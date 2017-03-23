Обзор смартфона HTC U Ultra
Убийца флагманов? Премиум-смартфон U Ultra призван обеспечить HTC дорогу в успешное будущее (которое очень необходимо компании). Персональный помощник, технологии звука высокого качества, и второй мини-экран могут помочь в этом. К сожалению, по результатам тестов возникают некоторые сомнения... В этом обзоре мы расскажем, чем он отличается от других популярных флагманов.
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
Планы HTC выглядят весьма футуристично: тайваньская компания хочет ещё больше изменить внешний вид смартфонов, надеясь, что это понравится клиентам, - и в результате пополнить счета достаточным количеством денег, чтобы снова выйти из полосы убытков. Поэтому концепцию будущего существенно изменили: HTC больше не собирается выпускать доступные смартфоны, а только лишь высококачественные устройства с инновационными функциями. Изменилось даже название продуктовой линейки: HTC U созвучно со словом "you" на английском языке (что намекает на то, что теперь пользователь телефонов станет центром внимания компании). Смартфон U Ultra стал новым флагманом HTC. Его 5.7-дюймовый экран высокого разрешения привлекает внимание - равно как и динамик высокого качества, целых 4 микрофона для 3D-записи, а также предустановленный персональный помощник (который постоянно следит за жизнью пользователя, обрабатывая имеющуюся в смартфоне информацию). Всё это звучит довольно инновационно.
Разумеется, у HTC U Ultra в качестве премиум-смартфона есть и сильные конкуренты: в их качестве мы выбрали Apple iPhone 7 Plus и Samsung Galaxy S7 Edge, а также Google Pixel XL и LG G6. Посмотрим, как HTC U Ultra проявит себя в нашем тестировании.
фронт. камера: 16 Мп ƒ/2.0, голосовые селфи, видео @1080p/30fps
1 | Дизайн и особенности корпуса
HTC называет новый дизайн-стиль "жидким", и вот почему: обратная часть корпуса действительно выглядит так, как будто все окружающие предметы отражаются в жидкости. Наш белый вариант также смотрится вполне стильно, благодаря эффекту, напоминающему вид перламутровой ракушки; края стеклянного покрытия закруглены со всех сторон. Другие варианты расцветок - чёрный, синий и розовый, причём каждый из них отличается специальным оформлением задней крышки. Кроме этого, HTC пообещала в скором времени выпустить ещё одну модель с особо прочным к царапинам сапфировым стеклом.
Материалы корпуса стандартной модели благодаря специальной обработке должны быть достаточно прочны и выдерживать внешние воздействия (вроде "Bendgate" с iPhone 6 Plus, когда телефон легко гнулся). Первые видео, в которых HTC U Ultra подвергали различным истязаниям, уже есть в интернете, и одно из них мы приводим чуть ниже. По нему видно, что поверхность HTC U Ultra хорошо сопротивляется царапинам, и должна выдержать повседневное обращение без необходимости стараться бережно обращаться со смартфоном. Из чувствительных деталей можно выделить лишь покрытие светодиодов вспышки камеры, и автофокус под ними. Экран хорошо выдерживает нагрев, причём пиксели даже полностью восстанавливаются после воздействия высокой температурой.
Из видео понятно, что HTC U Ultra при желании можно согнуть, но стеклянную крышку перед этим безжалостно царапали особо острыми инструментами. В наших тестах HTC U Ultra оказался вполне прочным. Хотя он едва гнулся - тем не менее, давление со стороны задней крышки отражалось на экране в виде заметных лёгких полос. Задняя часть корпуса также заметно прогибается. За небольшими исключениями, стабильность корпуса хорошая.
HTC U Ultra немного крупнее своих соперников - XL или Plus, что вызвано довольно большим 5.7-дюймовым экраном, а также расположенным над ним дополнительным мини-экраном. И хотя при своей толщине в 8 мм HTC U Ultra нельзя назвать толстым, расположенная сзади основная камера заметно выступает из корпуса. Закруглённые края корпуса приятны на ощупь, но у металлической рамки было несколько острых углов, так что переход между материалами ощущался пальцами.
В конечном итоге, HTC U Ultra выглядит весьма стильно, и каждый вариант расцветки по-своему привлекателен. Стабильность корпуса тоже хорошая, хотя владельцу смартфона поначалу придётся привыкнуть к размерам корпуса, и небольшим недочётам, о которых мы упомянули выше.
2 | Порты и коммуникации
4 ГБ оперативной и 64 ГБ памяти для хранения данных можно считать хорошей конфигурацией. Очень жаль, что HTC не предлагает альтернативных конфигураций на постоянной основе (а только в качестве "специальных версий"). Версия HTC U Ultra с поддержкой двух SIM-карт существует, но на данный момент недоступна для европейских покупателей. Объём пространства для хранения данных можно расширить с помощью карт micro-SD, что является существенным преимуществом в сравнении с iPhone 7 Plus. Порт USB C поддерживает USB 3.0, чем не может похвастаться, к примеру, Samsung Galaxy S7 Edge. HTC U Ultra также поддерживает подключение внешней периферии с помощью USB OTG.
