Samsung начинает массовое производство первых потребительских SSD объемом 4 ТБ
Давным давно, в 2006 году, компания Samsung представила революционные чипы SLC-памяти c ячейками, способные хранить 1 бит информации, емкостью 4 Гб. К сожалению, емкость накопителей на их основе составляла максимум 32 ГБ. И теперь, в 2018 году, мы наконец увидели потребительские SSD объемом 4 ТБ с 4-битными ячейками памяти. Емкость чипов V-NAND в новинках составляет 1 Тб.
Согласно Samsung, новые 4-терабайтные SSD с QLC памятью будут обеспечивать такую же производительность, что образцы на основе 3-битных TLC чипов, которые появились в 2012. На данный момент известны следующие спецификации новых накопителей: 540 МБ/с скорость последовательного чтения и 520 МБ/с последовательная запись. Гарантия сроком в 3 года - вполне стандартное решение в сфере твердотельных накопителей.
Вице-президент по маркетингу и продажам устройств памяти Джесу Хан (Jaesoo Han) считает, что новые SSD с 4-битными ячейками “помогут потребительскому сектору перейти на твердотельные накопители, объем которых будет исчисляться терабайтами”. Производитель планирует выпустить M.2 NVMe SSD для корпоративных клиентов и начать массовое производство 4-битной флеш-памяти V-NAND к концу текущего года.