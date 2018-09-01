На отдельном мероприятии TechLife, которое проходило в рамках выставки IFA 2018, компания Lenovo представила первый в мире конвертируемый ноутбук на основе Qualcomm Snapdragon 850 - им стал Lenovo Yoga C630 WOS. Новинка оснащена встроенным модемом Snapdragon X20 LTE, которые обеспечивает на 30% большую скорость соединения по сравнением с предыдущим поколением. Заявленное время автономной работы составляет 25 часов.

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Ранее, на Computex 2018 компания Qualcomm анонсировала чипсет Snapdragon 850, который по сути является разогнанной и улучшенной версией Snapdragon 845. По утверждениям производителя новый чип обеспечивает на 30% прирост производительности, на 20% более высокую скорость работы в сетях LTE и на 20% лучшую автономность относительно Snapdragon 835. Теперь, на выставке IFA 2018, Lenovo показала конвертируемый ноутбук Yoga C630 WOS (Windows on Snapdragon), став таким образом первым производителем, выпустившим устройство на Snapdragon 850. Ожидается, что Yoga C630 WOS сможет проработать сутки на одном заряде, а его производительность при этом будет выше, чем у Lenovo Miix 630, который был анонсирован на CES 2018.

Впервые слухи о том, что в Lenovo разрабатывают ноутбук на Snapdragon 850 появились пару месяцев назад, при этом сообщались предположительные кодовые названия будущего устройства (ELZE1 и Europa). И если Miix 630 является по факту планшетом со съемной клавиатурой, то для Yoga C630 WOS выбрали более традиционный для серии Yoga форм-фактор ноутбука-трансформера. Весит новая модель всего 1.2 кг и при этом оснащена 13.3-дюймовым сенсорным FHD IPS экраном с поддержкой стилусов (фирменный Lenovo Pen продается отдельно). Покупателю предлагается выбрать между 4 или 8 ГБ оперативной памяти, а также 128 или 256-гигабайтный накопитель с интерфейсом UFS 2.1. Клавиатура в Yoga C630 WOS стандартная и обладает встроенной подсветкой. Клавиатурном доке также установлены динамики, что здорово улучшает качество звука при просмотре фильмов или прослушивании музыки.

Из портов имеются 2 USB Type-C и комбинированный аудио разъем. В ноутбуке есть слот для SIM карт, но также поддерживается стандарт eSIM (для его использования необходима поддержка на стороне оператора). Сканер отпечатков помогает улучшить безопасность ноутбука, работает он в паре с функцией Windows Hello. Главным преимуществом ноутбуков с WOS станет долгое время автономной работы, которое в данной модели заявлено производителем на уровне более 25 часов на одном заряде встроенной 61 Вт⋅ч батареи. Заявленные цифры были измерены при зацикленном воспроизведении видеофайла и на практике в более обыденных сценариях будут отличаться, но даже так показатель гораздо выше чем у ноутбуков на основе энергоэффективных x86 процессоров.

Стартовая цена Lenovo Yoga C630 WOS составляет $850, в продажу ноутбук должен поступить ближе к ноябрю 2018 года.