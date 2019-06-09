Лимитированная версия Galaxy S10+ Park Hang Seo цвета Silver Prism: только во Вьетнаме

Samsung представила специальный вариант Galaxy S10+ в ограниченном количестве, который доступен только во Вьетнаме. Модель получила потрясающий новый цвет Prism Silver, а также специальную упаковку, посвященную вьетнамскому футболисту и тренеру национальной сборной Пак Хан Со (Park Hang Seo).

Samsung представила один из своих самых красивых смартфонов в ограниченной партии, к сожалению, только для вьетнамского рынка. Новый вариант получил называние Galaxy S10+ Park Hang Seo Limited Edition и выпускается в великолепном новом цвете «Prism Silver». В комплект поставки входит специальная упаковка, а также индивидуальный чехол и беспроводной аккумулятор.

Для тех, кто не знает, Пак Хан Со – гражданин Вьетнама, который в настоящее время (сейчас ему 60 лет) является тренером национальной сборной Вьетнама по футболу, а ранее был лучшим игроком в своей стране. Специальный чехол, включенный в комплект, получил принт с портретом тренера, и возможность загружать на One UI особую тему (в спортивном стиле), если он надет на Galaxy S10+. Устройство поступит в продажу во Вьетнаме с 16 июня по цене $1030.

Кроме того, новые модели Galaxy S10+ в цвете Prism Silver также можно найти в ограниченном количестве на гонконгском рынке. На данном этапе неизвестно планируется ли выпуск смартфонов этого цвета в Европе, или в Северной Америке, но мы подозреваем, что глобальный интерес к лимитированной партии побудит производителя распространить такие же устройства на международном рынке в ближайшее время.