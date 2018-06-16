Samsung начнет производство LPDDR5 и UFS 3.0 памяти во второй половине 2018 года
Несмотря на то, что флагманские смартфоны девятого поколения из серий Galaxy S и Note изменились минимально относительно прошлогодних моделей, их продажи по прежнему на хорошем уровне и согласно последним утечкам, устройства, которые будут выпущены в 2019, компенсируют отсутствие инноваций в текущем году.
Согласно Ice Universe, компания Samsung готова начать производство чипов памяти LPDDR5 и UFS 3.0 для мобильных устройств во второй половине 2018. По всей видимости, эти технологические стандарты станут частью грядущего Galaxy S10 и других продуктов топ-сегмента в следующем году. В августе должен появится Note 9, но в нем уж точно не будет вышеуказанных технологий, так как он был разработан ранее, чем появились образцы новых чипов.
Новый интерфейс внутренних накопителей UFS 3.0 принесет увеличенные скорости чтения/записи, что будет полезно для записи видео в формате [email protected]+ к/с. Это, в принципе, может быть намеком на планы Samsung по внедрению возможности записи 4К видео в будущих флагманах Galaxy S10 и Note 10.
Если говорить о чипам ОЗУ LPDDR5, то они должны быть на 10% быстрее (3600 Мбит/с на один пин против 3200 Мбит/с у LPDDR4) и на 15% энергоэффективнее. Настольная память DDR5 также должна появиться в этом году, но LPDDR5 обещает быть намного эффективнее, так как использует меньшую разрядность шины данных.
После запуска новых чипов в массовое производство, стоит ожидать появления прототипов Galaxy S10 среди результатов в тесте Geekbench, но ближе к концу года.