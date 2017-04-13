Обзор смартфона Samsung Galaxy S8+ (Plus, SM-G955F)
Галактическая безграничность. При разработке Galaxy S8+ Samsung укомплектовала новый флагман целым рядом функций смартфонов высшего класса: это один из первых смартфонов с поддержкой 4G LTE Cat.16 (1000 Мб/с). В этом году пользователям предлагается обновление дизайна, а также экран с новым форм-фактором. Критиковать этот корейский смартфон не так уж просто.
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
Смартфон Samsung Galaxy S8+ (Plus) идёт на смену своему предшественнику Galaxy S7 Edge, который был лучшим из всех смартфонов, протестированных нами в прошлом году. Новая модель унаследовала лучшие черты прежней, при этом увеличив производительность.
Galaxy S8 Plus - более крупный из двух смартфонов семейства Galaxy S8, с диагональю экрана 6.2 дюйма. Такой размер может показаться гигантским, особенно если сравнивать с 5.5-дюймовым вариантом Galaxy S7 Edge. Но его надо воспринимать в комплексе с новым соотношением сторон, ведь экраны смартфонов этого года становятся больше по высоте - такое конструктивное решение позволяет уместить больше информации при сохранении ширины корпуса (чтобы телефон было удобно держать в руках). В Galaxy S8 меньшего размера используется 5.8-дюймовый экран, аккумулятор меньшего размера (3000 мАч), и он стоит на 100 евро дешевле. В общем-то, на этом различия заканчиваются.
В нашем смартфоне используется новый процессор Samsung Exynos 8895 (производится по техпроцессу 10-нм); установлено 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ для хранения данных (стандарта UFS 2.1). Память можно расширить до 256 ГБ с помощью карт microSD. В версии Plus установлен аккумулятор номиналом 3500 мАч и есть защита от пыли и грязи (IP68). Теперь Samsung использует порт USB Type-C, в дополнение к которому аппарат буквально напичкан различными сенсорами. Самым новым их них является сканер Iris (радужной оболочки глаза), который мы уже встречали в Galaxy Note 7. Другими заметными достоинствами являются гигабитный модем 4G LTE, Bluetooth версии 5.0 и более быстрый адаптер Wi-Fi. В качестве дополнения Samsung разработала собственного голосового помощника Bixby, который на данный момент работает только на корейском и английском языке.
Новый смартфон Samsung выглядит амбициозно и определённо представляет собой немалую угрозу для конкурентов. В качестве соперников для данного обзора мы выбрали хорошо знакомых Apple iPhone 7 Plus, Sony Xperia XZ, HTC U Ultra, Huawei Mate 9, LG G6, Lenovo Moto Z и Google Pixel XL.
фронт. камера: 8 Мп (Автофокус, f/1.7)
1 | Дизайн и особенности корпуса
В новых моделях S серии закруглённые края экрана уже стали нормой, но здесь они хотя бы не насколько крутые, как в Galaxy S7 Edge. По сравнению с ним Galaxy S8 Plus выглядит почти безрамочным; стеклянное покрытие экрана плавно переходит в алюминиевую рамку. Верхняя и нижняя части окаймления экрана также стали тоньше, так что создаётся впечатление, что в руках - только экран. Samsung как следует проработал внешний вид аппарата, не забыв улучшить соотношение полезной площади экрана к корпусу до отличного по современным меркам уровня.
Тактильные ощущения от Samsung Galaxy S8+ также хорошие, он по-прежнему ощущается прочным. Стеклянное покрытие с обеих сторон сделано из Corning Gorilla Glass 5. Отпечатки пальцев на нём очень видны, но легко вытираются. Если положить телефон экраном вниз на какую-нибудь чуть наклонённую поверхность, то телефон по ней "поедет". В позиции "экраном вверх" такого не происходит благодаря небольшому ободку вокруг камеры (которая сама по себе не выступает из корпуса). Металлическая рамка придаёт корпусу ощущение прочности, и в сочетании с элементами из стекла придаёт телефону благородный вид. Корпус хорошо сопротивляется попыткам деформации (скручивания) - требуется приложить достаточно усилий, чтобы услышать какой-либо скрип. Никаких зазоров тоже не видно.
Новая модель прошла сертификацию IP68, которая свидетельствует о защите от пыли и влаги. Как обычно, аккумулятор встроенный: пользователь не может его заменить. Лоток для карт сделан из пластика, в нём есть место для 1 сим-карты Nano-SIM и 1 карты памяти microSD (моделей с двумя сим-картами не предусмотрено).
2 | Порты и коммуникации
Пожалуй, будет проще перечислить список того, чего в Samsung Galaxy S8+ (Plus) точно нет... Samsung снова разбила надежды любителей управлять телевизорами, кондиционерами и другими устройствами через инфракрасный порт. Послушать FM-радио тоже не удастся - хотя не исключено, что его смогут включить с помощью программного обновления, как у предшественника.
Пространство памяти для хранения данных можно расширить с помощью опциональной карты памяти формата microSD. Поддерживаются варианты SDXC объёма до 2 ТБ, но на сегодняшний день в магазинах встречаются максимум 256 ГБ. Отформатировать её в качестве расширения внутренней памяти (для установки приложений) не получится.
Современный порт USB Type-C в S8+ поддерживает скорости USB 3.1 (Gen.1), и через OTG адаптер к нему можно подключать внешние устройства. Он же позволяет заряжать другие устройства, и подключать внешний монитор через DisplayPort 1.2.
Набор сенсоров таков, что желать чего-либо ещё не приходится - и включает в себя современный сканер отпечатков пальцев и сканер радужной оболочки глаза (Iris). Датчик сердечного ритма находится с обратной стороны корпуса. Поддерживаются NFC и новомодный Bluetooth 5.0 (в этой версии были существенно улучшены дальность, скорость передачи и энергопотребление). Samsung не даёт подробной информации о классе этого модуля, но теперь точно можно подключать 2 монофонических Bluetooth динамика и использовать их в стерео режиме (с хорошим звуком, т.к. есть поддержка кодека aptX). Более современный aptX HD почему-то не поддерживается.
3 | Программное обеспечение
Samsung Galaxy S8+ работает на ОС Google Android 7.0 Nougat в сочетании с фирменным интерфейсом Samsung UI 8.1. Он существенно отличается от прежнего Grace UI. Отдельного меню приложений теперь нет вообще - но список приложений можно вызвать вертикальным прочерком по домашнему экрану. В телефоне есть ряд старых знакомых: боковое меню Edge bar, игровой режим, собственный магазин приложений Samsung - все на месте. Дополнительно предустановлены приложения от Microsoft и Facebook, и удалить их полностью невозможно - только деактивировать или заморозить.
На момент обзора установленный пакет обновлений был актуальным (1 марта 2017 года). В будущем только предстоит выяснить, насколько быстро Samsung будет выпускать обновления для этого смартфона.
4 | Коммуникации и GPS
В плане коммуникационных возможностей Samsung Galaxy S8+ производит отличное впечатление. Адаптер Wi-Fi поддерживает стандарты IEEE 802.11 a/b/g/n/ac в диапазонах как 2.4 так и 5 ГГц, что является обычным делом в аппаратах этой ценовой категории. Поддерживается VHT80 MU-MIMO и модуляция 1024 QAM (10-битная, что в теории должно существенно улучшить скорость и стабильность передачи).
При подключении к нашему эталонному роутеру Linksys EA8500, Galaxy S8+ и в самом деле показал хорошие скорости приёма данных, хотя Google Pixel XL и iPhone 7 оказались чуть быстрее. По скорости передачи (656 Мб/с) Galaxy S8+ занял первое место. Уровень сигнала в непосредственной близости от роутера отличный: -43 дБ в 2.4 ГГц и -30 дБ в 5 ГГц. При удалении от него на 12 метров (включая 1 стену) сигнал ослабевал до 71...-79 дБ (в зависимости от ориентации смартфона). Он даже падал до -86 дБ, когда мы клали смартфон на плоскую поверхность - впрочем, этого вполне достаточно для просмотра видеороликов в HD-качестве.
В диапазоне 5 ГГц телефон иногда работал нестабильно. Нам не удалось обеспечить стабильной работы с роутером Devolo dLAN 1200+ Wi-Fi ac: телефон видел сеть и даже успешно к ней подключался - но немедленно разрывал соединение, запуская процесс подключения повторно. В случае с EA8500 такого не наблюдалось, так что не факт, что проблема связана именно с данным диапазоном.