Большой проблемой для многих пользователей станет отсутствие 3.5-мм аудиопорта. Хотя HTC и комплектует смартфон наушниками, подключающимися по USB-C, это означает необходимость использования специального адаптера, если хочется использовать какие-либо другие. Интересно, что этого адаптера нет в комплекте, и его нужно покупать дополнительно (от 5 до 20 евро в зависимости от модели).
3 | Программное обеспечение
HTC U Ultra работает на Android 7, что резонно ожидается от любого флагмана 2017-го года. Некоторое время назад HTC приняла решение по возможности использовать Android с минимальным уровнем изменений, чтобы операционная система могла оперативно получать обновления без необходимости дополнительных доработок со стороны HTC. Как сообщила сама HTC, в момент выхода данного флагмана некоторые его программные возможности были недоступны: персональный помощник, компаньон HTC Sense (который задумывался в качестве инструмента автоматической персонализации смартфона), и видео программа Zoe - поэтому в нашем тестовом устройстве все они тоже отсутствовали. HTC планирует, что компаньон Sense станет доступным в течение 2017 года.
Приложение компаньон Sense анализирует всё, что пользователь делает со смартфоном, и предлагает рекомендации: к примеру, если вы регулярно ездите на машине по одному и тому же маршруту и используете смартфон в качестве навигатора, Компаньон Sense предложит пользователю пораньше выйти из дома, если в этот день на данном маршруте пробки. Или он напомнит зарядить смартфон, если позже есть встречи вне дома. Компаньону Sense требуется несколько дней для начального сбора информации, и лишь после этого он будет способен давать рекомендации. Полезность каждой из которых пользователь сможет оценить, что (в теории) должно повысить полезность приложения-помощника в долгосрочной перспективе.
Помимо этого, фирменный интерфейс Sense, который дополняет Android 7, предлагает функционал "BlinkFeed" (в правой части экрана), который информирует о новостях и новых обновлениях социальных сетей. Кроме него, есть приложение для контроля здоровья, собственный почтовый клиент, а также приложение HTC Viveport для виртуальной реальности (для использования последнего требуется шлем VR).
4 | Коммуникации и GPS
HTC U Ultra поддерживает большое количество диапазонов мобильных сетей (а именно: 4 GSM, 5 3G и 15 4G LTE). Поэтому, теоретически, с этим аппаратом можно свободно путешествовать по миру и спокойно пользоваться быстрым интернетом 4G. Максимальная скорость в 4G составляет 600 Мб/с (приём) 50 Мб/с (передача), что соответствует LTE Cat.11. При этом, у Samsung Galaxy S7 Edge скорость передачи в 3 раза выше (150 Мб/с), у Google Pixel XL тоже. Тем не менее, в Германии в данный момент максимальная скорость мобильной сети Vodafone составляет 375 Мб/с (приём), поэтому эти цифры обозначают возможный максимум скоростей в будущем. Приём в немецкой сети Vodafone 4G (внутри зданий) также был хороший, на индикаторе всегда было 4/5 делений.
HTC U Ultra поддерживает самые современные стандарты Wi-Fi, включая очень быстрый 802.11 ac, хотя в нашем стандартом тесте на расстоянии 1м от роутера он показал гораздо меньшие скорости, чем Google Pixel XL. На практике, уровень сигнала был максимальным, и веб-сайты открывались очень быстро. В другой комнате (через 3 стены) был только половинный уровень сигнала, а страницы открывались немного медленнее.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Google Pixel XL 2016
Adreno 530, 821 MSM8996 Pro, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
515 Мбит ∼100% +109%
|Samsung Galaxy S7 Edge
Mali-T880 MP12, 8890 Octa, 32 GB UFS 2.0 Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
281 Мбит ∼55% +14%
|HTC U Ultra
Adreno 530, 821 MSM8996 Pro, 64 GB eMMC Flash (AVM FritzBox 6490)
|
247 Мбит ∼48%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Google Pixel XL 2016
Adreno 530, 821 MSM8996 Pro, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
435 Мбит ∼100% +68%
|Samsung Galaxy S7 Edge
Mali-T880 MP12, 8890 Octa, 32 GB UFS 2.0 Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
335 Мбит ∼77% +29%
|HTC U Ultra
Adreno 530, 821 MSM8996 Pro, 64 GB eMMC Flash (AVM FritzBox 6490)
|
259 Мбит ∼60%
Внутри зданий модуль GPS определял местоположение только у окон, с довольно низкой точностью в 18 м. Снаружи точность была выше - 9 метров, но даже намного более дешёвые смартфоны обеспечивают существенно лучшие результаты.
На что это может повлиять в реальной жизни? Мы взяли HTC U Ultra на велопрогулку (в компании профессионального навигартора Garmin Edge 500). Разница в длине записанных маршрутах составила 170 метров из 6.5-километрового маршрута, что вполне приемлемо. HTC U Ultra записывает более короткие отрезки, поскольку у него меньше точек определения местоположения, чем в профессиональной навигационной системе. К примеру, если верить логу поездки HTC U Ultra - мы смогли "перелететь" дом, или проехать напрямую через лес. Garmin Edge 500 в этом случае записывает гораздо более точный маршрут. Хотя ни один из протестированных нами смартфонов не смог приблизиться к точности профессионального навигатора - надо сказать, что многие другие устройства обладают намного лучшей точностью, чем HTC U Ultra. Но даже с учётом этого, измеренной точности будет хватать для повседневной навигации.
