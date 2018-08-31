Зачем пользоваться старой надоевшей физической клавиатурой, когда можно использовать сенсорный 1080р экран с технологией электронных чернил? Yoga Book второго поколения является предельно экзотическим и редким устройством, так как сочетает в себе 10.8-дюймовый основной дисплей с разрешением 1600р и дополнительный сенсорный 10.8-дюймовый 1080р E-ink дисплей выполняющий роль клавиатуры, и все это по стартовой цене в $999.

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Прошло уже 2 года с момента выпуска экспериментального (вдохновленного вселенной Star Trek, между прочим) 10.1-дюймового Yoga Book с уникальной сенсорной клавиатурой. С тех самых пор в Lenovo ни разу не обмолвились о возможном продолжении серии, но теперь мы точно знаем, что уже в этом году в продажу поступит Yoga Book второго поколения с еще более экзотической сенсорной клавиатурой (ну, почти клавиатурой).

Yoga Book C930 - именно так производитель назвал свой новый трансформер с 10.8-дюймовым основным IPS дисплеем (2560х1600 пикселей) и дополнительным 10.8-дюймовым сенсорным E-ink экраном (1920х1080 пикселей), который призван заменить традиционную клавиатуру. Для того, чтобы вам было легче себе вообразить, просто представьте, что электронная книга Amazon Kindle и планшет на Windows повстречались как-то раз… Вот вам и Yoga Book C930!

Переход к виртуальной клавиатуре, отображаемой на сенсорном E-ink экране позволяет реализовать невиданные доселе функции и сценарии взаимодействия. Естественно, вы можете в любое время сменить раскладку виртуальной клавиатуры и язык. Вдобавок, дополнительный дисплей можно использовать в качестве электронной книги и читать на нем PDF и другие файлы. Специальные приложения для создания заметок на ходу заменили собой довольно странный подход с блокнотом и ручкой в первом поколении устройства.

Тем не менее, стоит обратить и на явные недостатки устройства. Так, процессорам Core m3 и i5 с пассивным охлаждением придется выдавать картинку сразу на два дисплея с высоким разрешением одновременно. Почувствовать это можно при изменении настроек на дополнительном дисплее, так как отзывчивость и плавность системы при этом далеки от идеала. Мы надеемся, что в финальных потребительских устройствах ситуация будет исправлена (на выставке представлены предпродажные образцы).

В таблице ниже собраны основные характеристики обоих устройств для наглядного сравнения. Ожидается, что новая модель появится в продаже по цене $999 в октябре текущего года. Не стоит путать данный трансформер с анонсированном на том же мероприятии Yoga C930.