В Samsung Galaxy S8 Plus используется современный гигабитный модем: он поддерживает диапазоны 2G, 3G, и 4G LTE (e в котором - при поддержке оператором - может получать данные на скоростях до 1 Гб/с, а отправлять на скорости до 150 Мб/с). К сожалению, Samsung ограничивает возможности моделей определённым регионом - и европейский вариант поддерживает только 11 частот 4G LTE. В Европе всё отлично; но тем, кто поедет по делам или на отдых в Азию или Америку, хотелось бы видеть поддержку всех основных диапазонов в 4G - в особенности, учитывая реально высокую цену этого смартфона.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Apple iPhone 7
A10 Fusion GPU, A10 Fusion, 128 GB NVMe
|
532 Мбит ∼100% +45%
|Google Pixel XL 2016
Adreno 530, 821 MSM8996 Pro, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
515 Мбит ∼97% +40%
|Samsung Galaxy S8 Plus
Mali-G71 MP20, 8895 Octa, 64 GB UFS 2.1 Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
368 Мбит ∼69%
|LG G6
Adreno 530, 821 MSM8996 Pro, 32 GB UFS 2.0 Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
325 Мбит ∼61% -12%
|Samsung Galaxy S7 Edge
Mali-T880 MP12, 8890 Octa, 32 GB UFS 2.0 Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
281 Мбит ∼53% -24%
|Huawei Mate 9
Mali-G71 MP8, Kirin 960, 64 GB UFS 2.1 Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
259 Мбит ∼49% -30%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Samsung Galaxy S8 Plus
Mali-G71 MP20, 8895 Octa, 64 GB UFS 2.1 Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
656 Мбит ∼100%
|Apple iPhone 7
A10 Fusion GPU, A10 Fusion, 128 GB NVMe
|
485 Мбит ∼74% -26%
|Google Pixel XL 2016
Adreno 530, 821 MSM8996 Pro, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
435 Мбит ∼66% -34%
|Samsung Galaxy S7 Edge
Mali-T880 MP12, 8890 Octa, 32 GB UFS 2.0 Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
335 Мбит ∼51% -49%
|LG G6
Adreno 530, 821 MSM8996 Pro, 32 GB UFS 2.0 Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
220 Мбит ∼34% -66%
|Huawei Mate 9
Mali-G71 MP8, Kirin 960, 64 GB UFS 2.1 Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
165 Мбит ∼25% -75%
Для определения местоположения Samsung Galaxy S8 Plus может использовать спутниковые навигационные системы (GNSS) GPS, Glonass, BeiDou, и Galileo. Было приятно видеть, что в нашем случае распознавались сразу все GNSS, а местоположение быстро определялось как внутри зданий, так и на открытом воздухе. Точность распознавания вне зданий поначалу составляла 4 метра, а потом выровнялась на уровне 2 метров - это по-настоящему отличный результат.
Мы также сравнили работу GPS-модуля в ходе короткой велопрогулки, куда взяли ещё и профессиональный навигатор Garmin Edge 500. Точность записанного 12-километрового маршрута отличалась всего лишь на 10 метров. Это превосходный результат для Galaxy S8 Plus, который при детальном рассмотрении лога в некоторых местах оказался даже точнее профессиональной системы. В ходе поездки на машине навигация работала так же хорошо.
5 | Телефон и качество голоса
Приложение телефона очень похоже на стандартное от Google, Samsung лишь немного его доработала.
Качество голосовых звонков нам очень понравилось. В обычном режиме, когда телефон прижат к уху, было хорошо слышно и нам, и нашим собеседникам. В режиме громкой связи ситуация не изменилась - голос собеседника был очень чёткий (равно как и наш - на другой стороне), хотя было заметно довольно сильное эхо. Комплектные наушники AKG оставили хорошее впечатление. Голос собеседника звучал немного глуховато (из0за того, что низкие частоты превалировали), но кроме этого жаловаться не на что. Микрофонная часть гарнитуры особо хорошо работает внутри зданий, потому что на открытом воздухе ветер иногда ухудшал слышимость. Шумоподавление в Galaxy S8 Plus тоже хорошо функционирует (за исключением случаев, когда одновременно слышны громкие разговоры).
Мы заметили, что Galaxy S8 Plus иногда реагирует на присутствие близко расположенных домашних беспроводных телефонов DECT небольшим потрескиванием - возможно, экранирование каких-то компонентов недостаточное.
6 | Камеры
Samsung улучшил качество фронтальной камеры Galaxy S8 Plus. Теперь это - 8 МП сенсор с автофокусом и апертурой f/1.7, что позволяет захватывать много света. Запись видео осуществляется в Full HD (1920x1080 пикселей). В камере есть целый ряд фильтров, "улучшающих внешний вид", у которых к тому же куча настроек. Помимо цвета кожи и формы лица, можно изменять размер глаз. Если стандартного набора недостаточно, то можно загрузить дополнительные фильтры из интернета. Также Samsung установила анимационные 3D-эффекты, которые автоматически анимируют фотографии. Результат их работы нам понравился, причём фильтры неплохо работают даже в условиях недостаточного освещения.
Ещё одна функция называется "Bixby Vision", её можно активировать нажатием на небольшую иконку. Предполагается, что камера распознает различные объекты и текст, после чего пользователь сможет их отредактировать. В теории она должна быть способна даже найти информацию о товаре в интернете, либо переводить тексты. К сожалению, эта функция работала так себе. Мы не получили никаких рекомендаций по покупке товаров, а Bixby Vision не смогла распознать даже официальную информацию о Galaxy S8+. В текстах было много пробелов, так что переводы оказались бесполезными. Сама по себе идея неплоха, но Bixby Vision явно требуются улучшения.
Что касается основной камеры - по сравнению с предыдущей моделью её характеристики не изменились, это всё та же 12.2 МП камера с размером пикселей в 1.40 μм. Апертура в f/1.7 тоже не претерпела изменений, и присутствует оптическая стабилизация изображений (OIS). Предположительно, Samsung улучшила некоторые программные алгоритмы. Фотографии выглядят отлично, ровно так же, как они выглядели на Galaxy S7 Edge. В условиях недостаточной освещённости фото получаются чуть более яркими и немного более чёткими, чем раньше (но такие детали можно заметить только при увеличении масштаба фотографий).
Ручной режим также доступен - в нём можно настраивать баланс белого, светочувствительность (ISO 50 - 800), выдержку (1/24000 - 10s) и вручную регулировать фокус. Изображения можно сохранять в формате RAW - таким образом, в режиме Pro не видно каких-либо нововведений. Даже проблемы всё те же, поскольку в режиме Live-View съёмка работает при выдержке только до 1 секунды, а после результат не соответствует заданному.
Видеорежим также аналогичен смартфонам Galaxy S7, то есть возможна запись в разрешении до 3840x2160 (Ultra HD @30 к/с, до 10 минут за раз). Качество хорошее, но Samsung упустила возможность улучшить функциональность. Такие полезные функции, как авто-захват фокуса, или HDR всё также недоступны в режиме Ultra HD или 60 к/с. Если посмотреть на спецификации процессора Exynos 8895 - станет очевидно, что у платформы есть все ресурсы для того, чтобы реализовать это (и даже в режиме Ultra HD со скоростью 120 к/с). Это означает, что Samsung продолжает оставаться номером 1 в области фотографии, но не может улучшить отрыв от конкурентов в области технологий.
Интерактивное сравнение фото-образцов
Выберите сцену, чтобы сравнить сделанные различными устройствами снимки. Вы можете изменить масштаб отображения снимка, а также открыть полноразмерный файл снимка по клику в новом окне.Scene 1Scene 2Scene 3
В дополнение к вышесказанному, мы изучили камеру Samsung Galaxy S8 Plus в условиях контролируемого освещения. После этого результаты не редактировались. На фотографии X-Rite ColorChecker PassPort видны сочные цвета, но они лишь относительно естественные. Сенсор также выдаёт результат с довольно тёплым балансом белого. Зелёные и красные цвета более насыщенны, чем все остальные.
Galaxy S8 Plus хорошо выдержал испытание тестовой таблицей. Изображение чёткое (что почти не ухудшается в углах). Цвета также очень хорошо представлены.
7 | Аксессуары и гарантия
В коробке с Samsung Galaxy S8 Plus (чёрного цвета) мы обнаружили: модульный блок питания (9.0 В, 1.67 А; 5.0 В, 2.0 А), соответствующий кабель USB (Type-A в Type-C), 2 адаптера OTG (Type-C в Type-A и Type-C в Micro-USB), инструмент для извлечения SIM, гарнитуру AKG (с затычками разного размера), и несколько брошюр.
