Ежегодное мероприятие GoPro представит нам новые Hero 8 и GoPro Max

1 октября в 06:00 по тихоокеанскому времени GoPro будет проводить очередное ежегодное мероприятие. Ожидается, что на нём компания представит GoPro Hero 8 и GoPro Max, которые заменят GoPro Hero 7 и GoPro Fusion 360 соответственно, а также покажет маркетинговые фотографии, многие из которых уже просочились в Интернете, в высоком разрешении.

GoPro наконец-то подтвердила дату ежегодного мероприятия, на котором компания обычно представляет свои новинки (в этом году – это GoPro Hero 8 и GoPro Max). Событие назначено на 06:00 по тихоокеанскому времени (UTC-7) 1 октября, запланирована также трансляция на YouTube. GoPro уже опубликовала в Твиттере два коротких видео, демонстрирующих Hero 8 и некоторые рекламные изображения.

Кроме многочисленных фото рекламная кампания показала, что GoPro переработала дизайн Hero 7, добавив два подвижных крепления, которые, как утверждает WinFuture, будут называться «Floating Fingers» (англ. «движущиеся пальцы»). Также весьма вероятно, что GoPro анонсирует камеру GoPro Max, преемницу GoPro Fusion 360, которая получит те же откидные крепления для штативов, моноподов и других аксессуаров, в соответствии с изображениями из утечек.

Прогнозируется, что обе камеры будут оснащены новым процессором GoPro GP2, но только Hero 8 получит поддержку новых внешних аксессуаров, таких как, например, второй экран. GoPro в настоящее время не разглашает подробную информацию об устройствах, но мы будем держать руку на пульсе, и сообщим, если она появится в Сети до 1 октября. Кроме того, рендеры, показывающие GoPro Hero 8 и GoPro Max со всех сторон уже успели наводнить новостные ленты.