5 | Телефон и качество голоса
HTC модифицировал внешний вид приложения телефона так, чтобы он соответствовал фирменному интерфейсу Sense. Его функционал ровно такой же, как и у стандартного телефона Google.
Качество голосовых звонков по крайней мере на нашей стороне было хорошее: мы слышали собеседника очень громко, так что пришлось даже вполовину снизить громкость, пока она не достигла комфортного для тихой комнаты уровня. Тем не менее, звук немного шумноват, и собеседник звучит глуховато. Собеседник слышал нас немного неразборчиво, и тоже немного глуховато. Хотя звук в режиме громкой связи действительно громкий, его чёткость оставляла желать лучшего. Собеседник жаловался, что наши голоса звучали глухо, и было слишком много эхо. При этом у микрофона есть существенное преимущество: он надёжно записывает даже самую тихую речь. Качество звука можно назвать приемлемым, хотя премиум-модели Sony (вроде новейшей Xperia XZ) примерно на порядок лучше.
6 | Камеры
Что касается технологий камер, в своих флагманах HTC пошла своим путём. Уже несколько лет как производитель не участвует в гонке мегапикселей; вместо этого используются пиксели большего размера - которые захватывают больше света, и таким образом обеспечивают лучшее качество фотографий, снятых при недостаточном освещении. Разрешение основной камеры HTC U Ultra составляет "всего" 12 МП. В остальном же, всё как у других современных смартфонов: оптический стабилизатор изображения, фазовый и лазерный автофокус, и двойная светодиодная вспышка. Модуль камеры практический такой же, как в HTC 10, но с небольшими улучшениями вроде переделанного автофокуса.
Фотографии, сделанные этим смартфоном, выглядят очень хорошо: видны мелкие детали, а фотографии чрезвычайно чёткие, и видно, что камера захватила большое количество света. Некоторые фотографии iPhone 6s выглядят менее сфокусированными. По крайней мере, HTC U Ultra обеспечивает лучшую детализацию тёмных областей. Основная (задняя) камера записывает видео в разрешении 4K со скоростью 30 к/с. Их качество очень хорошее, а экспозиция быстро реагирует на изменение уровня освещения в комнате. Интересной особенностью является возможность записи 3D-звука (для этого в смарфоне 4 микрофона), что обеспечивает объёмный звук. Даже явного стерео эффекта не было слышно.
Интересно, что разрешение фронтальной камеры (16 МП) выше, чем у основной. Тем не менее, для неё тоже можно включить режим "ультра пикселей", который способен фиксировать больше света в условиях недостаточного освещения. Это действительно работает, хотя изображения в разрешении 16 МП нам понравились намного больше: естественность цветов и уровень чёткости в родном разрешении камеры - намного выше. В целом, фронтальная камера показала себя с самой лучшей стороны.
Интерактивное сравнение фото-образцов
Выберите сцену, чтобы сравнить сделанные различными устройствами снимки. Вы можете изменить масштаб отображения снимка, а также открыть полноразмерный файл снимка по клику в новом окне.Scene 1Scene 2Scene 3
Мы провели дополнительный тест основной камеры HTC U Ultra в условиях стандартизированного освещения нашей лаборатории. Стало очевидно, что цвета воспроизводятся немного ярковато. Мы также заметили голубоватый оттенок фотографии нашей эталонной таблицы. При этом, нам очень понравилось, что чёткость в углах почти не падает, и что текст на цветном фоне совершенно не смутил камеру.
7 | Аксессуары
В комплекте с телефоном идут блок питания с поддержкой быстрой зарядки, кабель USB-C, а также наушники с интерфейсом USB-C и адаптивными вкладышами. Кроме них есть салфетка для протирки экрана и инструмент для SIM-карты. Дополнительный блок питания (и автомобильный) можно купить за 35 евро каждый. Также предлагаются наушники JBL Reflect Aware C (тоже с интерфейсом USB-C), которые поддерживают шумоподавление и стоят 120 евро.
8 | Устройства ввода
В этом смартфоне в качестве основной используется клавиатура от TouchPal, которую немного изменили, чтобы она соответствовала стилю HTC Sense (по сравнению со стандартной версией из Play Store). На ней удобно печатается, поскольку кнопки крупные, нажатия отрабатываются надёжно, и доступны дополнительные функции. Внешний вид клавиатуры можно менять с помощью тем; её размер тоже настраивается. Если пользователь предпочитает печатать двумя руками, то можно разделить клавиатуру на 2 части.
Тачскрин работает надёжно, и безупречно отзывается на прикосновения даже в углах экрана, и на мини-экране (который тоже поддерживает прикосновения).