В онлайн-магазине компании можно докупить дополнительные аксессуары вроде чехлов , адаптера USB Type-C в HDMI adapter (для поддержки Ultra HD) и Starter Kit с дополнительным аккумулятором. Помимо этого, Samsung готовится запустить док-станцию DeX, которая позволит использовать смартфоны Galaxy S8 в качестве компьютера. Похоже на концепцию Microsoft Continuum, но только вместо Windows используется Android.
На телефон Samsung даёт гарантию 2 года, а на аккумулятор всего 1 год. Можно докупить дополнительную, но любопытно, что она не даёт защиты от попадания воды внутрь - и это при наличии рекламируемой защиты IP68!
8 | Устройства ввода
Ёмкостный тач-скрин Samsung Galaxy S8 Plus защищён усиленным стеклом Corning Gorilla Glass 5 и обладает очень хорошими тактильными характеристиками. Нет никаких проблем ни с точностью, ни с отзывчивостью. Samsung использует клавиатуру собственного дизайна (довольно простую - с очень полезным отдельным цифровым рядом), которая поддерживает предсказания слов и жесты Swype (ввод целых слов без отрыва пальца от клавиатуры). Если она не по душе - можно установить любую другую из Google Play Store.
Физические кнопки качественно сконструированы, и хорошо встроены в корпус. В этом смартфоне, помимо обычных кнопок питания и регулировки громкости есть дополнительная кнопка для помощника Bixby. Если нажать её при заблокированном экране, она показывает обзорный список предстоящих встреч, погоды, новостей и другой информации,
Привычная кнопка "домой" (известная владельцам предыдущих моделей) отсутствует. В этой модели её заменяет сенсор с распознаванием силы нажатий, расположенный под экраном. Две другие кнопки Google стали виртуальными (экранными). В реальной жизни такая комбинация работала хорошо.
Поскольку кнопки "домой" больше нет, то сканер отпечатков пальцев пришлось разместить на обратной стороне смартфона. Он даже поддерживает прочерк в стиле swype, который вызывает открытие шторки уведомлений. Очень похоже, что Samsung скопировала это решение из смартфонов Huawei (вроде Mate 9), хотя функционал реализован лишь частично. Сам по себе сканер отпечатков работает быстро и надёжно, но его вынужденное местоположение Galaxy S8+ нам не понравилось. Мы довольно часто путали сканер с объективом камеры, и в некоторых положениях смартфона (горизональное-вертикальное) дотянуться до него бывает сложной задачей. То же самое можно сказать про датчик сердечного ритма, который также можно использовать для активации фронтальной камеры. К сожалению, его практически нереально найти одним лишь пальцем.
В Samsung Galaxy S8 Plus, помимо сканера отпечатков, есть и другие функции безопасности. Это сканер радужной оболочки глаза (Iris scanner), который мы уже видели в Note 7. Этот элемент работает надёжно, но (к сожалению) для разблокировки смартфона ему требуется около 1 секунды. Разблокировка смартфона с помощью распознавания лиц работает гораздо быстрее, о чём предупреждает сама Samsung при первоначальной настройке. Но наши коллеги из Heise обнаружили, что в этом режиме удаётся разблокировать смартфон с помощью обычной фотографии, так что такой вариант нельзя рекомендовать.
9 | Дисплей
В Samsung Galaxy S8 Plus используется 6.2-дюймовый экран Super-AMOLED, который сама Samsung именует "Infinity display". Его разрешение составляет 2960x1440 пикселей (плотность 531 PPI), поэтому тексты получаются кристально чёткими. Помимо закруглённых сторон экрана (левой и правой) его углы теперь тоже закруглены, что уменьшает диагональ до 6.1 дюймов. Сам экран стал большего размера благодаря новому разрешению 2.06:1 (18.5:9), но площадь экрана в сравнении с популярным форматом 16:9 уменьшилась: это видно и в приведённой ниже таблице. Экран по-прежнему немаленький, даже несмотря на то, что Huawei Mate 9 ощущается более громоздким (5.9 дюймов, 16:9).
|Смартфон
|Galaxy S8+
|6.2" (16:9)
|Galaxy S7 Edge
|LG G6
|Huawei Mate 9
|iPhone 7 Plus
|Phab 2 Pro
|Площадь экрана
|97.56 см²
|105.97 см²
|83.39 см²
|86.81 см²
|95.96 см²
|83.39 см²
|112.92 см²
Максимальная яркость экрана Galaxy S8+ достижима только при работе сенсора уровня освещения. В ручном режиме максимум составил 358 Кд/м² - в центре экрана, полностью залитого белым цветом. Если включить сенсор (который очень быстро регулирует яркость), то максимальная яркость в той же ситуации достигает 577 Кд/м². В случае более реалистичного теста APL50 с половинной заливкой экрана белым максимальная яркость достигла 800 Кд/м². Это невероятно высокий результат - хотя коллеги из DisplayMate сумели замерить даже больше: 1000 Кд/м².
Распределение яркости в 93% - очень равномерное. Благодаря технологии OLED экран способен отобразить идеальный чёрный, так что контраст (в теории) бесконечно высокий. В этом смартфоне есть фильтр синего цвета, который защищает глаза (а также постоянно включенный экран - Always-On, как у предшественника).
Панель поддерживает HDR видео, которое уже доступно в потоковых сервисах вроде Amazon и Netflix, что обещает лучший динамический диапазон, и более сочные цвета.
В нашем тестовом образце Samsung Galaxy S8+ разрешение экрана по умолчанию было выставлено в 2220x1080. Это экономит энергию, но если вы хотите по полной наслаждаться чёткостью этого превосходного экрана - стоит поднять разрешение до максимального.
|Samsung Galaxy S8 Plus
Super AMOLED, 2960x1440, 6.2
|Samsung Galaxy S7 Edge
Super AMOLED, 2560x1440, 5.5
|Huawei Mate 9
IPS, 1920x1080, 5.9
|Apple iPhone 7 Plus
IPS, 1920x1080, 5.5
|Google Pixel XL 2016
AMOLED, 2560x1440, 5.5
|Lenovo Moto Z
AMOLED, 2560x1440, 5.5
|HTC U Ultra
SLCD 5, 2560x1440, 5.7
|Параметры экрана
-3%
-83%
3%
-68%
-16%
-156%
|Brightness
562
552
-2%
680
21%
553
-2%
408
-27%
490
-13%
445
-21%
|Brightness Distribution
93
96
3%
93
0%
97
4%
85
-9%
92
-1%
88
-5%
|Уровень чёрного *
0.42
0.35
0.22
|Colorchecker DeltaE *
1.7
1.59
6%
4.3
-153%
1.4
18%
4
-135%
2.1
-24%
5.5
-224%
|DeltaE для серого *
1.6
2.01
-26%
4.8
-200%
1.3
19%
3.2
-100%
2.6
-63%
7.6
-375%
|Гамма
2.13 113%
2.01 119%
2.33 103%
2.21 109%
2.19 110%
2.23 108%
2.2 109%
|CCT
6435 101%
6321 103%
7255 90%
6667 97%
7037 92%
6843 95%
7454 87%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
81.57
82.12
1%
63.1
-23%
88.14
8%
|Color Space (Percent of sRGB)
99.87
99.98
0%
99.83
0%
100
0%
|Контрастность
1657
1591
2136
* ... меньше = лучше
Известным недостатком OLED-экраном является использование ШИМ (PWM) для регулировки уровня подсветки. Не является исключением и Samsung Galaxy S8 Plus. При максимальном уровне подсветки мы замерили мерцание с частотой 60 Гц; при снижении этого уровня ниже 90% в осциллографе становится заметно мерцание с частотой 250 Гц. Частота не очень высокая, но не падает ниже 240 Гц и график вполне равномерный, так что результаты ШИМ-мерцания не должны серьёзно влиять. Тем не менее, пользователям с чувствительными глазами, которые будут пользоваться смартфоном продолжительное время - могут уставать.
Тест на мерцание
|Модуляция на частоте
|250 Hz
|90 % яркости
Подсветка экрана мерцает с частотой 250 Гц. Этот эффект присутствует при яркости 90 % и ниже.
Стоит заметить, что частота 250 Гц относительно низка. Поэтому мерцание экрана может иметь некоторое негативное влияние на самочувствие, особенно при длительном использовании устройства.
