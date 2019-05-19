Samsung внесёт изменения в камеры Galaxy Note 10
Недавно стало известно, что у Samsung Galaxy Note 10 не будет 64-МП камеры, что не вызывало особого энтузиазма у пользователей. И если новость о 48-МП датчике кого-то расстроила, то последняя утечка информации связана с ещё более кардинальными изменениями.
В этот раз инсайдер Ice universe опубликовал следующее: «Два самых больших изменения Да Винчи (прим. перев.: Samsung Galaxy Note 10 назвали в честь Леонардо да Винчи): 1. Изменено положение передней камеры. 2. Изменено положение задней камеры». Изменение местонахождения фронтальной камеры, вероятно, означает, что в следующем поколении топовых фаблетов она расположится по центру, будучи врезанной в экран. Напротив, у Note 9 фронтальная камера была спрятана в верхней рамке, чуть правее центра.
Что же касается расположения задней камеры, то оно вызвало ещё больше беспокойства у комментаторов. У Note 9 оно было горизонтальным, так что от приемника ожидали того же, но, со слов Ice universe, становится очевидно, что у Samsung Galaxy Note 10 линия камер будет вертикальной. Она может расположится как вдоль одной из сторон, так и по середине (как в OnePlus 7), что даже более вероятно, поскольку позволит сохранить столь часто упоминаемую «симметрию».
Когда же у самого инсайдера под ником Ice universe спросили, нравится ли ему изменения, сделанные в модели Samsung Galaxy Note 10, он ответил кратко: «Нет». Инсайдер также упомянул, что аппаратная часть камеры останется прежней, что означает в устройствах флагманской серии фаблетов 2019 будут 12-МП датчики.
Источник(и)
Twitter (Ice universe)