Сканер отпечатков пальцев находится в центре под экраном, и очень быстро распознаёт палец. Им можно выводить телефон из режима "сна". Клавиши управления меню находятся под экраном, но сканер отпечатков пальцев используется в качестве кнопки "домой". Клавиши, отвечающие за список приложений и возврат назад - достаточно маленькие, и довольно часто мы промахивались.
Аппаратные клавиши на правом боку смартфона сделаны из металла, хорошо ощутимы, и очень чётко нажимаются. Нажатия на них всегда отлично отрабатывались.
9 | Дисплей
Разрешение основного 5.7-дюймового экрана в HTC U Ultra составляет 2560x1440 пикселей. Дополнительный 2.05-дюймовый мини-экран (панель уведомлений) с неплохим разрешением 1040x160 пикселей расположен рядом с фронтальной камерой. На нём обычно отображаются ссылки на часто используемые приложения, музыкальный плеер, погода и встречи. Этот экран используется независимо от основного.
Apple традиционно не проявляет большого интереса к высоким разрешениям экрана, поэтому у iPhone 7 Plus - низкое разрешение Full HD, хотя все остальные смартфоны данного обзора по этому параметру находятся на одном уровне с HTC U Ultra. Текст выглядит очень чётко как на основном, так и на дополнительном экране. Яркость этой матрицы SLCD составляет почти 445 Кд/м² - это хороший результат, хотя у Google Pixel XL или iPhone 7 Plus экраны гораздо ярче. Равномерность подсветки в 88% можно считать более-менее однородной, но в углах экрана видно, что она отличается.
|HTC U Ultra
SLCD 5, 2560x1440, 5.7
|Apple iPhone 7 Plus
IPS, 1920x1080, 5.5
|Google Pixel XL 2016
AMOLED, 2560x1440, 5.5
|Samsung Galaxy S7 Edge
Super AMOLED, 2560x1440, 5.5
|LG G6
IPS LCD, 2880x1440, 5.7
|Параметры экрана
18%
19%
45%
|Brightness
445
553
24%
408
-8%
552
24%
|Brightness Distribution
88
97
10%
85
-3%
96
9%
|Уровень чёрного *
0.22
0.35
-59%
|Контрастность
2136
1591
-26%
|Colorchecker DeltaE *
5.5
1.4
75%
4
27%
1.59
71%
|DeltaE для серого *
7.6
1.3
83%
3.2
58%
2.01
74%
|Гамма
2.2 109%
2.21 109%
2.19 110%
2.01 119%
|CCT
7454 87%
6667 97%
7037 92%
6321 103%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
63.1
82.12
|Color Space (Percent of sRGB)
99.83
99.98
* ... меньше = лучше
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 959 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
Уровень чёрного в 0.22 Кд/м² тоже очень хороший, но у двух соперников по этому параметру особое преимущество: благодаря своим экранам AMOLED, Google Pixel XL и Samsung Galaxy S7 Edge обладают бесконечным контрастом (могут отображать идеальный чёрный цвет). В результате, картинка поражает своей сочностью. Наш HTC U Ultra обладает очень хорошим контрастом в 2136:1 даже без AMOLED.
Мы изучили возможности экрана по отображению цветов (и цветовой температуры), используя спектрофотомер, и программный комплекс CalMAN. мы протестировали очень тёплый баланс белого, стандартные настройки, и очень холодный баланс. На наш взгляд, вариант "тёплого баланса" - самый приятный, поскольку в этом режиме исчезает голубоватый оттенок, и неточности в отображении цветов минимальные. Результаты теста насыщенности были наилучшие при этой настройке. Таким образом, самые натуральные цвета достигались при смещении слайдера от стандартных настроек лишь на 1-2 позиции в сторону тёплого белого баланса.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|36 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 22 ms стадия 1
|↘ 14 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 88% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.3 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|44 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 22 ms стадия 1
|↘ 22 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 58% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 44.3 миллисек.)
HTC U Ultra вполне подходит для использования на открытом воздухе, т.к. его экран достаточно яркий. Несмотря на это, отражения и блики могут сделать экран плохо читаемым, и с этим сложно что-то поделать. Углы обзора отличные, изображение всегда было хорошо видно с любых углов.
10 | Производительность
HTC U Ultra работает на 4-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro - такой же установлен в Google Pixel XL и LG G6. Тем не менее, процессор в U Ultra работает на максимальной частоте в 2.15 ГГц (как и смартфон от Google). В связи с этим, его производительность практически аналогична Google Pixel XL, и iPhone 7 Plus находится впереди. В повседневном использовании HTC U Ultra работает быстро, и его производительности достаточно для большинства современных приложений.
