Samsung, что случилось?

Невозможно не заметить, что новости о поломках и проблемах в устройствах от Samsung участились в последнее время. Мы собрали для вас подборку примеров дабы не быть голословными, а также попытаемся выяснить ответ на вопрос: почему это происходит с одним из ведущих производителей мобильной техники в мире?

В последнее время южнокорейскую компанию преследует череда неудач: то Galaxy S10 5G начали один за другим взрываться, то у Galaxy A80 наблюдаются проблемы с вращающейся камерой, а у Note 9 и Galaxy S9 – сбои в работе ночного режима съёмки. И это, не говоря уже про неприятнейшую историю с Samsung Galaxy S10 и S10+, которые рискуют навсегда заблокироваться после обновления, как это случилось у ряда пользователей. Конечно, способ для спасения телефона есть (через полное обнуление и форматирование), а вот пути для извлечения либо восстановления ценных пользовательских данных – пока нет.

Итак, что же происходит с устройствами южнокорейского бренда и когда это началось? Похоже, что первые неудачи этого года были связаны с запуском революционного Galaxy Fold на рынок. Но, поскольку технология новая и аналогов ей на массовом рынке ещё нет, то трудности с устранением недочётов воспринимались как вполне обычное явление.

Тем не менее, немного погодя, последовал массовый выпуск новой флагманской S-серии смартфонов, устройства из которой многие уже успели приобрести. И, как раз-таки, с новой серией связано наибольшее количество вопросов (то 4G не работает в Galaxy S10 5G, то аккумуляторы начали массово взрываться, то обновление «убило» массу телефонов). Хуже того: серия Galaxy A продолжила список промахов, из которых недокруты при повороте камеры A80 – это наименьшая из проблем.

