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Новый Lenovo ThinkPad P1 стал самой тонкой мобильной рабочей станцией производителя

Новый Lenovo ThinkPad P1 стал самой тонкой мобильной рабочей станцией производителя
Новый Lenovo ThinkPad P1 стал самой тонкой мобильной рабочей станцией производителя
Новинка изготовлена из привычных для ThinkPad углеволокна и магниевого сплава, но выделяется обновленным дизайном в стиле серии X1 Carbon. Из аппаратных компонентов отдельно стоит упомянуть процессоры Intel Xeon восьмого поколения и видеокарты Nvidia Quadro. Тем не менее, потенциальных покупателей может отпугнуть высокая цена, которая для младшей модели составляет чуть меньше $2000.
by Allen Ngo, 13.08.2018
бизнес ноутбуки сенсорный

Новая модель Lenovo успела порядочно обрасти слухами, прежде чем компания наконец провела официальную презентацию. Итак, ThinkPad P1 является новой 15.6-дюймовой мобильной рабочей станцией китайского производителя, которая станет прямым конкурентом Dell Precision 5530, созданного в духе XPS-серии.

Новый дизайн корпуса продолжает совершенствовать черты, заложенные в  ThinkPad P52s. Однако, в отличии от последнего, новая модель стала тоньше (18.4 мм против 20.2) и легче (1.7 кг против 2 кг), а клавиатура теперь вмещает цифровой блок. Аппаратное обеспечение ноутбука может быть представлено процессорами Intel Xeon восьмого поколения и профессиональной видеокартой Nvidia Quadro P2000 и для соответствия такой мощи в комплекте теперь будет поставляться усиленный 135-ваттный адаптер питания. Модель, в зависимости от выбранной конфигурации, будет оснащаться сенсорным 1080р или 4К дисплеем. Возможность горячей замены батареи исчезла, зато теперь в ноутбуке установлена встроенная батарея на 80 Вт⋅ч.

На виртуальных прилавках ThinkPad P1 появится в конце текущего месяца с довольно “крутым” минимальным ценником в $1950, а живьем увидеть новинку мы сможем скорее всего на IFA 2018. Отметим, что конкурент в лице Precision 5530 имеет минимальную цену в $1500 и те же Core, Xeon и Quadro в комплекте, но в отличие от ThinkPad P1 он не поддерживает ECC память. Кроме ThinkPad P1 компания представила также 17.3-дюймовый ThinkPad P72  с аналогичными характеристиками.

Lenovo ThinkPad P1Dell Precision 5530
Дисплей

15.6-дюймов
FHD IPS, 300 нит или
4K UHD IPS, 400 нит, Сенсорный экран, 100% AdobeRGB 

15.6-дюймов
FHD IPS или
4K UHD IPS, Сенсорный экран, 100% AdobeRGB
ЦП Intel Core 8 поколения (вплоть до i9) или XeonIntel Core 8 поколения (вплоть до i9) или Xeon
ОЗУ До 64 ГБ DDR4 ECC (2 слота SODIMM)До 32 ГБ, ECC не поддерживается (2 слота SODIMM)
Накопитель До 4 ТБ NVMe SSD (RAID 0,1)До 1 ТБ NVMe SSD + 2.5-дюймовый 2 ТБ SATA III HDD
Порты 2x Thunderbolt 3, 2x USB 3.1 Type-A, HDMI 2.0, Mini RJ-45, аудио разъем, считыватель смарт-карт, картридерThunderbolt 3, 2x USB 3.1 Type-A, HDMI 2.0, аудио разъем, картридер
Батарея 80 Вт⋅ч56 Вт⋅ч или 97 Вт⋅ч
Габариты 361.8 x 245.7 x 18.4 мм357 x 235.3 x 16.8 мм
Вес от 1.7 кгот 1.78 кг
Стоимость от $1950от $1520

Источник(и)

Lenovo

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Allen Ngo, 2018-08-13 (Update: 2018-08-13)

 