В качестве видеопроцессора используется также очень мощный Qualcomm Adreno 530. Его хватает даже для самых требовательных игр и приложений, что явно видно по результатам тестов (пусть они и немного меньше, чем у Google Pixel XL). Видеоадаптер либо изначально работает на меньшей частоте, либо снижает её принудительно; мы изучим этот вопрос подробней в разделе "Нагрев".
|AnTuTu Benchmark v6 - Total Score (по убыванию)
|HTC U Ultra
|
139017 Points ∼75%
|Apple iPhone 7 Plus
|
165399 Points ∼90% +19%
|Google Pixel XL 2016 (Version 6.2.1)
|
138641 Points ∼75% 0%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
128749 Points ∼70% -7%
|LG G6
|
151751 Points ∼82% +9%
|Geekbench 4
|64 Bit Multi-Core Score (по убыванию)
|HTC U Ultra
|
3983 Points ∼15%
|Apple iPhone 7 Plus
|
5630 Points ∼21% +41%
|Google Pixel XL 2016
|
4167 Points ∼16% +5%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
5503 Points ∼21% +38%
|64 Bit Single-Core Score (по убыванию)
|HTC U Ultra
|
1643 Points ∼30%
|Apple iPhone 7 Plus
|
3476 Points ∼63% +112%
|Google Pixel XL 2016
|
1513 Points ∼28% -8%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
1840 Points ∼34% +12%
|3DMark
|2560x1440 Sling Shot Extreme (ES 3.1) Physics (по убыванию)
|HTC U Ultra
|
1763 Points ∼69%
|Google Pixel XL 2016
|
1935 Points ∼76% +10%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
2121 (min: 1594) Points ∼83% +20%
|2560x1440 Sling Shot Extreme (ES 3.1) Graphics (по убыванию)
|HTC U Ultra
|
2405 Points ∼45%
|Google Pixel XL 2016
|
2820 Points ∼52% +17%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
2229 (min: 2043) Points ∼41% -7%
|2560x1440 Sling Shot Extreme (ES 3.1) (по убыванию)
|HTC U Ultra
|
2225 Points ∼57%
|Google Pixel XL 2016
|
2560 Points ∼66% +15%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
2204 (min: 1923) Points ∼57% -1%
|2560x1440 Sling Shot OpenGL ES 3.0 Physics (по убыванию)
|HTC U Ultra
|
1646 Points ∼64%
|Apple iPhone 7 Plus
|
1522 Points ∼59% -8%
|Google Pixel XL 2016
|
1902 Points ∼74% +16%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
2002 (min: 1539) Points ∼77% +22%
|2560x1440 Sling Shot OpenGL ES 3.0 Graphics (по убыванию)
|HTC U Ultra
|
3807 Points ∼49%
|Apple iPhone 7 Plus
|
4235 Points ∼55% +11%
|Google Pixel XL 2016
|
3935 Points ∼51% +3%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
3015 (min: 2895) Points ∼39% -21%
|2560x1440 Sling Shot OpenGL ES 3.0 (по убыванию)
|HTC U Ultra
|
2947 Points ∼60%
|Apple iPhone 7 Plus
|
3034 Points ∼62% +3%
|Google Pixel XL 2016
|
3180 Points ∼65% +8%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
2710 (min: 2421) Points ∼56% -8%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Physics (по убыванию)
|HTC U Ultra
|
21263 Points ∼31%
|Apple iPhone 7 Plus
|
15626 Points ∼23% -27%
|Google Pixel XL 2016
|
18222 Points ∼26% -14%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
19610 Points ∼28% -8%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Graphics Score (по убыванию)
|HTC U Ultra
|
33446 Points ∼7%
|Apple iPhone 7 Plus
|
63386 Points ∼14% +90%
|Google Pixel XL 2016
|
32652 Points ∼7% -2%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
33031 Points ∼7% -1%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Score (по убыванию)
|HTC U Ultra
|
29668 Points ∼15%
|Apple iPhone 7 Plus
|
37746 Points ∼19% +27%
|Google Pixel XL 2016
|
27766 Points ∼14% -6%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
28671 Points ∼15% -3%
|GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7
|1920x1080 T-Rex HD Offscreen C24Z16 (по убыванию)
|HTC U Ultra
|
74 fps ∼6%
|Apple iPhone 7 Plus
|
91.96 fps ∼7% +24%
|Google Pixel XL 2016
|
91 fps ∼7% +23%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
81 fps ∼6% +9%
|T-Rex HD Onscreen C24Z16 (по убыванию)
|HTC U Ultra
|
46 fps ∼10%
|Apple iPhone 7 Plus
|
57.71 fps ∼13% +25%
|Google Pixel XL 2016
|
55 fps ∼12% +20%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
