Проблемы с камерой: пользователи Note 9 и Galaxy S9 сталкиваются с новой ошибкой программного обеспечения
Samsung по-прежнему претендует на роль ведущего производителя смартфонов в мире, однако её устройства зачастую далеко не безупречны. Конечно, все проблемы рано или поздно решаются – по крайней мере если мы говорим не об устройствах, которые взрываются из-за серьезных производственных недочётов, как это происходило с злополучным Galaxy Note 7. Время от времени могут появляться различные программные ошибки, например, связанные с камерой, но они получают скорое решение. Поэтому остается наблюдать за тем, как быстро Samsung сможет устранить последние сбои в работе камеры, о которых уже сообщили многие пользователи.
Вышеупомянутые проблемы камеры, по-видимому, связаны с ночным режимом Samsung Galaxy Note 9 и Galaxy S9, поэтому на данный момент решения пока нет. После появления сообщения о «сбое камеры», пользователь может только попытаться сделать снимок ещё раз в более низком разрешении, но это определенно не лучший выход для того, кто заплатил немалую сумму за флагманское устройство.
А вы относитесь к числу пользователей Galaxy S9/Galaxy Note 9, пострадавших от данного сбоя? Возможно, вы тоже столкнулись с этой проблемой на ином устройстве – от Samsung или какого-то другого бренда – и вы хотели бы поделиться своей историей с нами? Не стесняйтесь оставлять комментарии ниже – мы всегда будем рады прочесть ваш ответ.