Опубликованы спецификации UFS 3.1: повышенная скорость и сниженное энергопотребление
Ассоциация JEDEC опубликовала спецификации новой версии стандарта UFS: 3.1. В целом, в новой версии мы получаем повышенную скорость и энергоэффективность, а также производительность флэш-памяти с низким потреблением, что зачастую применяется в смартфонах и другой потребительской электронике. Тем не менее, есть и некоторые другие особенности, которые отличают новый стандарт от версии 3.0.
Если говорить конкретнее, то речь идет о трех технологиях: Write Booster, DeepSleep и Performance Throttling Notification. Первая, как намекает название, отвечает за повышение скорости с помощью энергонезависимого SLC-буфера, представляющего собой своеобразную кэш-память для UFS. Вторая технология в сущности представляет собой новое состояние сниженного энергопотребления, в которое теперь сможет переходить UFS-память на системах, что поддерживают такую возможность.
Последняя из трех технологий отвечает за оповещение о снижении производительности, которое вызвано перегревом в процессе работы. В UFS 3.1 также вошел новый дополнительный необязательный стандарт JEDEC - JESD220-3. По сути, это расширение спецификации основного стандарта под названием Host Performance Booster (HPB) - технология позволяет кэшировать карту преобразования логических адресов в физические адреса UFS-устройства в системную память DRAM .
На данный момент анонсированных устройств с UFS 3.1 (или стандартом JEDEC JESD220E) нет, хотя все последние флагманы уже перешли на версию 3.0. Судя по всему, новый стандарт объявится в смартфонах 2020 или даже 2021 года выпуска. Среди таких может оказаться Galaxy Fold второго поколения, или OnePlus 8.