51 fps ∼11% +11%
|GFXBench 3.0
|off screen Manhattan Offscreen OGL (по убыванию)
|HTC U Ultra
|
26 fps ∼5%
|Apple iPhone 7 Plus
|
58.71 fps ∼11% +126%
|Google Pixel XL 2016
|
48 fps ∼9% +85%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
38 fps ∼7% +46%
|on screen Manhattan Onscreen OGL (по убыванию)
|HTC U Ultra
|
23 fps ∼10%
|Apple iPhone 7 Plus
|
55.17 fps ∼24% +140%
|Google Pixel XL 2016
|
30 fps ∼13% +30%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
27 fps ∼12% +17%
|GFXBench 3.1
|off screen Manhattan ES 3.1 Offscreen (по убыванию)
|HTC U Ultra
|
12 fps ∼3%
|Apple iPhone 7 Plus
|
41.3 fps ∼10% +244%
|Google Pixel XL 2016
|
32 fps ∼8% +167%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
28 fps ∼7% +133%
|on screen Manhattan ES 3.1 Onscreen (по убыванию)
|HTC U Ultra
|
12 fps ∼7%
|Apple iPhone 7 Plus
|
41.5 fps ∼24% +246%
|Google Pixel XL 2016
|
17 fps ∼10% +42%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
15 fps ∼9% +25%
|PCMark for Android - Work performance score (по убыванию)
|HTC U Ultra
|
5217 Points ∼64%
|Google Pixel XL 2016
|
4739 Points ∼58% -9%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
4660 Points ∼57% -11%
|BaseMark OS II
|Web (по убыванию)
|HTC U Ultra
|
907 Points ∼59%
|Apple iPhone 7 Plus
|
1542 Points ∼100% +70%
|Google Pixel XL 2016
|
977 Points ∼63% +8%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
994 Points ∼64% +10%
|LG G6
|
1073 Points ∼70% +18%
|Graphics (по убыванию)
|HTC U Ultra
|
4591 Points ∼53%
|Apple iPhone 7 Plus
|
6875 Points ∼80% +50%
|Google Pixel XL 2016
|
5017 Points ∼58% +9%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
2203 Points ∼26% -52%
|LG G6
|
5138 Points ∼60% +12%
|Memory (по убыванию)
|HTC U Ultra
|
1581 Points ∼41%
|Apple iPhone 7 Plus
|
1319 Points ∼34% -17%
|Google Pixel XL 2016
|
1677 Points ∼44% +6%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
2072 Points ∼54% +31%
|LG G6
|
1930 Points ∼50% +22%
|System (по убыванию)
|HTC U Ultra
|
2834 Points ∼43%
|Apple iPhone 7 Plus
|
6582 Points ∼100% +132%
|Google Pixel XL 2016
|
3889 Points ∼59% +37%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
4080 Points ∼62% +44%
|LG G6
|
3646 Points ∼55% +29%
|Overall (по убыванию)
|HTC U Ultra
|
2078 Points ∼63%
|Apple iPhone 7 Plus
|
3097 Points ∼94% +49%
|Google Pixel XL 2016
|
2378 Points ∼72% +14%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
2074 Points ∼63% 0%
|LG G6
|
2496 Points ∼76% +20%
В тестах работы с веб-сайтами HTC U Ultra также немного медленнее смартфонов с аналогичным процессором. Тем не менее, вряд ли это будет заметно в реальной жизни, поскольку скорость работы HTC U Ultra всё равно очень высокая, и у него нет никаких проблем с открытием HMTL5 веб-сайтов.
|Octane V2 - Total Score (по убыванию)
|HTC U Ultra (Chrome 56)
|
5511 Points ∼11%
|Apple iPhone 7 Plus (Safari Mobile 10.0)
|
26053 Points ∼53% +373%
|Google Pixel XL 2016 (Chrome 53)
|
8690 Points ∼18% +58%
|Samsung Galaxy S7 Edge (Samsung Browser 4.0.01-81)
|
13191 Points ∼27% +139%
|Mozilla Kraken 1.1 - Total Score (по убыванию)
|HTC U Ultra (Chrome 56)
|
4141 ms * ∼7%
|Apple iPhone 7 Plus (Safari Mobile 10.0)
|
1102.7 ms * ∼2% +73%
|Google Pixel XL 2016 (Chrome 53)
|
2653.6 ms * ∼4% +36%
|Samsung Galaxy S7 Edge (Samsung Browser 4.0.01-81)
|
2564.1 ms * ∼4% +38%
|JetStream 1.1 - 1.1 Total Score (по убыванию)
|HTC U Ultra (Chrome 56)
|
45.084 Points ∼0%
|Apple iPhone 7 Plus (Safari Mobile 10.0)
|
168.08 Points ∼1% +273%
|Google Pixel XL 2016 (Chrome 53)
|
55.4 Points ∼0% +23%
|Samsung Galaxy S7 Edge (Samsung Browser 4.0.01-81)
|
75.12 Points ∼0% +67%
* ... меньше = лучше
У HTC U Ultra нет слабых мест в области хранения данных - он оказался самым быстрым смартфоном по скорости последовательной записи, и на уровне по остальным показателям. Ему удалось победить Samsung Galaxy S7 Edge в скорости работы адаптера карт памяти micro-SD (мы использовали эталонную карту Toshiba Exceria Pro M401).
