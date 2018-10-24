В новом HP Spectre 15 x360 место гибрида Kaby Lake-G заняла видеокарта Nvidia GTX 1050 Ti Max-Q

Короткий жизненный цикл во всей красе. Обновленная модель получила более тонкие рамки дисплея (5.55 мм против 6.3) и расположенный прямо на срезанном под 45 градусов углу USB порт. Начинка устройства теперь включает процессор Intel Coffee Lake-H и видеокарту GTX 1050 Ti Max-Q - “экспериментальный” Core i7-8705G с Radeon RX Vega M GL теперь в прошлом.

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До конца текущего года компания HP выпустит обновленную версию своего популярного трансформера Spectre 15 x360. Многие из черт последней модели совпадают с младшей версией - Spectre 13 x360 - также получившей обновление: выключатель веб-камеры, кнопка включения и USB порт на красивых срезанных углах и новое расположение сканера отпечатков пальцев.

Но все самое интересное у новинки под капотом. В модели начала 2018 года выпуска можно было выбрать только два варианта: 15-Вт Kaby Lake-R Core i7-8550U или 65-Вт Kaby Lake-G Core i7-8705G. Обновленный ноутбук же будет продаваться со свежим 15-ваттным процессором Whiskey Lake i7-8565U или шестиядерными 45-ваттным Coffee Lake-H i7-8750H. Другими словами, в HP решили отказаться от гибридного процессора Intel-AMD в пользу более традиционных решений.

Что же до видеокарты, то GeForce MX150 остается на своем месте, но появляется также вариант с GeForce GTX 1050 Ti Max-Q. Она отлично подходит на замену Radeon RX Vega M GL, так как по производительности практически точно такая же, если не лучше.

Вместе с начинкой изменился и дизайн ноутбука, а также появилась новая система охлаждения с улучшенными вентиляторами и одной дополнительной теплотрубкой. На данный момент неизвестно будет ли такое охлаждение в обеих конфигурациях или только в более мощной с Coffee Lake-H.

Продажи HP Spectre 15 x360 с Whiskey Lake стартуют в декабре по цене $1390 за самую младшую версию. Ну а желающим приобрести версию с Coffee Lake-H и GTX 1050 Ti Max-Q придется ждать следующего года.