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 1282 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
OLED-экраны характеризуются отличным контрастом и сочными цветами, что верно и для нашего Samsung Galaxy S8 Plus. Для этого экрана предусмотрен адаптивный режим, который пытается автоматически выставить оптимальный баланс белого в зависимости от используемого приложения. Существуют предопределённые профили Обычный, Фото, и Кино, а также ручной режим. Мы проверили точность цветов этих профилей с помощью спектрофотомера и программного комплекса CalMAN. Ни в одном из них не замечено существенных проблем. Среднее отклонение DeltaE находится на уровне меньше 3, что невозможно заметить невооружённым глазом. Лишь iPhone 7 Plus показывает более точные цвета, но зато меньшую цветовую гамму.
Результат при использовании разных профилей довольно сильно различается. Обычный покрывает только sRGB and и насыщенность цветов ниже, так что изображения выглядят естественными. Фото хорошо подходит для фотографий - в этом случае используется более тёплый баланс белого, и уменьшенный диапазон AdobeRGB. Кино использует почти полную гамму P3, и характеризуется наиболее точными цветами.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|3.2 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 2 ms стадия 1
|↘ 1.2 ms стадия 2
|Это отличное время отклика! Экран идеально подходит для игр и подобных применений.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 1% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 27.2 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|5.6 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 2.8 ms стадия 1
|↘ 2.8 ms стадия 2
|Это отличное время отклика! Экран идеально подходит для игр и подобных применений.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 2% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 44.2 миллисек.)
На открытом воздухе смартфон Samsung Galaxy S8 Plus показывает себя во всей красе. Высокий уровень контраста, и невероятная яркость обеспечивают отлично читаемый экран даже в под прямыми солнечными лучами. Экран сравнительно слабо бликует, что на открытом воздухе является существенным преимуществом.
Samsung улучшил стабильность изображения при просмотре с разных углов обзора - по этому параметру Galaxy S8 Plus стал заметно лучше предшественника. Небольшая цветная засветка - часто встречающаяся у экранов OLED - заметна лишь при экстремальных углах в 100 градусов и больше (при этом также немного падает яркость). Засветка, ореолы, или другие дефекты изображения у этого экрана Infinity display Galaxy S8+ полностью отсутствуют.
10 | Производительность
Для европейской версии Galaxy S8+ (SM-G955F) Samsung использует собственный процессор Exynos 9, тогда как для США, латинской америки и ряда других стран используется Qualcomm Snapdragon 835. Процессор Exynos 8895 - один из первых чипов, произведённый по технологии 10-нм, должен быть более мощным (и одновременно более энергоэффективным), чем предшественник 8890. Samsung говорит по росте производительности в 27% при снижении энергопотребления на 40%. Как и раньше, в основе лежит архитектура big.LITTLE с двумя кластерами из 4 ядер каждый. Высокопроизводительный кластер использует собственные ядра Samsung M1 (2-го поколения), работающие на частоте до 2.3 ГГц. Экономичный кластер использует ядра ARM Cortex-A53, работающие на частоте до 1.7 ГГц. В качестве видеопроцессора Samsung использует ARM Mali-G71, установленный также в Huawei Mate 9. Но в корейской версии используется не 8, а целых 20 исполнительных блоков. Помимо этого, в телефоне установлено 4 ГБ памяти LPDDR4x.
В результатах тестов производительности Samsung Galaxy S8 Plus выглядит хорошо, причём в некоторых из них он ставит рекорды. В тесте Geekbench 4 Multi ему удалось опередить бывших лидеров - Mate 9 и iPhone 7 Plus - на 13%. Тем не менее, при нагрузки одного-единственного ядра смартфон от Apple продолжает лидировать. Наш смартфон отлично проявил себя в тестах видеопроцессора, а также опережает iPhone и всех других соперников в самых ресурсоёмких тестах. Надо отметить, что высокое разрешение экрана Galaxy S8+, может негативно повлиять на результаты в тестах, использующих вывод на экран.
В общих тестах производительности Galaxy S8 Plus иногда отстаёт от соперников. В тесте AnTuTu результаты отличные, но Xperia XZ, Mate 9, и Moto Z в тесте PCMark оказались лучше. В любом случае, в реальной жизни смартфон работает очень плавно.
|AnTuTu Benchmark v6 - Total Score (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
165382 Points ∼90%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
128749 Points ∼70% -22%
|Sony Xperia XZ
|
129317 Points ∼70% -22%
|HTC U Ultra
|
139017 Points ∼75% -16%
|LG G6
|
151751 Points ∼82% -8%
|Google Pixel XL 2016 (Version 6.2.1)
|
138641 Points ∼75% -16%
|Lenovo Moto Z
|
129197 Points ∼70% -22%
|Huawei Mate 9
|
124087 Points ∼67% -25%
|Apple iPhone 7 Plus
|
165399 Points ∼90% 0%
|Geekbench 4.1
|64 Bit Multi-Core Score (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
6695 Points ∼86%
|LG G6
|
4369 Points ∼56% -35%
|Huawei Mate 9
|
6445 Points ∼83% -4%
|64 Bit Single-Core Score (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
2015 Points ∼51%
|LG G6
|
1831 Points ∼47% -9%
|Huawei Mate 9
|
1866 Points ∼48% -7%
|Geekbench 4.0
|64 Bit Multi-Core Score (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
6375 Points ∼24%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
5503 Points ∼21% -14%
|Sony Xperia XZ
|
3701 Points ∼14% -42%
|HTC U Ultra
|
3983 Points ∼15% -38%
|Google Pixel XL 2016
|
4167 Points ∼16% -35%
|Lenovo Moto Z
|
3946 Points ∼15% -38%
|Huawei Mate 9
|
5629 Points ∼21% -12%
|Apple iPhone 7 Plus
|
5630 Points ∼21% -12%
|64 Bit Single-Core Score (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
1952 Points ∼36%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
1840 Points ∼34% -6%
|Sony Xperia XZ
|
1647 Points ∼30% -16%
|HTC U Ultra
|
1643 Points ∼30% -16%
|Google Pixel XL 2016
|
1513 Points ∼28% -22%
|Lenovo Moto Z
|
1480 Points ∼27% -24%
|Huawei Mate 9
|
1947 Points ∼36% 0%
|Apple iPhone 7 Plus
|
3476 Points ∼63% +78%
|Basemark ES 3.1 / Metal - offscreen Overall Score (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus (22.6 offscreen)
|
1280 Points ∼68%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
733 Points ∼39% -43%
|LG G6 (11.5 offscreen)
|
647 Points ∼35% -49%
|Google Pixel XL 2016 (11.0 fps offscreen)
|
621 Points ∼33% -51%
|Lenovo Moto Z
|
542 Points ∼29% -58%
|Huawei Mate 9 (12.4 fps offscreen)
|
699 Points ∼37% -45%
|Apple iPhone 7 Plus
|
1177 Points ∼63% -8%
|3DMark
|2560x1440 Sling Shot Extreme (ES 3.1) Unlimited Physics (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
2512 Points ∼84%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
1811 Points ∼61% -28%
|Sony Xperia XZ
|
1613 Points ∼54% -36%
|HTC U Ultra
|
1837 Points ∼62% -27%
|LG G6
|
2065 Points ∼69% -18%
|Google Pixel XL 2016
|
2044 Points ∼68% -19%
|Lenovo Moto Z
|
1813 Points ∼61% -28%
|Huawei Mate 9
|
1997 Points ∼67% -21%
