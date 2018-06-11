Lenovo бросает вызов конкурентам: новые игровые ноутбуки Legion Y530 и Y730

Игровые ноутбуки серии Lenovo Legion изменились до неузнаваемости: новый подчеркнуто деловой дизайн, индивидуальная RGB посдветка клавиш, тонкие рамки, 144 Гц дисплеи и улучшенное на 10% охлаждение. Появление устройств ожидается в следующем месяце по цене $930 и $1180 за Y530 и Y730 соответственно.

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Когда же еще анонсировать новые игровые ноутбуки, если не на неделе выставки E3? Lenovo будет показывать ноутбуки серии Legion 2018 года в Лос-Анджелесе, среди них будут 15.6-дюймовые модели с тонкими рамками дисплея Y530 и Y730, принадлежащие к среднему и высокому классу соответственно. Новые ноутбуки должны стать прямыми конкурентами других безрамочных моделей, таких как XPS 15 9570, MSI GS65, HP Omen 15, Gigabyte Aero 15X и даже грядущих Razer Blade 15 с Asus ROG GL504.

Представителем среднего уровня станет Legion Y530, последователь прошлогоднего 15.6-дюймового Legion Y520. Редизайн шасси позволил ноутбуку стать не только тоньше, легче и компактнее (в основном из-за тонких 6.7 мм рамок дисплея), но и сделал его ближе для обычных пользователей, благодаря более деловому внешнему виду. В качестве материала корпуса использован текстурированный ABS пластик, а новая симметричная система охлаждения обеспечивает на 16% больший приток воздуха. Значительная часть задней стороны ноутбука, в отличие от большинства моделей Aorus или Alienware, отведена вод вентиляционные отверстия.

Представлять высокий класс будут две модели Legion Y730, отличаться они будут размером дисплеев: 15.6 и 17.3 дюйма. По дизайну и внешнему виду ноутбуки будут схожи с Y530, но с дополнительными фишками и возможностями: полированный алюминий вместо пластика, клавиши с индивидуальной RGB подсветкой с ПО от Corsar для управления, дополнительная регулируемая подсветка на задней стороне корпуса, порты Thunderbolt 3, батарея расширенной емкости и дополнительный блок функциональных клавиш с макросами, который точно оценят заядлые игроки. Правда, для интеграции функциональных клавиш производителю пришлось избавится от цифрового блока, который есть в Y530.

Наши первые впечатления от дизайна Y530 и Y730 в целом позитивные. Корпус ноутбуков в серых тонах потерял былые красные акценты, которые служили визитной карточкой предыдущих устройств серии Legion. Внешний вид стал более строгим и деловым, так как производитель хочет чтобы новые ноутбуки серии Legion вписывались в бизнес-сегмент и сопутствующую обстановку лучше, чем, например, те же Gigabyte Aero 15X and MSI GS65. К сожалению, веб-камера теперь расположена так же, как и в ноутбуках серии XPS, что достаточно неудобно.

Старт продаж Legion Y530 намечен на июль с ценой $930, а появление обеих моделей Y730 ожидается в сентябре по цене $1180.