатные приложение с открытыми исходниками и продавать его за деньги - очень противоречиво. Корпорация Microsoft оправдывает это тем что у WLinux улучшенная поддержка, но этот момент тоже спорный, потому как большинство пользователей Linux сами себе техподдержка.

В Microsoft пообещали добавить возможность запуска в Linux-консоли прямо из проводника Windows, через контекстное меню (что очень просили все пользователи WSL уже очень давно).