|2560x1440 Sling Shot Extreme (ES 3.1) Unlimited Graphics (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
3571 Points ∼87%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
2394 Points ∼59% -33%
|Sony Xperia XZ
|
3144 Points ∼77% -12%
|HTC U Ultra
|
2678 Points ∼66% -25%
|LG G6
|
3117 Points ∼76% -13%
|Google Pixel XL 2016
|
2863 Points ∼70% -20%
|Lenovo Moto Z
|
2588 Points ∼63% -28%
|Huawei Mate 9
|
2142 Points ∼52% -40%
|2560x1440 Sling Shot Extreme (ES 3.1) Unlimited (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
3265 Points ∼87%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
2234 Points ∼59% -32%
|Sony Xperia XZ
|
2596 Points ∼69% -20%
|HTC U Ultra
|
2431 Points ∼65% -26%
|LG G6
|
2800 Points ∼74% -14%
|Google Pixel XL 2016
|
2629 Points ∼70% -19%
|Lenovo Moto Z
|
2363 Points ∼63% -28%
|Huawei Mate 9
|
2108 Points ∼56% -35%
|2560x1440 Sling Shot OpenGL ES 3.0 Unlimited Physics (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
1816 Points ∼75%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
1773 Points ∼74% -2%
|Sony Xperia XZ
|
1516 Points ∼63% -17%
|HTC U Ultra
|
1666 Points ∼69% -8%
|LG G6
|
2058 Points ∼85% +13%
|Google Pixel XL 2016
|
2009 Points ∼83% +11%
|Lenovo Moto Z
|
1860 Points ∼77% +2%
|Huawei Mate 9
|
2104 Points ∼87% +16%
|Apple iPhone 7 Plus
|
1528 Points ∼63% -16%
|2560x1440 Sling Shot OpenGL ES 3.0 Unlimited Graphics (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
4137 Points ∼71%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
3071 Points ∼52% -26%
|Sony Xperia XZ
|
4333 Points ∼74% +5%
|HTC U Ultra
|
3795 Points ∼65% -8%
|LG G6
|
5006 Points ∼85% +21%
|Google Pixel XL 2016
|
4406 Points ∼75% +7%
|Lenovo Moto Z
|
3930 Points ∼67% -5%
|Huawei Mate 9
|
2421 Points ∼41% -41%
|Apple iPhone 7 Plus
|
5141 Points ∼88% +24%
|2560x1440 Sling Shot OpenGL ES 3.0 Unlimited (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
3222 Points ∼67%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
2641 Points ∼55% -18%
|Sony Xperia XZ
|
3152 Points ∼66% -2%
|HTC U Ultra
|
3001 Points ∼63% -7%
|LG G6
|
3797 Points ∼79% +18%
|Google Pixel XL 2016
|
3483 Points ∼73% +8%
|Lenovo Moto Z
|
3151 Points ∼66% -2%
|Huawei Mate 9
|
2343 Points ∼49% -27%
|Apple iPhone 7 Plus
|
3371 Points ∼70% +5%
|GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7
|1920x1080 T-Rex HD Offscreen C24Z16 (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
104 fps ∼8%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
81 fps ∼6% -22%
|Sony Xperia XZ
|
88 fps ∼7% -15%
|HTC U Ultra
|
74 fps ∼6% -29%
|LG G6
|
75 fps ∼6% -28%
|Google Pixel XL 2016
|
91 fps ∼7% -12%
|Lenovo Moto Z
|
77 fps ∼6% -26%
|Huawei Mate 9
|
80 fps ∼6% -23%
|Apple iPhone 7 Plus
|
91.96 fps ∼7% -12%
|T-Rex HD Onscreen C24Z16 (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
58 fps ∼13%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
51 fps ∼11% -12%
|Sony Xperia XZ
|
88 fps ∼19% +52%
|HTC U Ultra
|
46 fps ∼10% -21%
|LG G6
|
46 fps ∼10% -21%
|Google Pixel XL 2016
|
55 fps ∼12% -5%
|Lenovo Moto Z
|
53 fps ∼12% -9%
|Huawei Mate 9
|
60 fps ∼13% +3%
|Apple iPhone 7 Plus
|
57.71 fps ∼13% 0%
|GFXBench 3.0
|off screen Manhattan Offscreen OGL (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
50 fps ∼9%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
38 fps ∼7% -24%
|Sony Xperia XZ
|
40 fps ∼7% -20%
|HTC U Ultra
|
26 fps ∼5% -48%
|LG G6
|
38 fps ∼7% -24%
|Google Pixel XL 2016
|
48 fps ∼9% -4%
|Lenovo Moto Z
|
41 fps ∼8% -18%
|Huawei Mate 9
|
34 fps ∼6% -32%
|Apple iPhone 7 Plus
|
58.71 fps ∼11% +17%
|on screen Manhattan Onscreen OGL (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
38 fps ∼17%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
27 fps ∼12% -29%
|Sony Xperia XZ
|
39 fps ∼17% +3%
|HTC U Ultra
|
23 fps ∼10% -39%
|LG G6
|
27 fps ∼12% -29%
|Google Pixel XL 2016
|
30 fps ∼13% -21%
|Lenovo Moto Z
|
26 fps ∼11% -32%
|Huawei Mate 9
|
37 fps ∼16% -3%
|Apple iPhone 7 Plus
|
55.17 fps ∼24% +45%
|GFXBench 3.1
|off screen Manhattan ES 3.1 Offscreen (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
42 fps ∼10%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
28 fps ∼7% -33%
|Sony Xperia XZ
|
31 fps ∼7% -26%
|HTC U Ultra
|
12 fps ∼3% -71%
|LG G6
|
29 fps ∼7% -31%
|Google Pixel XL 2016
|
32 fps ∼8% -24%
|Lenovo Moto Z
|
27 fps ∼6% -36%
|Huawei Mate 9
|
24 fps ∼6% -43%
|Apple iPhone 7 Plus
|
41.3 fps ∼10% -2%
|on screen Manhattan ES 3.1 Onscreen (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
23 fps ∼13%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
15 fps ∼9% -35%
|Sony Xperia XZ
|
31 fps ∼18% +35%
|HTC U Ultra
|
12 fps ∼7% -48%
|LG G6
|
16 fps ∼9% -30%
|Google Pixel XL 2016
|
17 fps ∼10% -26%
|Lenovo Moto Z
|
15 fps ∼9% -35%
|Huawei Mate 9
|
28 fps ∼16% +22%
|Apple iPhone 7 Plus
|
41.5 fps ∼24% +80%
|GFXBench 4.0
|off screen Car Chase Offscreen (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
25 fps ∼7%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
15 fps ∼4% -40%
|Sony Xperia XZ
|
20 fps ∼6% -20%
|HTC U Ultra
|
15 fps ∼4% -40%
|LG G6
|
20 fps ∼6% -20%
|Google Pixel XL 2016
|
19 fps ∼5% -24%
|Lenovo Moto Z
|
16 fps ∼5% -36%
|Huawei Mate 9
|
fps ∼0% -100%
|on screen Car Chase Onscreen (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
13 fps ∼11%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
7.9 fps ∼7% -39%
|Sony Xperia XZ
|
19 fps ∼16% +46%
|HTC U Ultra
|
8.4 fps ∼7% -35%
|LG G6
|
11 fps ∼9% -15%
|Google Pixel XL 2016
|
11 fps ∼9% -15%
|Lenovo Moto Z
|
9.8 fps ∼8% -25%
|Huawei Mate 9
|
14 fps ∼12% +8%
|PCMark for Android
|Work 2.0 performance score (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
5195 Points ∼78%
|Sony Xperia XZ
|
5616 Points ∼85% +8%
|HTC U Ultra
|
5217 Points ∼79% 0%
|LG G6
|
5152 Points ∼78% -1%
|Huawei Mate 9
|
6299 Points ∼95% +21%
|Work performance score (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
5830 Points ∼72%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
4660 Points ∼57% -20%
|Sony Xperia XZ
|
5058 Points ∼62% -13%
|HTC U Ultra
|
5217 Points ∼64% -11%
|LG G6
|
5703 Points ∼70% -2%
|Google Pixel XL 2016
|
4739 Points ∼58% -19%
|Lenovo Moto Z
|
7637 Points ∼94% +31%
|Huawei Mate 9
|
7403 Points ∼91% +27%
|BaseMark OS II
|Web (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
1163 Points ∼75%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
994 Points ∼64% -15%
|Sony Xperia XZ
|
1066 Points ∼69% -8%
|HTC U Ultra
|
907 Points ∼59% -22%
|LG G6
|
1073 Points ∼70% -8%
|Google Pixel XL 2016
|
977 Points ∼63% -16%
|Lenovo Moto Z
|
959 Points ∼62% -18%
|Huawei Mate 9
|
1076 Points ∼70% -7%
|Apple iPhone 7 Plus
|
1542 Points ∼100% +33%
|Graphics (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
6126 Points ∼71%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
2203 Points ∼26% -64%
|Sony Xperia XZ
|
4716 Points ∼55% -23%
|HTC U Ultra
|
4591 Points ∼53% -25%
|LG G6
|
5138 Points ∼60% -16%
|Google Pixel XL 2016
|
5017 Points ∼58% -18%
|Lenovo Moto Z
|
4321 Points ∼50% -29%
|Huawei Mate 9
|
3939 Points ∼46% -36%
|Apple iPhone 7 Plus
|
6875 Points ∼80% +12%
|Memory (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
