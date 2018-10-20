Ubuntu 18.10 "Cosmic Cuttlefish" доступна для загрузки: новая тема и улучшения производительности
Ubuntu 18.10 "Cosmic Cuttlefish" уже доступна для скачивания и хоть это и не LTS версия, в ней ей несколько заметных изменений. Самым серьезным из них стала рабочая среда GNOME 3.30 с новой темой по умолчанию, которая называется Yaru (ранее известная как Communitheme). Есть также не такие заметные, но не менее важные и более глубинные изменения.
Как и в предыдущих версиях, в Ubuntu 18.10 предустановлено несколько приложений (среди них Firefox 63 и LibreOffice 6.12), но самое интересное связано с ядром Linux версии 4.18: улучшенная поддержка USB Type-C и Thunderbolt 3, повышенная производительность в играх, а также обновленные графические библиотеки, которые теперь совместимы с Raspberry Pi 3 Model B/B+, Qualcomm Snapdragon 845 и Intel Kaby Lake G с видеокартой AMD Vega M.
Кроме всего вышеперечисленного, Ubuntu 18.10 теперь поддерживает облачные вычисления в серверной редакции, а также Kubernetes 1.12 с улучшенной безопасностью. Магазин Linux сейчас насчитывает 4100 приложений, которые опубликованы примерно 1700 разработчиками.
Неожиданная плохая новость в том, что Ubuntu 18.10 будет поддерживаться на протяжении всего-лишь 9 месяцев, в то время как 18.04 LTS официально получил поддержку до 2023 года. Если вы уже установили релиз 18.10 на свою систему, то не стесняйтесь и черкните пару строк о своих впечатлениях в комментариях ниже.