|AndroBench 3-5
|Sequential Write 256KB SDCard (по убыванию)
|HTC U Ultra (Toshiba Exceria Pro M401)
|
67.6 MB/s ∼78%
|Samsung Galaxy S7 Edge (Toshiba Exceria Pro M401)
|
50.36 MB/s ∼58% -26%
|Sequential Read 256KB SDCard (по убыванию)
|HTC U Ultra (Toshiba Exceria Pro M401)
|
82.8 MB/s ∼86%
|Samsung Galaxy S7 Edge (Toshiba Exceria Pro M401)
|
76.43 MB/s ∼79% -8%
|Random Write 4KB (по убыванию)
|HTC U Ultra
|
13.7 MB/s ∼9%
|Google Pixel XL 2016
|
14.56 MB/s ∼10% +6%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
15.79 MB/s ∼10% +15%
|Random Read 4KB (по убыванию)
|HTC U Ultra
|
84.2 MB/s ∼50%
|Google Pixel XL 2016
|
87.67 MB/s ∼52% +4%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
86.71 MB/s ∼51% +3%
|Sequential Write 256KB (по убыванию)
|HTC U Ultra
|
164.7 MB/s ∼84%
|Google Pixel XL 2016
|
83.38 MB/s ∼43% -49%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
145.11 MB/s ∼74% -12%
|Sequential Read 256KB (по убыванию)
|HTC U Ultra
|
423.9 MB/s ∼57%
|Google Pixel XL 2016
|
258.23 MB/s ∼35% -39%
|Samsung Galaxy S7 Edge
|
487.34 MB/s ∼66% +15%
11 | Игры
Обычно мы пробуем 2 современные игры в качестве теста пригодности смартфона для современных игр. К сожалению, в случае HTC U Ultra это сделать не получилось, поскольку приложение GameBench не смогло определить частоту кадров. Из лога ошибок мы предполагаем, что HTC внедрила некий механизм безопасности, который мешает процессу тестирования.
Даже несмотря на это, мы можем сказать, на HTC U Ultra играть приятно, и этот смартфон скорее всего справится с любыми играми, которые появятся на горизонте в течение ближайших нескольких лет. Требовательные игры вроде Asphalt 8 или Dead Trigger 2, идут плавно как никогда, и это - при максимальном разрешении экрана. Обычные игры вроде Angry Birds также отлично работают на HTC U Ultra.
Тачскрин и сенсор положения работали точно, и играть было очень приятно.
12 | Нагрев и шум
Нагрев
Хотя нагрев корпуса ощущается наощупь, он всегда довольно умеренный. Максимальная температура составила 37.2 °C в центре обратной стороны корпуса (где, скорее всего, расположен процессор). Это была максимальная температура, которую мы смогли измерить. В режиме ожидания максимумом было 34.5 °C у экрана у фронтальной камеры. В каждом случае температура увеличивается в конкретной точке, в то время как остальные части смартфона остаются прохладными.
Ограничивает ли процессор или видеопроцессор свою частоту при нагреве? Мы узнаем это в тесте GFXBench battery test, где одна и та же сцена рендерится 30 раз подряд, а результаты протоколируются. Результаты нашего смартфона были очень нестабильными, но изменения в диапазоне 10% нельзя считать значительными, и результаты в конце ненамного меньше, чем вначале. Поэтому, даже несмотря на нестабильный результат, мы можем сказать, что частота (и, как следствие, производительность) при нагреве практически не страдает.
13 | Акустическая система
HTC с самого начала обращала внимание на качество динамиков в своих смартфонах. В U Ultra их два - один рядом с телефонным динамиком, и второй снизу - что делает возможным стереозвук. В смартфоне предустановлена программа Boom Sound, которая позволяет настроить параметры звука - правда, лишь в виде переключения между профилями для музыки или просмотра фильмов. Более того - смартфон HTC U Ultra сертифицирован для высококачественного воспроизведения музыки (Hi-Res Audio).
На бумаге всё это выглядит отлично, но мы считаем, что динамики в HTC U Ultra разочаровывают - пусть даже они и неплохого качества. Высокие частоты звучат слишком громко, и мы скучаем по сильным басам, которые ощущались в предыдущих моделях. В целом, хотелось бы более сбалансированного звука. Эти субъективные впечатления вполне совпадают с замерами программного комплекса ARTA.
HTC в этот раз решила выделиться необычными наушниками: HTC U Sonic, наушники-вкладыши, обладают очень необычной функцией. Наушники анализируют рельеф ушной раковины пользователя (зондируя его с помощью импульсов), и адаптируют параметры звука соответствующим образом. Эта функция работает быстро и эффективно - надо признать, что результат очень ощутим. Очень радует, что HTC решила сделать такой высокотехнологичный гаджет частью стандартного комплекта.
И всё-таки, самой большой проблемой для большинства пользователей наверняка станет отсутствие старого доброго 3.5-мм аудиопорта. Его посчитали слишком устаревшим для такого современного смартфона, и порт решили оставить в прошлом. HTC утверждает, что порт занимал слишком много места внутри смартфона, которое решили использовать более эффективным образом.
Смартфон может записывать 3D-звук, для чего в нём установлено 4 микрофона. Почему-то эта функция работает только в режиме съёмки видео (записать только звук нельзя).
