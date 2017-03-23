Обзор смартфона HTC U Ultra

1 | Дизайн и особенности корпуса

HTC называет новый дизайн-стиль "жидким", и вот почему: обратная часть корпуса действительно выглядит так, как будто все окружающие предметы отражаются в жидкости. Наш белый вариант также смотрится вполне стильно, благодаря эффекту, напоминающему вид перламутровой ракушки; края стеклянного покрытия закруглены со всех сторон. Другие варианты расцветок - чёрный, синий и розовый, причём каждый из них отличается специальным оформлением задней крышки. Кроме этого, HTC пообещала в скором времени выпустить ещё одну модель с особо прочным к царапинам сапфировым стеклом.

Материалы корпуса стандартной модели благодаря специальной обработке должны быть достаточно прочны и выдерживать внешние воздействия (вроде "Bendgate" с iPhone 6 Plus, когда телефон легко гнулся). Первые видео, в которых HTC U Ultra подвергали различным истязаниям, уже есть в интернете, и одно из них мы приводим чуть ниже. По нему видно, что поверхность HTC U Ultra хорошо сопротивляется царапинам, и должна выдержать повседневное обращение без необходимости стараться бережно обращаться со смартфоном. Из чувствительных деталей можно выделить лишь покрытие светодиодов вспышки камеры, и автофокус под ними. Экран хорошо выдерживает нагрев, причём пиксели даже полностью восстанавливаются после воздействия высокой температурой.

Из видео понятно, что HTC U Ultra при желании можно согнуть, но стеклянную крышку перед этим безжалостно царапали особо острыми инструментами. В наших тестах HTC U Ultra оказался вполне прочным. Хотя он едва гнулся - тем не менее, давление со стороны задней крышки отражалось на экране в виде заметных лёгких полос. Задняя часть корпуса также заметно прогибается. За небольшими исключениями, стабильность корпуса хорошая.

HTC U Ultra немного крупнее своих соперников - XL или Plus, что вызвано довольно большим 5.7-дюймовым экраном, а также расположенным над ним дополнительным мини-экраном. И хотя при своей толщине в 8 мм HTC U Ultra нельзя назвать толстым, расположенная сзади основная камера заметно выступает из корпуса. Закруглённые края корпуса приятны на ощупь, но у металлической рамки было несколько острых углов, так что переход между материалами ощущался пальцами.

В конечном итоге, HTC U Ultra выглядит весьма стильно, и каждый вариант расцветки по-своему привлекателен. Стабильность корпуса тоже хорошая, хотя владельцу смартфона поначалу придётся привыкнуть к размерам корпуса, и небольшим недочётам, о которых мы упомянули выше.