3135 Points ∼81%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
2072 Points ∼54% -34%
|Sony Xperia XZ
|
1434 Points ∼37% -54%
|HTC U Ultra
|
1581 Points ∼41% -50%
|LG G6
|
1930 Points ∼50% -38%
|Google Pixel XL 2016
|
1677 Points ∼44% -47%
|Lenovo Moto Z
|
2190 Points ∼57% -30%
|Huawei Mate 9
|
3850 Points ∼100% +23%
|Apple iPhone 7 Plus
|
1319 Points ∼34% -58%
|System (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
5319 Points ∼81%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
4080 Points ∼62% -23%
|Sony Xperia XZ
|
3047 Points ∼46% -43%
|HTC U Ultra
|
2834 Points ∼43% -47%
|LG G6
|
3646 Points ∼55% -31%
|Google Pixel XL 2016
|
3889 Points ∼59% -27%
|Lenovo Moto Z
|
3398 Points ∼52% -36%
|Huawei Mate 9
|
3616 Points ∼55% -32%
|Apple iPhone 7 Plus
|
6582 Points ∼100% +24%
|Overall (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
3301 Points ∼100%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
2074 Points ∼63% -37%
|Sony Xperia XZ
|
2165 Points ∼66% -34%
|HTC U Ultra
|
2078 Points ∼63% -37%
|LG G6
|
2496 Points ∼76% -24%
|Google Pixel XL 2016
|
2378 Points ∼72% -28%
|Lenovo Moto Z
|
2356 Points ∼71% -29%
|Huawei Mate 9
|
2772 Points ∼84% -16%
|Apple iPhone 7 Plus
|
3097 Points ∼94% -6%
|Lightmark - 1920x1080 1080p (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
25.06 fps ∼70%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
13.31 fps ∼37% -47%
|LG G6
|
24.34 fps ∼68% -3%
|Lenovo Moto Z
|
24.33 fps ∼68% -3%
|Huawei Mate 9
|
19.14 fps ∼53% -24%
|PassMark PerformanceTest Mobile V1
|3D Graphics Tests (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
2573 Points ∼78%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
2131 Points ∼64% -17%
|Google Pixel XL 2016
|
2189 Points ∼66% -15%
|Lenovo Moto Z
|
2461 Points ∼74% -4%
|Huawei Mate 9
|
1921 Points ∼58% -25%
|Apple iPhone 7 Plus
|
2017 Points ∼61% -22%
|2D Graphics Tests (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
7552 Points ∼74%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
6382 Points ∼62% -15%
|Google Pixel XL 2016
|
6042 Points ∼59% -20%
|Lenovo Moto Z
|
4781 Points ∼47% -37%
|Huawei Mate 9
|
10255 Points ∼100% +36%
|Apple iPhone 7 Plus
|
5495 Points ∼54% -27%
|Memory Tests (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
9844 Points ∼39%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
6136 Points ∼24% -38%
|Google Pixel XL 2016
|
9673 Points ∼38% -2%
|Lenovo Moto Z
|
8912 Points ∼35% -9%
|Huawei Mate 9
|
14580 Points ∼58% +48%
|Apple iPhone 7 Plus
|
25299 Points ∼100% +157%
|Disk Tests (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
92548 Points ∼68%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
36364 Points ∼27% -61%
|Google Pixel XL 2016
|
44706 Points ∼33% -52%
|Lenovo Moto Z
|
68378 Points ∼50% -26%
|Huawei Mate 9
|
117939 Points ∼86% +27%
|Apple iPhone 7 Plus
|
48907 Points ∼36% -47%
|CPU Tests (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
238041 Points ∼88%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
225427 Points ∼83% -5%
|Google Pixel XL 2016
|
215105 Points ∼79% -10%
|Lenovo Moto Z
|
170521 Points ∼63% -28%
|Huawei Mate 9
|
256749 Points ∼95% +8%
|Apple iPhone 7 Plus
|
49294 Points ∼18% -79%
|System (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
10342 Points ∼100%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
8049 Points ∼78% -22%
|Google Pixel XL 2016
|
8766 Points ∼85% -15%
|Lenovo Moto Z
|
8795 Points ∼85% -15%
|Huawei Mate 9
|
9449 Points ∼91% -9%
|Apple iPhone 7 Plus
|
8420 Points ∼81% -19%
Интернет-броузером по умолчанию является собственный броузер Samsung версии 5.2, который оказывается намного быстрее Google Chrome 57 при сравнении "лоб в лоб". Chrome показал 3725 пунктов в Vellamo 3, Android WebView 6640 пунктов, а броузер Samsung - 7466 пунктов. Среди устройств данного обзора Galaxy S8 Plus оказался очень быстрым, но ему не удалось опередить iPhone 7 Plus. На уровне ощущений, в повседневной жизни веб-сайты открываются быстро и плавно.
|WebXPRT 2015 - Overall Score (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus (Samsung Browser 5.2)
|
154 Points ∼27%
|Samsung Galaxy S7 Edge (Samsung Browser 4.0.01-81)
|
163 Points ∼28% +6%
|Sony Xperia XZ (Chrome 52)
|
90 Points ∼16% -42%
|LG G6 (Chrome 57)
|
122 Points ∼21% -21%
|Google Pixel XL 2016 (Chrome 53)
|
126 Points ∼22% -18%
|Lenovo Moto Z (Chrome 53)
|
112 Points ∼19% -27%
|Huawei Mate 9 (Chrome 54)
|
152 Points ∼26% -1%
|Apple iPhone 7 Plus
|
204 Points ∼35% +32%
|JetStream 1.1 - 1.1 Total Score (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus (Samsung Browser 5.2)
|
62.198 Points ∼0%
|Samsung Galaxy S7 Edge (Samsung Browser 4.0.01-81)
|
75.12 Points ∼0% +21%
|Sony Xperia XZ (Chrome 52)
|
54.201 Points ∼0% -13%
|HTC U Ultra (Chrome 56)
|
45.084 Points ∼0% -28%
|LG G6 (Chrome 57)
|
56.628 Points ∼0% -9%
|Google Pixel XL 2016 (Chrome 53)
|
55.4 Points ∼0% -11%
|Lenovo Moto Z (Chrome 53)
|
47.5 Points ∼0% -24%
|Huawei Mate 9 (Chrome 54)
|
68.6 Points ∼0% +10%
|Apple iPhone 7 Plus (Safari Mobile 10.0)
|
168.08 Points ∼1% +170%
|Vellamo 3.x - Browser (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus (Samsung Browser 5.2)
|
7466 Points ∼99%
|Samsung Galaxy S7 Edge (Samsung Browser 4.0.01-81)
|
7198 (min: 6255) Points ∼95% -4%
|LG G6 (Chrome 57)
|
6032 Points ∼80% -19%
|Google Pixel XL 2016 (Android WebView 3.2.6)
|
6271 Points ∼83% -16%
|Lenovo Moto Z (Chrome 53)
|
5344 Points ∼71% -28%
|Huawei Mate 9 (Android WebView 3.2.6)
|
7565 Points ∼100% +1%
|Octane V2 - Total Score (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus (Samsung Browser 5.2)
|
14050 Points ∼28%
|Samsung Galaxy S7 Edge (Samsung Browser 4.0.01-81)
|
13191 Points ∼27% -6%
|Sony Xperia XZ (Chrome 52)
|
9069 Points ∼18% -35%
|HTC U Ultra (Chrome 56)
|
5511 Points ∼11% -61%
|LG G6 (Chrome 57)
|
9113 Points ∼18% -35%
|Google Pixel XL 2016 (Chrome 53)
|
8690 Points ∼18% -38%
|Lenovo Moto Z (Chrome 53)
|
7771 Points ∼16% -45%
|Huawei Mate 9 (Chrome 54)
|
11897 Points ∼24% -15%
|Apple iPhone 7 Plus (Safari Mobile 10.0)
|
26053 Points ∼53% +85%
|Mozilla Kraken 1.1 - Total Score (по убыванию)
|Samsung Galaxy S8 Plus (Samsung Browser 5.2)
|
2236.7 ms * ∼4%
|Samsung Galaxy S7 Edge (Samsung Browser 4.0.01-81)
|
2564.1 ms * ∼4% -15%
|Sony Xperia XZ (Chrome 52)
|
2768 ms * ∼5% -24%
|HTC U Ultra (Chrome 56)
|
4141 ms * ∼7% -85%
|LG G6 (Chrome 57)
|
2464.2 ms * ∼4% -10%
|Google Pixel XL 2016 (Chrome 53)
|
2653.6 ms * ∼4% -19%
|Lenovo Moto Z (Chrome 53)
|
3154.7 ms * ∼5% -41%
|Huawei Mate 9 (Chrome 54)
|
2733.7 ms * ∼5% -22%
|Apple iPhone 7 Plus (Safari Mobile 10.0)
|
1102.7 ms * ∼2% +51%
* ... меньше = лучше
В Samsung Galaxy S8 Plus установлено 64 ГБ быстрой памяти UFS 2.1 для хранения данных; вариант с большим объёмом 128 ГБ сейчас, похоже, зарезервирован только для азиатского рынка. Среди смартфонов нашего обзора только Mate 9 предлагает такой объём памяти, зато наш Galaxy показывает большую скорость Androbench, особенно в плане скорости чтения и записи. Ситуация выглядит несколько по-другому в тесте Passmark и Basemark, где лидирует Mate 9.
