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Lenovo бросает вызов конкурентам: новые игровые ноутбуки Legion Y530 и Y730

Lenovo Legion Y530 и Y730 несут тонкие рамки, процессоры Coffee Lake-H и RGB подсветку клавиш (Изображение: Lenovo)
Lenovo Legion Y530 и Y730 несут тонкие рамки, процессоры Coffee Lake-H и RGB подсветку клавиш (Изображение: Lenovo)
Игровые ноутбуки серии Lenovo Legion изменились до неузнаваемости: новый подчеркнуто деловой дизайн, индивидуальная RGB посдветка клавиш, тонкие рамки, 144 Гц дисплеи и улучшенное на 10% охлаждение. Появление устройств ожидается в следующем месяце по цене $930 и $1180 за Y530 и Y730 соответственно.
by Allen Ngo, 11.06.2018
Coffee Lake игры Geforce ноутбуки

Когда же еще анонсировать новые игровые ноутбуки, если не на неделе выставки E3? Lenovo будет показывать ноутбуки серии Legion 2018 года в Лос-Анджелесе, среди них будут 15.6-дюймовые модели с тонкими рамками дисплея Y530 и Y730, принадлежащие к среднему и высокому классу соответственно. Новые ноутбуки должны стать прямыми конкурентами других безрамочных моделей, таких как XPS 15 9570, MSI GS65, HP Omen 15, Gigabyte Aero 15X и даже грядущих Razer Blade 15 с Asus ROG GL504. 

Представителем среднего уровня станет Legion Y530, последователь прошлогоднего 15.6-дюймового Legion Y520. Редизайн шасси позволил ноутбуку стать не только тоньше, легче и компактнее (в основном из-за тонких 6.7 мм рамок дисплея), но и сделал его ближе для обычных пользователей, благодаря более деловому внешнему виду. В качестве материала корпуса использован текстурированный ABS пластик, а новая симметричная система охлаждения обеспечивает на 16% больший приток воздуха. Значительная часть задней стороны ноутбука, в отличие от большинства моделей Aorus или Alienware, отведена вод вентиляционные отверстия.

Представлять высокий класс будут две модели Legion Y730, отличаться они будут размером дисплеев: 15.6 и 17.3 дюйма. По дизайну и внешнему виду ноутбуки будут схожи с Y530, но с дополнительными фишками и возможностями: полированный алюминий вместо пластика, клавиши с индивидуальной RGB подсветкой с ПО от Corsar для управления, дополнительная регулируемая подсветка на задней стороне корпуса, порты Thunderbolt 3, батарея расширенной емкости и дополнительный блок функциональных клавиш с макросами, который точно оценят заядлые игроки. Правда, для интеграции функциональных клавиш производителю пришлось избавится от цифрового блока, который есть в Y530. 

Наши первые впечатления от дизайна Y530 и Y730 в целом позитивные. Корпус ноутбуков в серых тонах потерял былые красные акценты, которые служили визитной карточкой предыдущих устройств серии Legion. Внешний вид стал более строгим и деловым, так как производитель хочет чтобы новые ноутбуки серии Legion вписывались в бизнес-сегмент и сопутствующую обстановку лучше, чем, например, те же Gigabyte Aero 15X and MSI GS65. К сожалению, веб-камера теперь расположена так же, как и в ноутбуках серии XPS, что достаточно неудобно.

Старт продаж Legion Y530 намечен на июль с ценой $930, а появление обеих моделей Y730 ожидается в сентябре по цене $1180.

