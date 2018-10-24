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Notebookcheck

В новом HP Spectre 15 x360 место гибрида Kaby Lake-G заняла видеокарта Nvidia GTX 1050 Ti Max-Q

В новом HP Spectre 15 x360 Kaby Lake-G уступил место GeForce GTX 1050 Ti Max-Q (Изображение: HP)
В новом HP Spectre 15 x360 Kaby Lake-G уступил место GeForce GTX 1050 Ti Max-Q (Изображение: HP)
Короткий жизненный цикл во всей красе. Обновленная модель получила более тонкие рамки дисплея (5.55 мм против 6.3) и расположенный прямо на срезанном под 45 градусов углу USB порт. Начинка устройства теперь включает процессор Intel Coffee Lake-H и видеокарту GTX 1050 Ti Max-Q - “экспериментальный” Core i7-8705G с Radeon RX Vega M GL теперь в прошлом.
by Allen Ngo, 24.10.2018
Coffee Lake игры Geforce ноутбуки сенсорный Ultrabook

До конца текущего года компания HP выпустит обновленную версию своего популярного трансформера Spectre 15 x360. Многие из черт последней модели совпадают с младшей версией - Spectre 13 x360 - также получившей обновление: выключатель веб-камеры, кнопка включения и USB порт на красивых срезанных углах и новое расположение сканера отпечатков пальцев.

Но все самое интересное у новинки под капотом. В модели начала 2018 года выпуска можно было выбрать только два варианта: 15-Вт Kaby Lake-R Core i7-8550U или 65-Вт Kaby Lake-G Core i7-8705G. Обновленный ноутбук же будет продаваться со свежим 15-ваттным процессором Whiskey Lake i7-8565U или шестиядерными 45-ваттным Coffee Lake-H i7-8750H. Другими словами, в HP решили отказаться от гибридного процессора Intel-AMD в пользу более традиционных решений.

Что же до видеокарты, то GeForce MX150 остается на своем месте, но появляется также вариант с GeForce GTX 1050 Ti Max-Q. Она отлично подходит на замену Radeon RX Vega M GL, так как по производительности практически точно такая же, если не лучше.

Вместе с начинкой изменился и дизайн ноутбука, а также появилась новая система охлаждения с улучшенными вентиляторами и одной дополнительной теплотрубкой. На данный момент неизвестно будет ли такое охлаждение в обеих конфигурациях или только в более мощной с Coffee Lake-H.

Продажи HP Spectre 15 x360 с Whiskey Lake стартуют в декабре по цене $1390 за самую младшую версию. Ну а желающим приобрести версию с Coffee Lake-H и GTX 1050 Ti Max-Q придется ждать следующего года.

 

Spectre x360 15 (Early 2018)Spectre x360 15 (Late 2018)
ЦП Core i7-8550U или Core i7-8705GCore i7-8565U или Core i7-8750H
Видеокарта GeForce MX150 или Radeon RX Vega M GLGeForce MX150 или GTX 1050 Ti Max-Q
Дисплей4K UHD сенсорный4K UHD сенсорный, яркость 650 нит
ОЗУДо 16 ГБ DDR4 (2x SODIMM)До 16 ГБ DDR4 (2x SODIMM)
Порты1x Thunderbolt 3 (или 2x в зав. от модели), USB Type-C, USB Type-A, HDMI, картридер, комбинированный аудио разъем1x Thunderbolt 3, USB Type-C, HDMI 2.0, картридер, комбинированный аудио разъем
Размеры 19.3 x 359 x 250 мм19.3 x 361.2 x 250 мм

Вес, батарея

От 2.08 кг, 84 Вт⋅чОт 2.17 кг, 84 Вт⋅ч

 

 

(Изображение: HP)
(Изображение: HP)
(Изображение: HP)
(Изображение: HP)

Источник(и)

HP

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Allen Ngo, 2018-10-24 (Update: 2018-10-24)

 