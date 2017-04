Обзор смартфона Samsung Galaxy S8+ (Plus, SM-G955F)

Благодаря отличному экрану и мощной начинке, играть в игры на Samsung Galaxy S8 Plus - одно удовольствие. Видеоадаптер ARM Mali-G71 MP20 намного быстрее Adreno 530 (который сейчас часто встречается в других высокопроизводительных смартфонах). Достойным соперником ему, скорее всего, станет Adreno 540, но пока самым быстрым видеоадаптером в мире Android является Mali. Он поддерживает все современные API, включая Vulkan 1.0 (уже используется некоторыми современными играми вроде Need for Speed: No Limits или HIT).

В этом смартфоне установлена оболочка Game Launcher, которая нам уже хорошо известна. Она довольно полезна любителям игр, поскольку позволяет легко делать скриншоты и записывать игровой процесс на видео во время игры (причём без ненужных уведомлений). Работу тачскрина и сенсоров критиковать не за что. Единственное - расположение динамика не вполне оптимально, потому что в горизонтальном режиме его легко закрыть. На данный момент игры оптимизированы для формата экрана 16:9, так что в горизонтальном режиме вы часто будете видеть толстые рамки - зато Galaxy хорошо лежит в руках, даже несмотря на узкий корпус.