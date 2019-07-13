Поворотная камера Samsung Galaxy A80: первые проблемы

Galaxy A80 только поступил в продажу, но к вращающейся камере смартфона уже есть претензии, точнее к её недокрутам и необычно шумной механике. Что это значит: несколько бракованных устройств или тотальное доминирование формы над функциональностью?

Samsung готовила Galaxy A80 к выпуску на рынок почти три месяца после официального анонса в апреле. При этом отзывы об устройстве были довольно средними: ресурс GSMArena присвоил ему всего 3,5 звезды. Среди минусов был упомянут вращающийся механизм камеры, который кажется довольно «недолговечным» и «способствует попаданию пыли внутрь телефона».

Galaxy A80 всё ещё тестируется разными рецензентами, при чём некоторые из них уже успели «оценить» работу камеры устройства. Бен Син (Ben Sin) с канала «ben's gadget reviews» разместил в Twitter видео, показывающее неоднократные случаи, когда механизм камеры не вращался должным образом. Модуль либо начинает вращаться до того, как панель полностью выдвинулась, либо не делает полный оборот до конца. Воочию проблему можно увидеть ниже в видеообзоре Бен Сина на Galaxy A80 с YouTube.

Известный ресурс SamMobile подтвердил эти данные, заметив, что их тестовый образец имеет абсолютно аналогичные проблемы, в то время как Max J из Samsung News заявил, что механизм его устройства работает чересчур шумно. Остаётся лишь ждать официальных комментариев от Samsung касательно масштаба проблемы. Однако Бен Син заметил, что, поработав с образцами, представленными в магазине, он подобных проблем не обнаружил. Тем не менее, мы сомневаемся, что Samsung нуждается в подобной «рекламе» прямо сейчас, особенно когда на носу выход Galaxy Fold и Note 10.