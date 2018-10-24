В новом HP Spectre 15 x360 место гибрида Kaby Lake-G заняла видеокарта Nvidia GTX 1050 Ti Max-Q
До конца текущего года компания HP выпустит обновленную версию своего популярного трансформера Spectre 15 x360. Многие из черт последней модели совпадают с младшей версией - Spectre 13 x360 - также получившей обновление: выключатель веб-камеры, кнопка включения и USB порт на красивых срезанных углах и новое расположение сканера отпечатков пальцев.
Но все самое интересное у новинки под капотом. В модели начала 2018 года выпуска можно было выбрать только два варианта: 15-Вт Kaby Lake-R Core i7-8550U или 65-Вт Kaby Lake-G Core i7-8705G. Обновленный ноутбук же будет продаваться со свежим 15-ваттным процессором Whiskey Lake i7-8565U или шестиядерными 45-ваттным Coffee Lake-H i7-8750H. Другими словами, в HP решили отказаться от гибридного процессора Intel-AMD в пользу более традиционных решений.
Что же до видеокарты, то GeForce MX150 остается на своем месте, но появляется также вариант с GeForce GTX 1050 Ti Max-Q. Она отлично подходит на замену Radeon RX Vega M GL, так как по производительности практически точно такая же, если не лучше.
Вместе с начинкой изменился и дизайн ноутбука, а также появилась новая система охлаждения с улучшенными вентиляторами и одной дополнительной теплотрубкой. На данный момент неизвестно будет ли такое охлаждение в обеих конфигурациях или только в более мощной с Coffee Lake-H.
Продажи HP Spectre 15 x360 с Whiskey Lake стартуют в декабре по цене $1390 за самую младшую версию. Ну а желающим приобрести версию с Coffee Lake-H и GTX 1050 Ti Max-Q придется ждать следующего года.
|Spectre x360 15 (Early 2018)
|Spectre x360 15 (Late 2018)
|ЦП
|Core i7-8550U или Core i7-8705G
|Core i7-8565U или Core i7-8750H
|Видеокарта
|GeForce MX150 или Radeon RX Vega M GL
|GeForce MX150 или GTX 1050 Ti Max-Q
|Дисплей
|4K UHD сенсорный
|4K UHD сенсорный, яркость 650 нит
|ОЗУ
|До 16 ГБ DDR4 (2x SODIMM)
|До 16 ГБ DDR4 (2x SODIMM)
|Порты
|1x Thunderbolt 3 (или 2x в зав. от модели), USB Type-C, USB Type-A, HDMI, картридер, комбинированный аудио разъем
|1x Thunderbolt 3, USB Type-C, HDMI 2.0, картридер, комбинированный аудио разъем
|Размеры
|19.3 x 359 x 250 мм
|19.3 x 361.2 x 250 мм
Вес, батарея
|От 2.08 кг, 84 Вт⋅ч
|От 2.17 кг, 84 Вт⋅ч
Источник(и)
HP