HTC воскрешает свою серию Wildfire

Помните HTC Wildfire? Что ж, тайваньская компания, похоже, даст этой серии новую жизнь, судя по регистрации десяти новых наименований в России. Как раз тогда, когда мы подумали, что HTC совсем уйдёт с рынка смартфонов.

HTC, похоже, пытается удержать на плаву свой увядающий сегмент бизнеса – смартфоны. Компании выпустила U19e и Desire 19+, что нас удивило. Похоже, что, по непонятным причинам, HTC собирается возродить давно умершую серию Wildfire. HTC Wildfire S был выпущен в феврале 2011 года, поэтому возвращение названия столь старой линейки является довольно странным шагом.

Эта новость предоставлена ​​российским веб-сайтом Mobiltelefon.ru, который опубликовал нормативный документ, содержащий нотификацию десяти новых смартфонов HTC Wildfire. Компания обозначила модели под названиями Wildfire E, Wildfire E1, Wildfire E2, Wildfire E3, Wildfire R и варианты Plus каждого из них, а сам документ был составлен 22 мая, поэтому не стоит ожидать появления смартфонов Wildfire на рынке в ближайшее время.

Интересно, что производитель указан как Fortune Ship International Industrial Limited и он, очевидно, имеет связи с Poptel. На данном этапе мало что известно, но мы бы сделали ставку на перезапуск линейки Wildfire, которая станет бюджетной серией. Мы не удивимся, если она появится в продаже только в некоторых регионах, как, например, те же U19e и Desire 19+. Неужели HTC решил позиционировать себя как производителя бюджетных смартфонов?