После первого запуска пользователю доступно около 52.3 ГБ. Операционная система занимает приличный объём (11.7 ГБ). Для проверки скорости адаптера карт мы использовали нашу эталонную карту памяти Toshiba Exceria Pro M401 (номинал чтения: до 95 МБ/с, записи до 80 МБ/с). Результаты оказались сравнимы с Galaxy S7 Edge, что довольно быстро, но меньше реальных возможностей карты.
|Samsung Galaxy S8 Plus
|Samsung Galaxy S7 Edge
|Sony Xperia XZ
|HTC U Ultra
|Google Pixel XL 2016
|Lenovo Moto Z
|Huawei Mate 9
|Apple iPhone 7 Plus
|AndroBench 3-5
-16%
-45%
-12%
-40%
53%
-32%
|Sequential Write 256KB SDCard
57.24 (Toshiba Exceria Pro M401)
50.36 (Toshiba Exceria Pro M401)
-12%
29.8 (Toshiba Exceria Pro M401)
-48%
67.6 (Toshiba Exceria Pro M401)
18%
45.64 (Toshiba Exceria Pro M401)
-20%
29.53 (Toshiba Exceria Pro M401)
-48%
|Sequential Read 256KB SDCard
71.12 (Toshiba Exceria Pro M401)
76.43 (Toshiba Exceria Pro M401)
7%
33.5 (Toshiba Exceria Pro M401)
-53%
82.8 (Toshiba Exceria Pro M401)
16%
78.51 (Toshiba Exceria Pro M401)
10%
53.97 (Toshiba Exceria Pro M401)
-24%
|Random Write 4KB
15.27
15.79
3%
10.5
-31%
13.7
-10%
14.56
-5%
74.93
391%
8.77
-43%
|Random Read 4KB
127.18
86.71
-32%
71.5
-44%
84.2
-34%
87.67
-31%
117.15
-8%
94.69
-26%
|Sequential Write 256KB
194.18
145.11
-25%
138
-29%
164.7
-15%
83.38
-57%
168.32
-13%
142.92
-26%
|Sequential Read 256KB
787.6
487.34
-38%
281
-64%
423.9
-46%
258.23
-67%
439.66
-44%
594.23
-25%
|PassMark PerformanceTest Mobile V1
-50%
-27%
-18%
38%
55%
|Memory Tests
9844
6136
-38%
9673
-2%
8912
-9%
14580
48%
25299
157%
|Disk Tests
92548
36364
-61%
44706
-52%
68378
-26%
117939
27%
48907
-47%
|BaseMark OS II
|Memory
3135
2072
-34%
1434
-54%
1581
-50%
1677
-47%
2190
-30%
3850
23%
1319
-58%
|Среднее значение
-33% / -26%
-50% / -46%
-31% / -17%
-38% / -37%
2% / 28%
10% / -10%
-2% / 17%
11 | Игры
Благодаря отличному экрану и мощной начинке, играть в игры на Samsung Galaxy S8 Plus - одно удовольствие. Видеоадаптер ARM Mali-G71 MP20 намного быстрее Adreno 530 (который сейчас часто встречается в других высокопроизводительных смартфонах). Достойным соперником ему, скорее всего, станет Adreno 540, но пока самым быстрым видеоадаптером в мире Android является Mali. Он поддерживает все современные API, включая Vulkan 1.0 (уже используется некоторыми современными играми вроде Need for Speed: No Limits или HIT).
В этом смартфоне установлена оболочка Game Launcher, которая нам уже хорошо известна. Она довольно полезна любителям игр, поскольку позволяет легко делать скриншоты и записывать игровой процесс на видео во время игры (причём без ненужных уведомлений). Работу тачскрина и сенсоров критиковать не за что. Единственное - расположение динамика не вполне оптимально, потому что в горизонтальном режиме его легко закрыть. На данный момент игры оптимизированы для формата экрана 16:9, так что в горизонтальном режиме вы часто будете видеть толстые рамки - зато Galaxy хорошо лежит в руках, даже несмотря на узкий корпус.
|Asphalt 8: Airborne
|Настройки
|Значение
|high
|30 fps
|very low
|30 fps
|Открыть сравнение
|Lenovo B (min)
MT6735M, Mali-T720
10
|...
|Motorola Moto X Style
808 MSM8992, Adreno 418
29
|OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
30
|Samsung Galaxy S8 Plus
8895 Octa, Mali-G71 MP20
30
|Lenovo Phab 2 Pro
652 MSM8976, Adreno 510
30
|Lenovo P2
625, Adreno 506
30
|...
|HTC 10 (max)
820 MSM8996, Adreno 530
48
|Dead Trigger 2
|Настройки
|Значение
|high
|60 fps
12 | Нагрев и шум
Нагрев
В режиме ожидания поверхность Samsung galaxy S8 Plus едва нагревается - а при сильной нагрузке нагрев достигает максимум 36 °C (телефон ощущается чуть тёплым). Но если одеть чехол, то ситуация выглядит не так безоблачно. Мы протестировали нагрев процессора с помощью теста GFXBench.
Во время теста рендеринга динозавра смартфон некоторое время сохраняет производительность (тест использует старый интерфейс OpenGL ES 2.0). После 17 циклов производительность падает, но реальное ограничение производительности наступило только после 22-го круга (производительность Galaxy S8+ упала на 21%). В более ресурсоёмком тесте Manhattan (использует OpenGL ES 3.1) тучи сгустились. Производительность упала на 15% уже после трёх циклов, и рухнула на 42% после 18 повторений. Как бы там ни было, частота кадров (855) всё равно намного выше Galaxy A5 (Exynos 7880, до 561 к/с).
S8+ не приходится прятаться за спиной предшественника, Galaxy S7 Edge: равномерность производительности хорошая и общие результаты тоже радуют. Рост производительности, обеспечиваемый данной моделью в сцене рендеринга динозавтра составил ~700 кадров, что эквивалентно 50% производительности холодного A5 (работающего на 100% своей мощности).
13 | Акустическая система
Монофонический динамик Samsung Galaxy S8 Plus снова расположен в нижней части смартфона, и его характеристики очень похожи на предшественника. Он весьма громкий (83 дБ). Большинство низких частот отсутствуют, и только верхняя часть более-менее слышна (когда не заглушается средними и высокими). Средние частоты довольно плоские, и ощущается чрезмерный акцент на высоких, так что общая звуковая картина не вполне сбалансирована. Качество вполне приемлемое для того, чтобы изредка посмотреть фильм или послушать музыку, но для чего-то большего лучше использовать внешние динамики или наушники.
Кстати, комплектные наушники AKG являются вполне приличной альтернативой. Они хорошо звучат и покрывают низкие и средние диапазоны намного лучше (если особо не задирать громкость, в таком случае исказятся высокие, и звук станет странным). Как обычно, звук через 3.5-мм аудиопорт звучит лишённым шумов, и вполне динамичен.
Мы протестировали подключение с помощью Bluetooth 5.0 - но у нас не нашлось динамика с поддержкой этого стандарта, так что качество оценить не удалось. Проигрывание музыки с помощью Bluetooth 4.0 осуществлялось без проблем. Bluetooth версии 5.0 также поддерживает кодек aptX для музыки с качеством компакт-дисков. По какой-то причине более новая версия этого кодека, aptX HD, не поддерживается. Мы попытались подключить одновременно 2 разных Bluetooth динамика, причём использовавших разные стандарты (BT 4.0 & BT 4.2) - всё работало отлично.
