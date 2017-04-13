Обзор смартфона Samsung Galaxy S8+ (Plus, SM-G955F)

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Смартфон Samsung Galaxy S8+ (Plus) идёт на смену своему предшественнику Galaxy S7 Edge, который был лучшим из всех смартфонов, протестированных нами в прошлом году. Новая модель унаследовала лучшие черты прежней, при этом увеличив производительность.

Galaxy S8 Plus - более крупный из двух смартфонов семейства Galaxy S8, с диагональю экрана 6.2 дюйма. Такой размер может показаться гигантским, особенно если сравнивать с 5.5-дюймовым вариантом Galaxy S7 Edge. Но его надо воспринимать в комплексе с новым соотношением сторон, ведь экраны смартфонов этого года становятся больше по высоте - такое конструктивное решение позволяет уместить больше информации при сохранении ширины корпуса (чтобы телефон было удобно держать в руках). В Galaxy S8 меньшего размера используется 5.8-дюймовый экран, аккумулятор меньшего размера (3000 мАч), и он стоит на 100 евро дешевле. В общем-то, на этом различия заканчиваются.

В нашем смартфоне используется новый процессор Samsung Exynos 8895 (производится по техпроцессу 10-нм); установлено 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ для хранения данных (стандарта UFS 2.1). Память можно расширить до 256 ГБ с помощью карт microSD. В версии Plus установлен аккумулятор номиналом 3500 мАч и есть защита от пыли и грязи (IP68). Теперь Samsung использует порт USB Type-C, в дополнение к которому аппарат буквально напичкан различными сенсорами. Самым новым их них является сканер Iris (радужной оболочки глаза), который мы уже встречали в Galaxy Note 7. Другими заметными достоинствами являются гигабитный модем 4G LTE, Bluetooth версии 5.0 и более быстрый адаптер Wi-Fi. В качестве дополнения Samsung разработала собственного голосового помощника Bixby, который на данный момент работает только на корейском и английском языке.

Новый смартфон Samsung выглядит амбициозно и определённо представляет собой немалую угрозу для конкурентов. В качестве соперников для данного обзора мы выбрали хорошо знакомых Apple iPhone 7 Plus, Sony Xperia XZ, HTC U Ultra, Huawei Mate 9, LG G6, Lenovo Moto Z и Google Pixel XL.