Анализ АЧХ аудиосистемы HTC U Ultra
(+) | отличный уровень макс. громкости (86 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 27.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 4.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 12.1% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (28.8% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 64% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 9% примерно так же, 27% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 81% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 13% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Apple iPhone 7 Plus
(±) | неплохой уровень макс. громкости (81.45 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 24.1% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 4.7% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 4.3% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (21.1% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 11% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 10% примерно так же, 79% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 45% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 49% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
14 | Энергопотребление и автономная работа
Энергоэффективность
HTC U Ultra не стесняется в расходовании заряда аккумулятора. Возможно, причиной являются сравнительно большой экран, и наличие дополнительного мини-экрана. Будучи выключенным, смартфон потребляет больше энергии, чем остальные конкуренты. При использовании смартфона энергопотребление составляет 1 Вт или больше. HTC U Ultra явно более прожорлив, чем другие смартфоны - под нагрузкой ему требуется до 8.9 Вт.
|Выкл.
|0.12 / 0.28 Вт
|Ожидание
| 1 / 2.41 / 2.46 Вт
|Нагрузка
|
6.8 / 8.9 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|HTC U Ultra
3000 мА⋅ч
|Apple iPhone 7 Plus
2915 мА⋅ч
|Google Pixel XL 2016
3450 мА⋅ч
|Samsung Galaxy S7 Edge
3600 мА⋅ч
|Энергопотребление
16%
41%
33%
|В простое, мин. *
1
0.77
23%
0.53
47%
0.63
37%
|В простое, сред. *
2.41
2.04
15%
1.07
56%
1.1
54%
|В простое, макс. *
2.46
2.24
9%
1.12
54%
1.56
37%
|Нагрузка, сред. *
6.8
4.69
31%
5.53
19%
5.95
12%
|Нагрузка, макс. *
8.9
8.66
3%
6.26
30%
6.7
25%
* ... меньше = лучше
Время автономной работы
Аккумулятор нашего смартфона - довольно среднего размера в 3000 мАч (что эквивалентно 11.4 Вт⋅ч). К примеру, у Galaxy S7 Edge аккумулятор на 20% больше. Как у большинства современных премиум-смартфонов, в HTC U Ultra - встроенный аккумулятор. По крайней мере, в нашем тесте чтения веб-сайтов по Wi-Fi U Ultra удалось продержаться чуть более 9 часов, что немного лучше Google Pixel XL. Таким образом, проработать полный рабочий день от одной зарядки для этого смартфона не составит проблемы. Если нагрузка слабая, вполне реально проработать и 2 дня от одной зарядки. Когда необходимо, время автономной работы можно увеличить ещё больше с помощью режимов экономии и экстремальной экономии энергии.
Зарядка происходит очень быстро благодаря поддержке быстрой зарядки Quick Charge. Для полной зарядки потребовалось менее 2-х часов.
|Без нагрузки
|26час. 08мин.
|Интернет через WiFi v1.3
|9час. 06мин.
|1080p-видео
|10час. 05мин.
|Макс. расход энергии
|3час. 34мин.
|HTC U Ultra
3000 мА⋅ч
|Apple iPhone 7 Plus
2915 мА⋅ч
|Google Pixel XL 2016
3450 мА⋅ч
|Samsung Galaxy S7 Edge
3600 мА⋅ч
|LG G6
3300 мА⋅ч
|Время работы
16%
-8%
44%
|В простое
1568
1835
17%
1333
-15%
1663
6%
|Нагрузка и 100% яркости
214
225
5%
230
7%
392
83%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
546
587
8%
505
-8%
732
34%
|Воспр. видео H.264
605
813
34%
505
-17%
914
51%
За
Против
Вердикт
В плане дизайна и внешнего вида, HTC U Ultra получился отличным смартфоном: его внешний вид явно привлекает внимание. Он хорошо себя проявил во многих аспектах: высокотехнологичные наушники из комплекта радуют, объем памяти заслуживает положительных оценок, а камеры работают отлично. Комплектное ПО выглядит привлекательно, и видно, что HTC приложила усилия к тому, чтобы у смартфона была изюминка (и даже несколько).
В качестве минусов HTC U Ultra мы отметим не более чем посредственное время автономной работы, низкую скорость обмена по Wi-Fi, а также неточное определение местоположения с помощью GPS. Сюда же можно отнести отсутствующие функции - в частности, беспроводную зарядку, и защиту от влаги и пыли (которая есть у других премиум-смартфонов в данный момент). Дополнительный мини-экран является обоюдоострым лезвием: с одной стороны, ему требуется дополнительное электропитание, и его использование не во всех сценариях выглядит практически оправданным. С другой стороны, отдельный экран для некоторых приложений (вроде проигрывателя музыки) очень удобен. Есть ли в нём практический смысл, или нет - пусть решат его будущие владельцы.
HTC U Ultra - настоящий гигант: его 5.7-дюймовый экран вместе с дополнительным мини-экраном занимают весьма большое пространство. Инновационные наушники и персональный помощник также в стандартный комплект поставки. Очень плохо, что HTC сдала в своей традиционно сильной области: динамики не более чем посредственные.
В конечном итоге HTC U Ultra является заслуживающим внимания смартфоном премиум класса - потому что обладает хорошей производительностью, слабо нагревается, поставляется с высококачественными аксессуарами в комплекте, а также обладает рядом инноваций. Но мы не думаем, что он может на равных конкурировать с премиум-моделями от Apple и Samsung. Для этого ему не хватает ряда завершающих штрихов то тут, то там...
HTC U Ultra - 23/03/2017 v6
Florian Wimmer