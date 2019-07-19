Рынок IP-камер через 6 лет будет оцениваться в 20 миллиардов долларов
Камеры с интернет-протоколом (IP) - это устройства, которые транслируют отснятый материал на серверы, облачные хранилища, цифровые или видео носители по беспроводным или сотовым каналам передачи данных. По прогнозам, объём их поставок к 2025 году превысит 100 миллионов. Это приведет к тому, что стоимость соответствующего рынка достигнет 20 миллиардов долларов.
Существует много разных типов IP-камер, которые записывают в разных форматах и с разным разрешением. Тем не менее, те, которые могут панорамировать, наклоняться или масштабировать (или всё вместе), в настоящее время считаются особенно перспективным ресурсом на этом рынке.
Также было установлено, что коммерческий сектор является ключевым источником дохода на рынке IP-камер, и, возможно, останется таковым и в будущем. Например, такие компании, как Walmart, Kroger Company и Costco, в настоящее время расширяются, поэтому в ближайшем будущем спрос на безопасность, обеспечиваемую камерами наблюдения, тоже вырастет.
Тем не менее, считается, что потребительский сегмент также поспособствует увеличению поставок IP-камер в течение следующих 6 лет. Исследование показывает, что в этом случае продажи связаны с ростом уровня преступности в различных регионах.
Соответственно, производители камер, такие как: VideoIQ Inc., Panasonic, Bosch Security Systems, Axis Communications и Shenzhen Apexis Electronics –будут процветать на этом рынке в ближайшее десятилетие.