Lenovo Legion Y520Lenovo Legion Y530Lenovo Legion Y730
ЦПIntel 7 поколения Core i5-7300HQ, i7-7700HQ Intel 8 поколения Core i5-8300H, i7-8750HIntel 8 поколения Core i5-8300H, i7-8750H
ГПGeForce GTX 1050, GTX 1050 Ti, Radeon RX 560GeForce GTX 1050, GTX 1050 Ti, GTX 1060GeForce GTX 1050, GTX 1050 Ti, GTX 1060
Дисплей15.6 дюймов матовый FHD15.6 дюймов матовый IPS, 250/300 nit, 60/144 Hz15.6/17.3 дюймов матовый FHD IPS, 300 нит, 60/144 Гц с G-Sync
ОЗУДо 32 ГБ DDR4До 32 ГБ DDR4 2666 МГцДо 32 ГБ DDR4 2666 МГц и 3200 МГц
Хранилище2.5-дюймовый SATA III, NVMe M.2 22802.5-дюймовый SATA III + 16 ГБ Optane2.5-дюймовый SATA III + 16 ГБ Optane, NVMe SSD
Порты 3x USB Type-A, 1x USB 3.1 Type-C, HDMI, SD reader, RJ-45, 3.5 мм аудио разъем3x USB 3.1 Type-A, 1x USB 3.1 Type-C, HDMI 2.0, mini-Displayport, RJ-45, 3.5 мм аудио разъем3x USB 3.1 Type-A, 1x Thunderbolt 3, HDMI 2.0, mini-Displayport, RJ-45, 3.5 мм аудио разъем
КорпусТекстурированный ABS пластик, Цифровой блок, Красная подсветка клавишТекстурированный ABS пластик, Цифровой блок, Белая подсветка клавишАлюминий, Макро клавиши, Corsair RGB подсветка клавиш и нижнего корпуса
Батарея45 Вт⋅ч, 135 Вт адаптер 3-ячеечная 52.6 Вт⋅ч, 135 Вт адаптер3-ячеечнаяl 57 Вт⋅ч (15.6), 4-ячеечная 76 Вт⋅ч (17.3)
Вес, Габариты2.5 кг, 267 x 380 x 26 мм2.3 кг, 365 x 260 x 24.2 мм2.2 кг, 361.4 x 267 x 22.4 мм (15.6); 2.8 кг, 412.5 x 304.8 x 24.1 мм (17.3)
Стартовая цена--$930 USD$1180 (15.6), $1250 (17.3)
15-дюймовый ноутбук среднего уровня Y530 с белой подсветкой клавиатуры
15-дюймовый ноутбук среднего уровня Y530 с белой подсветкой клавиатуры
15-дюймовый ноутбук Y730 принадлежит к высокому сегменту. Клавиши имеют индивидуальную RGB подсветку
15-дюймовый ноутбук Y730 принадлежит к высокому сегменту. Клавиши имеют индивидуальную RGB подсветку
Y530. Значительная часть задней стороны ноутбука отведена под вентиляцию
Y530. Значительная часть задней стороны ноутбука отведена под вентиляцию
Y730, крышка выполнена из матового алюминия
Y730, крышка выполнена из матового алюминия
Y530, крышка выполнена из текстурированного ABS пластика
Y530, крышка выполнена из текстурированного ABS пластика
Y730 очень схож по дизайну с Y530
Y730 очень схож по дизайну с Y530
Y530, палуба выполнена из софт-тач пластика
Y530, палуба выполнена из софт-тач пластика
Y730, дополнительная RGB подсветка around на нижней части корпуса
Y730, дополнительная RGB подсветка around на нижней части корпуса
Картридер, присутствующий в Y520, в двух новых моделях не установлен
Картридер, присутствующий в Y520, в двух новых моделях не установлен
Y730, крышка в обеих моделях открывается на 180 градусов
Y730, крышка в обеих моделях открывается на 180 градусов
Y530 (сверху) and Y730 (снизу)
Y530 (сверху) and Y730 (снизу)
Y530 (сверху) and Y730 (снизу). Видно как выделяется текстура поверхности в Y530
Y530 (сверху) and Y730 (снизу). Видно как выделяется текстура поверхности в Y530
Дизайн вентиляционных отверстий и расположение элементов у моделей не отличается
Дизайн вентиляционных отверстий и расположение элементов у моделей не отличается
Набор портов на задней стороне Y530 немного отличается от такового в Y730
Набор портов на задней стороне Y530 немного отличается от такового в Y730
Y730, видна RGB подсветка внутренних компонентов
Y730, видна RGB подсветка внутренних компонентов
Y530 (сверху) and Y730 (снизу). Большинство портов находятся на задней стороне
Y530 (сверху) and Y730 (снизу). Большинство портов находятся на задней стороне
Клавиатура в Y530 по ощущениям очень напоминает таковую в Y520
Клавиатура в Y530 по ощущениям очень напоминает таковую в Y520
Y730, индивидуальная RGB подсветка клавиш
Y730, индивидуальная RGB подсветка клавиш
Рамки дисплея имеют толщину 6.7 мм
Рамки дисплея имеют толщину 6.7 мм
Глянцевых или 4K UHD дисплеев не предусмотрено
Глянцевых или 4K UHD дисплеев не предусмотрено
Y730, видна новая симметричная система охлаждения
Y730, видна новая симметричная система охлаждения
Y530, нижняя крышка. Снять ее, судя по всему, будет тяжело
Y530, нижняя крышка. Снять ее, судя по всему, будет тяжело
Y730, индивидуальная RGB подсветка и дополнительные функциональные клавиши, которые есть только в этой модели
Y730, индивидуальная RGB подсветка и дополнительные функциональные клавиши, которые есть только в этой модели
Y530 дешевле, но клавиши со стрелками больше и есть цифровой блок
Y530 дешевле, но клавиши со стрелками больше и есть цифровой блок

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Lenovo

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Allen Ngo, 2018-06-11 (Update: 2018-06-11)

 