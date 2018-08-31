IFA 2018 | Потому что мы можем: Lenovo представила трансформер Yoga Book C930 с сенсорным 1080р E-ink дисплеем вместо клавиатуры
Прошло уже 2 года с момента выпуска экспериментального (вдохновленного вселенной Star Trek, между прочим) 10.1-дюймового Yoga Book с уникальной сенсорной клавиатурой. С тех самых пор в Lenovo ни разу не обмолвились о возможном продолжении серии, но теперь мы точно знаем, что уже в этом году в продажу поступит Yoga Book второго поколения с еще более экзотической сенсорной клавиатурой (ну, почти клавиатурой).
Yoga Book C930 - именно так производитель назвал свой новый трансформер с 10.8-дюймовым основным IPS дисплеем (2560х1600 пикселей) и дополнительным 10.8-дюймовым сенсорным E-ink экраном (1920х1080 пикселей), который призван заменить традиционную клавиатуру. Для того, чтобы вам было легче себе вообразить, просто представьте, что электронная книга Amazon Kindle и планшет на Windows повстречались как-то раз… Вот вам и Yoga Book C930!
Переход к виртуальной клавиатуре, отображаемой на сенсорном E-ink экране позволяет реализовать невиданные доселе функции и сценарии взаимодействия. Естественно, вы можете в любое время сменить раскладку виртуальной клавиатуры и язык. Вдобавок, дополнительный дисплей можно использовать в качестве электронной книги и читать на нем PDF и другие файлы. Специальные приложения для создания заметок на ходу заменили собой довольно странный подход с блокнотом и ручкой в первом поколении устройства.
Тем не менее, стоит обратить и на явные недостатки устройства. Так, процессорам Core m3 и i5 с пассивным охлаждением придется выдавать картинку сразу на два дисплея с высоким разрешением одновременно. Почувствовать это можно при изменении настроек на дополнительном дисплее, так как отзывчивость и плавность системы при этом далеки от идеала. Мы надеемся, что в финальных потребительских устройствах ситуация будет исправлена (на выставке представлены предпродажные образцы).
В таблице ниже собраны основные характеристики обоих устройств для наглядного сравнения. Ожидается, что новая модель появится в продаже по цене $999 в октябре текущего года. Не стоит путать данный трансформер с анонсированном на том же мероприятии Yoga C930.
|2016 Yoga Book
|2018 Yoga Book C930
|Дисплей
|10.1-дюймовый сенсорный 1920 x 1080 IPS
|10.8-дюймовый 2560 x 1600 IPS сенсорный
10.8-дюймовый 1920 x 1080 E-ink сенсорный
|ЦП
|Atom x5-Z8550
Core i5-7Y54
|ГП
|HD Graphics 400 (Braswell)
|HD Graphics 615
|ОЗУ
|4 ГБ LPDDR3
|4 ГБ LPDDR3
|Батарея
|32 Вт⋅ч
|35.8 Вт⋅ч (заявлено 8.6 ч. работы)
|Акустика
|Стереодинамики
|Стереодинамики с Dolby Atmos
|Связь
|Двухдиапазонный 802.11ac
|Двухдиапазонный 802.11ac
|Габариты
|256.6 x 170.8 x 9.6 мм
|260.4 x 179.4 x 9.9 мм
|Оснащение
|Micro-USB, Micro-HDMI
|2x USB Type-C Gen 1
|Стоимость
|На данный момент $549
|$999
Источник(и)
Lenovo