Анализ АЧХ аудиосистемы Samsung Galaxy S8 Plus
(+) | отличный уровень макс. громкости (82.88 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 21.5% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 5.2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 5.2% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (21.8% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 16% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 9% примерно так же, 75% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 48% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 46% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Apple iPhone 7 Plus
(±) | неплохой уровень макс. громкости (81.45 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 24.1% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 4.7% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 4.3% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (21.1% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 11% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 9% примерно так же, 80% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 45% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 49% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Teufel Boomster
(+) | отличный уровень макс. громкости (93.52 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(+) | бас отлично сбалансирован (отклонение лишь 3.1% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 1.5% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 4.6% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (6% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 6% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 91% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 3%, средняя Δ: 18%, худший результат: 35%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 0% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 0% примерно так же, 99% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
14 | Энергопотребление и автономная работа
Энергоэффективность
Несмотря на увеличение экрана, Самсунгу при этом удалось снизить энергопотребление Galaxy S8 Plus по сравнению с предшественником - в режиме ожидания лишь Pixel XL находится с ним на одном уровне. Мы замерили энергопотребление на максимальном уровне яркости (при выключенном датчике уровня освещения): в этом режиме энергопотребление увеличивается существенно, до 0.62 Вт. Энергопотребление под нагрузкой довольно серьёзное, поскольку системе приходится его контролировать: в нагрузочном тесте мы не смогли увидеть более 5.28 Вт. Интересно, что во время загрузки ОС замеры показали 9.56 Вт.
Функция постоянно включенного экрана (Always-On) работает довольно эффективно. В этом режиме смартфон потребляет лишь 0.13 Вт (в режиме ожидания) и 0.23 Вт (в среднем).
Энергопотребление зарядного устройства нужно ставить в пример, поскольку будучи включенным в розетку, он потребляет лишь 0.0001 Вт. ЗУ поддерживает быструю зарядку, благодаря чему 100% заряда Galaxy S8+ достигается за 111 минут. Промежуточные результаты:
- 9% через 15 минут;
- 22% через 30 минут;
- 50% через 52 минуты;
- 80% через 76 минут.
Galaxy S8 Plus поддерживает и беспроводную зарядку.
|Выкл.
|0.02 / 0.13 Вт
|Ожидание
| 0.68 / 1.13 / 1.16 Вт
|Нагрузка
|
4.69 / 5.24 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Samsung Galaxy S8 Plus
3500 мА⋅ч
|Samsung Galaxy S7 Edge
3600 мА⋅ч
|LG G6
3300 мА⋅ч
|HTC U Ultra
3000 мА⋅ч
|Google Pixel XL 2016
3450 мА⋅ч
|Apple iPhone 7 Plus
2915 мА⋅ч
|Huawei Mate 9
4000 мА⋅ч
|Энергопотребление
-16%
-33%
-77%
-1%
-50%
-50%
|В простое, мин. *
0.68
0.63
7%
0.62
9%
1
-47%
0.53
22%
0.77
-13%
0.78
-15%
|В простое, сред. *
1.13
1.1
3%
1.43
-27%
2.41
-113%
1.07
5%
2.04
-81%
2.13
-88%
|В простое, макс. *
1.16
1.56
-34%
1.48
-28%
2.46
-112%
1.12
3%
2.24
-93%
2.17
-87%
|Нагрузка, сред. *
4.69
5.95
-27%
5.52
-18%
6.8
-45%
5.53
-18%
4.69
-0%
6.32
-35%
|Нагрузка, макс. *
5.24
6.7
-28%
10.47
-100%
8.9
-70%
6.26
-19%
8.66
-65%
6.49
-24%
* ... меньше = лучше
Время автономной работы
Номинал аккумулятора в Samsung galaxy S8 Plus в сравнении с предшественником S7 Edge немного уменьшился: с 3600 до 3500 мАч. По времени автономной работы они находятся на одном уровне, но во время просмотра фильмов S7 Edge держится дольше.
Тесты проводились при стандартизированном уровне подсветки в 150 Кд/м² при максимально возможном разрешении экранов. Galaxy S8 Plus показал отличные результаты. В качестве альтернативы мы запустили тест PCMark Battery Test, где увидели такие же хорошие результаты, по которым смартфон находятся почти на уровне Mate 9, и однозначно оставляет предшественника позади.
Samsung разработал ряд функций, помогающих экономить электроэнергию. Среди них - режим экстремального энергосбережения, уменьшение разрешения экрана и производительности процессора.
|Без нагрузки
|26час. 05мин.
|Интернет через WiFi v1.3
|12час. 16мин.
|1080p-видео
|12час. 22мин.
|Макс. расход энергии
|4час. 35мин.
|PCMark for Android - Work 2.0 battery life
|Samsung Galaxy A5 2017
|
681 min ∼100% +28%
|Huawei Mate 9
|
677 min ∼99% +27%
|Samsung Galaxy S8 Plus
|
533 min ∼78%
|Sony Xperia XZ
|
482 min ∼71% -10%
|Samsung Galaxy S7
|
371 min ∼54% -30%
|Samsung Galaxy S8 Plus
3500 мА⋅ч
|Samsung Galaxy S7 Edge
3600 мА⋅ч
|HTC U Ultra
3000 мА⋅ч
|Google Pixel XL 2016
3450 мА⋅ч
|LG G6
3300 мА⋅ч
|Huawei Mate 9
4000 мА⋅ч
|Sony Xperia XZ
2900 мА⋅ч
|Lenovo Moto Z
2600 мА⋅ч
|Время работы
18%
-17%
-24%
0%
2%
-33%
-11%
|В простое
1565
1663
6%
1568
0%
1333
-15%
1789
14%
1538
-2%
1125
-28%
1371
-12%
|Нагрузка и 100% яркости
275
392
43%
214
-22%
230
-16%
252
-8%
219
-20%
187
-32%
320
16%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
736
732
-1%
546
-26%
505
-31%
692
-6%
758
3%
438
-40%
407
-45%
|Воспр. видео H.264
742
914
23%
605
-18%
505
-32%
947
28%
502
-32%
724
-2%
За
Против
Вердикт
Новый флагман Samsung Galaxy S8 Plus стал отличным смартфоном, у которого не обнаруживается каких-либо существенных недостатков. Новый дизайн (практически без рамок) неплохо выглядел и на бумаге. Но если взять в руки реальный смартфон, он впечатляет сильнее. Экран "Infinity" всем хорош: цвета точные, яркость высокая, а бликов немного. Производительность нового процессора Samsung Exynos 8895 также отличная, на уровне Apple A10.
В плане коммуникаций критиковать Galaxy S8 Plus сложно. Качество голоса хорошее, Wi-Fi работает очень быстро, а 4G LTE модем при поддержке соответствующей сети способен "выжать" из неё мобильный гигабит. Недостатком этого модема является скромная поддержка азиатских и американских частот, что может стать минусом при путешествии в Азию или Америку. Частотные отличия между региональными моделями (установленные производителем) совершенно не радуют - равно как и то, что для Европы не предусмотрена версия с поддержкой 2-х сим-карт.
В Samsung Galaxy S8+ есть большинство функций телефонов высшего класса, по-настоящему хорошая камера, а также отличное время автономной работы. Телефон оставляет очень мало пространства для критики.
Мы считаем, что потенциальные покупатели заслуживают немного больше выбора. Например, версия с объёмом памяти в 128 ГБ не будет продаваться в Европе (равно как и некоторые варианты расцветок корпуса). Некоторые конкуренты уже давно устанавливают 6 ГБ оперативной памяти (в S8+ установлено 4 ГБ), а некоторые пользователи просят плоский экран без закруглённых краёв.
Samsung реализовала большое количество функций безопасности. Несмотря на это, можно легко обдурить систему разблокировки экрана с помощью распознавания лиц, показав её фотографию пользователя - из-за чего она становится как минимум бесполезной, и мы рекомендуем не использовать её. Кроме этого, до расположенного на обратной стороне сканера отпечатков пальцев бывает нелегко дотянуться.
В конечном итоге, у Samsung получился отличный смартфон, который радует отличным дизайном, всё ещё непревзойдённой камерой, очень хорошим временем автономной работы, а также потрясающим безрамочным экраном. Пожалуй, только доплата за эту модель (в сравнении с S8 меньшего размера) великовата.
Samsung Galaxy S8 Plus - 13/04/2017 v6
Daniel Schmidt