Samsung начнет производство LPDDR5 и UFS 3.0 памяти во второй половине 2018 года

Судя по последним утечкам, Samsung готовит масштабные улучшения для будущих флагманских Galaxy S10/Note 10. Есть большая вероятность, что компания начнет производство LPDDR5 и UFS 3.0 чипов чуть позже этим летом, что поможет заметно поднять производительность моделей 2019 года. Кроме того, в Galaxy S10, похоже, наконец появится возможность съемки в 4К разрешении.

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , ноутбуки , OnePlus Two , планшетофоны , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS без изображений

Несмотря на то, что флагманские смартфоны девятого поколения из серий Galaxy S и Note изменились минимально относительно прошлогодних моделей, их продажи по прежнему на хорошем уровне и согласно последним утечкам, устройства, которые будут выпущены в 2019, компенсируют отсутствие инноваций в текущем году.

Согласно Ice Universe, компания Samsung готова начать производство чипов памяти LPDDR5 и UFS 3.0 для мобильных устройств во второй половине 2018. По всей видимости, эти технологические стандарты станут частью грядущего Galaxy S10 и других продуктов топ-сегмента в следующем году. В августе должен появится Note 9, но в нем уж точно не будет вышеуказанных технологий, так как он был разработан ранее, чем появились образцы новых чипов.

Новый интерфейс внутренних накопителей UFS 3.0 принесет увеличенные скорости чтения/записи, что будет полезно для записи видео в формате [email protected]+ к/с. Это, в принципе, может быть намеком на планы Samsung по внедрению возможности записи 4К видео в будущих флагманах Galaxy S10 и Note 10.

Если говорить о чипам ОЗУ LPDDR5, то они должны быть на 10% быстрее (3600 Мбит/с на один пин против 3200 Мбит/с у LPDDR4) и на 15% энергоэффективнее. Настольная память DDR5 также должна появиться в этом году, но LPDDR5 обещает быть намного эффективнее, так как использует меньшую разрядность шины данных.

После запуска новых чипов в массовое производство, стоит ожидать появления прототипов Galaxy S10 среди результатов в тесте Geekbench, но ближе к концу года.