Кроме конвертируемых ноутбуков ZenBook Flip, компания Asus также анонсировала новые 13, 14 и 15-дюймовые ультрабуки ZenBook. Все новые модели обладают 95% соотношением площади дисплея к крышке, а в самых компактных из них тачпад может использоваться как сенсорный цифровой блок. В начинке всех презентованных ZenBook содержаться новые процессоры Intel семейства Whiskey Lake-U, а для ZenBook 15 даже доступны дискретные видеокарты вплоть до NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q.

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На выставке IFA 2018 компания Asus провела анонс обновленной серии ZenBook. Новые модели доступны в 13, 14 и 15-дюймовом исполнении и содержат свежие процессоры Intel Whiskey Lake-U, до 16 ГБ памяти, высокоскоростные PCIe SSD и дискретные видеокарты вплоть до NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q. Благодаря новым процессорам Intel, во всех анонсированных устройствах присутствует гигабитный WiFi, а также распознавание речи (активно в любом состоянии), которое необходимо для работы голосовых ассистентов Amazon Alexa и Microsoft Cortana.

По сравнению с предыдущим поколением, рамки вокруг дисплея в новых ZenBook стали еще меньше. В Asus данное решение назвали NanoEdge дисплеем и, по факту, он занимает 95% крышки ноутбука. Несмотря на очень тонкие рамки, веб-камера осталась на положенном месте и к ней даже присоединилась дополнительная инфракрасная камера для работы функции Windows Hello. Набор портов включает самые современные и распространенные стандарты: USB Type-C, USB 3.1 Gen 2, USB 3.0/2.0 Type-A, HDMI, комбинированный аудио разъем и полноразмерный картридер. На этот раз производитель уделил большее внимание эргономике устройств, потому во всех моделях применен шарнирный механизм ErgoLift, который приподнимает основу с клавиатурой при открытии крышки ноутбука, за счет чего достигается повышенный комфорт во время набора текста. Также как и в анонсированном чуть ранее ZenBook Flip 13, в ZenBook 13/14 установлен сенсорный цифровой блок, который встроен в тачпад.

Для модели ZenBook 15 предлагается две дискретные видеокарты на выбор: NVIDIA GeForce MX150 or GeForce GTX 1050 Max-Q. В принципе, GTX 1050 Max-Q можно рассматривать как ответ на процессорную графику Radeon RX Vega M в гибридных процессорах Intel Kaby Lake-G, и на данный момент эта видеокарта успела засветится только в Lenovo Yoga 720S. По заверениям Asus, пользователи могут рассчитывать на 13 часов автономной работы в ZenBook 13, 14 часов в ZenBook 14 и 16 часов в ZenBook 15.

Несмотря на малую толщину корпуса, новые ZenBook соответствуют стандарту MIL-STD-810G по прочности и надежности. Все анонсированные модели появятся в продаже в Северной Америке уже в первой половине октября текущего года. Стоимости новинок пока не разглашалась.