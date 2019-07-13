Samsung, что случилось?
В последнее время южнокорейскую компанию преследует череда неудач: то Galaxy S10 5G начали один за другим взрываться, то у Galaxy A80 наблюдаются проблемы с вращающейся камерой, а у Note 9 и Galaxy S9 – сбои в работе ночного режима съёмки. И это, не говоря уже про неприятнейшую историю с Samsung Galaxy S10 и S10+, которые рискуют навсегда заблокироваться после обновления, как это случилось у ряда пользователей. Конечно, способ для спасения телефона есть (через полное обнуление и форматирование), а вот пути для извлечения либо восстановления ценных пользовательских данных – пока нет.
Итак, что же происходит с устройствами южнокорейского бренда и когда это началось? Похоже, что первые неудачи этого года были связаны с запуском революционного Galaxy Fold на рынок. Но, поскольку технология новая и аналогов ей на массовом рынке ещё нет, то трудности с устранением недочётов воспринимались как вполне обычное явление.
Тем не менее, немного погодя, последовал массовый выпуск новой флагманской S-серии смартфонов, устройства из которой многие уже успели приобрести. И, как раз-таки, с новой серией связано наибольшее количество вопросов (то 4G не работает в Galaxy S10 5G, то аккумуляторы начали массово взрываться, то обновление «убило» массу телефонов). Хуже того: серия Galaxy A продолжила список промахов, из которых недокруты при повороте камеры A80 – это наименьшая из проблем.
Один из популярнейших мессенджеров Telegram попросту не может быть установлен на смартфоны Galaxy A10, A20, A30, A40, A50, A70 и A80. Как комментируют ситуацию сами сотрудники техподдержки Telegram: «Смартфоны Samsung Galaxy Ax0-серии имеют проблемы с файловой системой, которая делает невозможным установку Telegram и некоторых других приложений. Мы отказались от поддержки этих устройств до того момента, пока Samsung не решит проблему на стороне своего программного обеспечения». Естественно, технолюбители нашли способ обхода этой проблемы: они просто загружают apk-файл с приложением Telegram не с Google Play, а с других источников.
Если подумать, то все эти проблемы связаны либо с новыми устройствами, либо с новым программным обеспечением. Однако если вспомнить историю со взрывным Galaxy Note 7, который пришлось отзывать из магазинов, или отказ LTE в Galaxy S8, S8+ и Note 8 после обновления до Android 9.0 Pie, то становится заметна уже некая тенденция в появлении проблем с флагманами.
Возможно, компания просто всеми силами стремится удержать статус лидера на мировом рынке, ведь именно Samsung первая применила стандарт eUFS 3.0 на мобильных носителях, выпустила первый 5G-смартфон и претендует на роль первопроходца в сфере устройств с гибкими дисплеями. Однако заполучить первенство на мировом рынке (тем более в нескольких разных сферах) всё тяжелее с каждым годом, поэтому в погоне за показателями даже опытные игроки допускают много ошибок.
Вот, к примеру, новая разработка – безрамочный экран с фронтальной камерой, спрятанной под дисплеем – может быть реализован китайским конкурентом (т.е. Xiaomi) раньше, чем Samsung успеет полностью доработать технологию. Из-за столь плотной конкуренции корейский бренд вынужден работать на пределе, иногда даже по стратегии «косо, криво, лишь бы живо», беря количеством, вместо качества и выставлять на прилавок сырые, не до конца проработанные технологии. По крайней мере, неутешительная тенденция с постоянными поломками топовых устройств заставляет думать именно так. Конечно же, это нисколько не умаляет достижений мирового гиганта в области электроники, но всё же бросает, хоть и небольшие, но неприятные тени на его репутацию.