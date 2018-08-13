Новый Lenovo ThinkPad P1 стал самой тонкой мобильной рабочей станцией производителя
Новая модель Lenovo успела порядочно обрасти слухами, прежде чем компания наконец провела официальную презентацию. Итак, ThinkPad P1 является новой 15.6-дюймовой мобильной рабочей станцией китайского производителя, которая станет прямым конкурентом Dell Precision 5530, созданного в духе XPS-серии.
Новый дизайн корпуса продолжает совершенствовать черты, заложенные в ThinkPad P52s. Однако, в отличии от последнего, новая модель стала тоньше (18.4 мм против 20.2) и легче (1.7 кг против 2 кг), а клавиатура теперь вмещает цифровой блок. Аппаратное обеспечение ноутбука может быть представлено процессорами Intel Xeon восьмого поколения и профессиональной видеокартой Nvidia Quadro P2000 и для соответствия такой мощи в комплекте теперь будет поставляться усиленный 135-ваттный адаптер питания. Модель, в зависимости от выбранной конфигурации, будет оснащаться сенсорным 1080р или 4К дисплеем. Возможность горячей замены батареи исчезла, зато теперь в ноутбуке установлена встроенная батарея на 80 Вт⋅ч.
На виртуальных прилавках ThinkPad P1 появится в конце текущего месяца с довольно “крутым” минимальным ценником в $1950, а живьем увидеть новинку мы сможем скорее всего на IFA 2018. Отметим, что конкурент в лице Precision 5530 имеет минимальную цену в $1500 и те же Core, Xeon и Quadro в комплекте, но в отличие от ThinkPad P1 он не поддерживает ECC память. Кроме ThinkPad P1 компания представила также 17.3-дюймовый ThinkPad P72 с аналогичными характеристиками.
|Lenovo ThinkPad P1
|Dell Precision 5530
|Дисплей
15.6-дюймов
|15.6-дюймов
FHD IPS или
4K UHD IPS, Сенсорный экран, 100% AdobeRGB
|ЦП
|Intel Core 8 поколения (вплоть до i9) или Xeon
|Intel Core 8 поколения (вплоть до i9) или Xeon
|ОЗУ
|До 64 ГБ DDR4 ECC (2 слота SODIMM)
|До 32 ГБ, ECC не поддерживается (2 слота SODIMM)
|Накопитель
|До 4 ТБ NVMe SSD (RAID 0,1)
|До 1 ТБ NVMe SSD + 2.5-дюймовый 2 ТБ SATA III HDD
|Порты
|2x Thunderbolt 3, 2x USB 3.1 Type-A, HDMI 2.0, Mini RJ-45, аудио разъем, считыватель смарт-карт, картридер
|Thunderbolt 3, 2x USB 3.1 Type-A, HDMI 2.0, аудио разъем, картридер
|Батарея
|80 Вт⋅ч
|56 Вт⋅ч или 97 Вт⋅ч
|Габариты
|361.8 x 245.7 x 18.4 мм
|357 x 235.3 x 16.8 мм
|Вес
|от 1.7 кг
|от 1.78 кг
|Стоимость
|от $1950
|от $1520
Источник(и)
Lenovo