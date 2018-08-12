Представленный недавно Samsung Galaxy Note 9 получил крайне высокий ценник
Новейший флагман от Samsung - Galaxy Note 9 - наконец доступен для предварительному заказу. Слухи о цене данной модели, месяцами ходившие по Сети оказались верны: новый фаблет имеет экстремально высокую цену.
Даже на официальном сайте Samsung базовая модель (с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ основной памяти) продается за $999. Второй вариант Note 9 (8 ГБ/512 ГБ) оценен в $1249 на сайте производителя. Тем не менее, сейчас в дополнение к устройству все покупатели получат некоторые приятные бонусы. В США, все оформившие предзаказ пользователи могут получить вместе с телефоном наушники AKG с шумоподавлением или эксклюзивный скин в Fortnite совершенно бесплатно (информация по состоянию на 10 августа 2018). К последнему, кстати, прилагается еще 15000 кредитов внутриигровой валюты.
По цене новинка оказалась очень близкой к iPhone X (для сравнения бралась цена из магазина Apple). Однако, при этом за $999 вы получаете 64-гигабайтный iPhone, в то время как базовая модель Note 9 имеет вдвое больший объем накопителя. Вдобавок, старшая модель Note 9 обойдется вам на $250 дороже, а ближайший аналог в лице iPhone имеет всего лишь 128 ГБ памяти и на $150 дороже базовой модели.
Как бы там ни было, выводы о разумности и честности цены будут делать уже сами покупатели. Кроме того, в продаже могут появиться операторские версии Note 9, цена которых может быть несколько иной.