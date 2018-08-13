Новый Lenovo ThinkPad P1 стал самой тонкой мобильной рабочей станцией производителя

Новинка изготовлена из привычных для ThinkPad углеволокна и магниевого сплава, но выделяется обновленным дизайном в стиле серии X1 Carbon. Из аппаратных компонентов отдельно стоит упомянуть процессоры Intel Xeon восьмого поколения и видеокарты Nvidia Quadro. Тем не менее, потенциальных покупателей может отпугнуть высокая цена, которая для младшей модели составляет чуть меньше $2000.

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Новая модель Lenovo успела порядочно обрасти слухами, прежде чем компания наконец провела официальную презентацию. Итак, ThinkPad P1 является новой 15.6-дюймовой мобильной рабочей станцией китайского производителя, которая станет прямым конкурентом Dell Precision 5530, созданного в духе XPS-серии.

Новый дизайн корпуса продолжает совершенствовать черты, заложенные в ThinkPad P52s. Однако, в отличии от последнего, новая модель стала тоньше (18.4 мм против 20.2) и легче (1.7 кг против 2 кг), а клавиатура теперь вмещает цифровой блок. Аппаратное обеспечение ноутбука может быть представлено процессорами Intel Xeon восьмого поколения и профессиональной видеокартой Nvidia Quadro P2000 и для соответствия такой мощи в комплекте теперь будет поставляться усиленный 135-ваттный адаптер питания. Модель, в зависимости от выбранной конфигурации, будет оснащаться сенсорным 1080р или 4К дисплеем. Возможность горячей замены батареи исчезла, зато теперь в ноутбуке установлена встроенная батарея на 80 Вт⋅ч.

На виртуальных прилавках ThinkPad P1 появится в конце текущего месяца с довольно “крутым” минимальным ценником в $1950, а живьем увидеть новинку мы сможем скорее всего на IFA 2018. Отметим, что конкурент в лице Precision 5530 имеет минимальную цену в $1500 и те же Core, Xeon и Quadro в комплекте, но в отличие от ThinkPad P1 он не поддерживает ECC память. Кроме ThinkPad P1 компания представила также 17.3-дюймовый ThinkPad P72 с аналогичными характеристиками.