Первая проверка скорости работы памяти eUFS 3.0 в Samsung Galaxy Fold

В этом году компания Samsung успела презентовать две свои инновации: память eUFS 3.0 для мобильных устройств и первый в мире сгибаемый смартфон Galaxy Fold, который как раз-таки получил эту самую память нового образца. Оправдает ли новинка свою рекламную компанию? Сегодня и узнаем.

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Точнее, узнать это удалось ещё вчера благодаря инсайдеру Ice Universe с аккаунтом в Twitter. Так как количество обзоров на Samsung Galaxy Fold продолжает расти с каждым днём, то можно сделать вывод, что устройство наконец-то стало доступно блогерам по всему миру. Среди их числа оказался и широко известный своими новостями-утечками о ещё невыпущенных устройствах Ice Universe.

И если в обычных обзорах охватывается довольно широкий спектр вопросов и характеристик, то в 44-секундном видео из Twitter проверяется всего одна-единственная функция Galaxy Fold: скорость нашумевшей памяти eUFS 3.0 (embedded Universal Flash Storage) объемом 512 ГБ. Напомним, что южнокорейским производителем заявлены следующие показатели: для последовательного чтения – 2100 МБ/с, а для последовательной записи — 410 МБ/с.

В качестве бенчмарка для проведения теста было выбрано приложение Androbench 5.0.1. Проверка показала скорость 1478 МБ/с при чтении и 373 МБ/с при записи. Это вполне удовлетворительный итог, поскольку в обычной повседневной работе 100%-ные показатели достигаются достаточно редко. Да и к тому же, для смартфона подобные цифры – это уже нечто запредельное. Пожалуй, Samsung оправдывает свою рекламную компанию, если говорить о самой высокой скорости работы памяти на рынке, однако до своих же заявленных показателей – пока не дотягивает.