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IFA 2018 | Потому что мы можем: Lenovo представила трансформер Yoga Book C930 с сенсорным 1080р E-ink дисплеем вместо клавиатуры

Lenovo Yoga Book C930 обладает удивительным 1080p 10.8-дюймовым сенсорным E-ink экраном (Изображение: Lenovo)
Lenovo Yoga Book C930 обладает удивительным 1080p 10.8-дюймовым сенсорным E-ink экраном (Изображение: Lenovo)
Зачем пользоваться старой надоевшей физической клавиатурой, когда можно использовать сенсорный 1080р экран с технологией электронных чернил? Yoga Book второго поколения является предельно экзотическим и редким устройством, так как сочетает в себе 10.8-дюймовый основной дисплей с разрешением 1600р и дополнительный сенсорный 10.8-дюймовый 1080р E-ink дисплей выполняющий роль клавиатуры, и все это по стартовой цене в $999.
by Allen Ngo, 31.08.2018
Windows трансформеры

Прошло уже 2 года с момента выпуска экспериментального (вдохновленного вселенной Star Trek, между прочим) 10.1-дюймового Yoga Book с уникальной сенсорной клавиатурой. С тех самых пор в Lenovo ни разу не обмолвились о возможном продолжении серии, но теперь мы точно знаем, что уже в этом году в продажу поступит Yoga Book второго поколения с еще более экзотической сенсорной клавиатурой (ну, почти клавиатурой).

Yoga Book C930 - именно так производитель назвал свой новый трансформер с 10.8-дюймовым основным IPS дисплеем (2560х1600 пикселей) и дополнительным 10.8-дюймовым сенсорным E-ink экраном (1920х1080 пикселей), который призван заменить традиционную клавиатуру. Для того, чтобы вам было легче себе вообразить, просто представьте, что электронная книга Amazon Kindle и планшет на Windows повстречались как-то раз… Вот вам и Yoga Book C930!

Переход к виртуальной клавиатуре, отображаемой на сенсорном E-ink экране позволяет реализовать невиданные доселе функции и сценарии взаимодействия. Естественно, вы можете в любое время сменить раскладку виртуальной клавиатуры и язык. Вдобавок, дополнительный дисплей можно использовать в качестве электронной книги и читать на нем PDF и другие файлы. Специальные приложения для создания заметок на ходу заменили собой довольно странный подход с блокнотом и ручкой в первом поколении устройства.

Тем не менее, стоит обратить и на явные недостатки устройства. Так, процессорам Core m3 и i5 с пассивным охлаждением придется выдавать картинку сразу на два дисплея с высоким разрешением одновременно. Почувствовать это можно при изменении настроек на дополнительном дисплее, так как отзывчивость и плавность системы при этом далеки от идеала. Мы надеемся, что в финальных потребительских устройствах ситуация будет исправлена (на выставке представлены предпродажные образцы). 

В таблице ниже собраны основные характеристики обоих устройств для наглядного сравнения. Ожидается, что новая модель появится в продаже по цене $999 в октябре текущего года. Не стоит путать данный трансформер с анонсированном на том же мероприятии Yoga C930. 

2016 Yoga Book2018 Yoga Book C930
Дисплей 10.1-дюймовый сенсорный 1920 x 1080 IPS10.8-дюймовый 2560 x 1600 IPS сенсорный
10.8-дюймовый 1920 x 1080 E-ink сенсорный
ЦПAtom x5-Z8550

Core i5-7Y54
Core m3-7Y30

ГПHD Graphics 400 (Braswell)HD Graphics 615
ОЗУ4 ГБ LPDDR34 ГБ LPDDR3
Батарея32 Вт⋅ч35.8 Вт⋅ч (заявлено 8.6 ч. работы)
АкустикаСтереодинамикиСтереодинамики с Dolby Atmos
СвязьДвухдиапазонный 802.11acДвухдиапазонный 802.11ac
Габариты 256.6 x 170.8 x 9.6 мм260.4 x 179.4 x 9.9 мм
ОснащениеMicro-USB, Micro-HDMI2x USB Type-C Gen 1
СтоимостьНа данный момент $549$999
Lenovo Yoga Book C930 (Изображение: Lenovo)
Lenovo Yoga Book C930 (Изображение: Lenovo)
Lenovo Yoga Book C930 стал последователем оригинального 2016 Yoga Book
Lenovo Yoga Book C930 стал последователем оригинального 2016 Yoga Book
1080p E-ink дисплей с виртуальной клавиатурой
1080p E-ink дисплей с виртуальной клавиатурой
В Европе модели будут поставляться с LTE модулем, в то время как в США такие конфигурации не предвидятся
В Европе модели будут поставляться с LTE модулем, в то время как в США такие конфигурации не предвидятся
Новая модель чуть толще относительно предыдущей
Новая модель чуть толще относительно предыдущей
Для виртуальной клавиатуры доступно большое количество языков, включая Английский, Японский, Немецкий, Китайский и т.д.
Для виртуальной клавиатуры доступно большое количество языков, включая Английский, Японский, Немецкий, Китайский и т.д.
Тачпад тоже виртуальный, однако его размер, к сожалению, нельзя изменить
Тачпад тоже виртуальный, однако его размер, к сожалению, нельзя изменить
В комплекте с устройством поставляется стилус WACOM который распознает 4096 уровней нажатия
В комплекте с устройством поставляется стилус WACOM который распознает 4096 уровней нажатия
В кнопку включения встроен сканер отпечатков пальцев
В кнопку включения встроен сканер отпечатков пальцев
От порта Micro-USB отказались в пользу USB Type-C, через который теперь и заряжается устройство
От порта Micro-USB отказались в пользу USB Type-C, через который теперь и заряжается устройство
Корпус имеет гладкое матовое покрытие
Корпус имеет гладкое матовое покрытие
Шарнир имеет схожую с прошлым поколением конструкцию
Шарнир имеет схожую с прошлым поколением конструкцию
Рамки вокруг дисплея на удивление широкие
Рамки вокруг дисплея на удивление широкие
Изменить настройки E-ink можно прямо на нем
Изменить настройки E-ink можно прямо на нем
Можно просматривать PDF файлы на дополнительном дисплее. К сожалению, drag-and-drop между двумя дисплеями не работает
Можно просматривать PDF файлы на дополнительном дисплее. К сожалению, drag-and-drop между двумя дисплеями не работает
Теперь не придется покупать читалку, так как Yoga Book успешно ее заменяет
Теперь не придется покупать читалку, так как Yoga Book успешно ее заменяет
Yoga Book C930 (сверху) и Yoga C930 (снизу)
Yoga Book C930 (сверху) и Yoga C930 (снизу)
Yoga Book C930 (сверху) и Yoga C930 (снизу)
Yoga Book C930 (сверху) и Yoga C930 (снизу)
Yoga Book C930 (сверху) и Yoga C930 (снизу)
Yoga Book C930 (сверху) и Yoga C930 (снизу)

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Lenovo

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Allen Ngo, 2018-08-31 (Update: 2018-08-31)

 