Lenovo бросает вызов конкурентам: новые игровые ноутбуки Legion Y530 и Y730
Когда же еще анонсировать новые игровые ноутбуки, если не на неделе выставки E3? Lenovo будет показывать ноутбуки серии Legion 2018 года в Лос-Анджелесе, среди них будут 15.6-дюймовые модели с тонкими рамками дисплея Y530 и Y730, принадлежащие к среднему и высокому классу соответственно. Новые ноутбуки должны стать прямыми конкурентами других безрамочных моделей, таких как XPS 15 9570, MSI GS65, HP Omen 15, Gigabyte Aero 15X и даже грядущих Razer Blade 15 с Asus ROG GL504.
Представителем среднего уровня станет Legion Y530, последователь прошлогоднего 15.6-дюймового Legion Y520. Редизайн шасси позволил ноутбуку стать не только тоньше, легче и компактнее (в основном из-за тонких 6.7 мм рамок дисплея), но и сделал его ближе для обычных пользователей, благодаря более деловому внешнему виду. В качестве материала корпуса использован текстурированный ABS пластик, а новая симметричная система охлаждения обеспечивает на 16% больший приток воздуха. Значительная часть задней стороны ноутбука, в отличие от большинства моделей Aorus или Alienware, отведена вод вентиляционные отверстия.
Представлять высокий класс будут две модели Legion Y730, отличаться они будут размером дисплеев: 15.6 и 17.3 дюйма. По дизайну и внешнему виду ноутбуки будут схожи с Y530, но с дополнительными фишками и возможностями: полированный алюминий вместо пластика, клавиши с индивидуальной RGB подсветкой с ПО от Corsar для управления, дополнительная регулируемая подсветка на задней стороне корпуса, порты Thunderbolt 3, батарея расширенной емкости и дополнительный блок функциональных клавиш с макросами, который точно оценят заядлые игроки. Правда, для интеграции функциональных клавиш производителю пришлось избавится от цифрового блока, который есть в Y530.
Наши первые впечатления от дизайна Y530 и Y730 в целом позитивные. Корпус ноутбуков в серых тонах потерял былые красные акценты, которые служили визитной карточкой предыдущих устройств серии Legion. Внешний вид стал более строгим и деловым, так как производитель хочет чтобы новые ноутбуки серии Legion вписывались в бизнес-сегмент и сопутствующую обстановку лучше, чем, например, те же Gigabyte Aero 15X and MSI GS65. К сожалению, веб-камера теперь расположена так же, как и в ноутбуках серии XPS, что достаточно неудобно.
Старт продаж Legion Y530 намечен на июль с ценой $930, а появление обеих моделей Y730 ожидается в сентябре по цене $1180.
|Lenovo Legion Y520
|Lenovo Legion Y530
|Lenovo Legion Y730
|ЦП
|Intel 7 поколения Core i5-7300HQ, i7-7700HQ
|Intel 8 поколения Core i5-8300H, i7-8750H
|Intel 8 поколения Core i5-8300H, i7-8750H
|ГП
|GeForce GTX 1050, GTX 1050 Ti, Radeon RX 560
|GeForce GTX 1050, GTX 1050 Ti, GTX 1060
|GeForce GTX 1050, GTX 1050 Ti, GTX 1060
|Дисплей
|15.6 дюймов матовый FHD
|15.6 дюймов матовый IPS, 250/300 nit, 60/144 Hz
|15.6/17.3 дюймов матовый FHD IPS, 300 нит, 60/144 Гц с G-Sync
|ОЗУ
|До 32 ГБ DDR4
|До 32 ГБ DDR4 2666 МГц
|До 32 ГБ DDR4 2666 МГц и 3200 МГц
|Хранилище
|2.5-дюймовый SATA III, NVMe M.2 2280
|2.5-дюймовый SATA III + 16 ГБ Optane
|2.5-дюймовый SATA III + 16 ГБ Optane, NVMe SSD
|Порты
|3x USB Type-A, 1x USB 3.1 Type-C, HDMI, SD reader, RJ-45, 3.5 мм аудио разъем
|3x USB 3.1 Type-A, 1x USB 3.1 Type-C, HDMI 2.0, mini-Displayport, RJ-45, 3.5 мм аудио разъем
|3x USB 3.1 Type-A, 1x Thunderbolt 3, HDMI 2.0, mini-Displayport, RJ-45, 3.5 мм аудио разъем
|Корпус
|Текстурированный ABS пластик, Цифровой блок, Красная подсветка клавиш
|Текстурированный ABS пластик, Цифровой блок, Белая подсветка клавиш
|Алюминий, Макро клавиши, Corsair RGB подсветка клавиш и нижнего корпуса
|Батарея
|45 Вт⋅ч, 135 Вт адаптер
|3-ячеечная 52.6 Вт⋅ч, 135 Вт адаптер
|3-ячеечнаяl 57 Вт⋅ч (15.6), 4-ячеечная 76 Вт⋅ч (17.3)
|Вес, Габариты
|2.5 кг, 267 x 380 x 26 мм
|2.3 кг, 365 x 260 x 24.2 мм
|2.2 кг, 361.4 x 267 x 22.4 мм (15.6); 2.8 кг, 412.5 x 304.8 x 24.1 мм (17.3)
|Стартовая цена
|--
|$930 USD
|$1180 (15.6), $1250 (17.3)
Источник(и)
Lenovo