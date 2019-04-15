Спустя 18 месяцев после выхода, смартфон HTC U11+ всё еще не получил новую версию ОС

HTC представила U11+ почти полтора года назад. Однако с тех пор флагман еще не получил ни одного обновления ОС. Фактически, за исключением смартфонов Android One, ни одно устройство HTC не получило обновление до Pie 9.0. Тоже самое относится к U12 Plus, выпущенному менее года назад.

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Review Snippet , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS без изображений

Смартфон HTC U11+ был выпущен в конце 2017 года как улучшенная версия U11, дебютировавшего в начале того же года. Флагман U11+ по умолчанию поставлялся с версией Android Oreo 8.0, так что ожидания покупателей касательно обновления ОС до Pie-версии вполне оправданы. Но чуда не случилось: спустя 18 месяцев с момента выпуска устройства, ни единого серьезного обновления ОС так и не последовало.

Проблемы компании HTC у всех на слуху, но это не оправдывает сложившуюся ситуацию, в особенности в глазах тех, кто заплатил $800 при покупке U11+.

Те же Mate 10 Pro, OnePlus 5T и Pixel 2 были выпущены в те же сроки, однако Mate 10 Pro уже получил обновление до версии Pie; OnePlus 5T хоть и стартовал с Android Nougat, но обещанные обновления до Oreo и Pie для данного смартфона также уже появились; а Pixel 2 так и подавно – получил Pie-обновление раньше всех. Samsung Galaxy Note 8, тоже получил и Oreo, и Pie-версию. Даже LG V30, запущенный примерно в то же самое время (с ОС Nougat 7.0.), уже получил своё «печенье» Oreo.

Похоже, что все флагманы того сезона успели получить как минимум одно обновление ОС. Только не HTC U11+. Кроме того, судя по сообщениям на форумах HTC, U11+ практически перестал получать даже патчи безопасности. Грустно осознавать, что «рекорд» LG как худшего производителя по части обновлений программного обеспечения теперь побит другой компанией.

Руководство HTC сообщает, что всё-таки собирается разослать обновление до Pie-версии всем своим флагманам во втором квартале, который, кстати, уже 2 недели как начался. Поэтому пользователям не остаётся ничего иного кроме как просто включить режим «ждуна». Однако теперь отношение компании к обновлению программного обеспечения стало предельно ясным для всей общественности.

Возьми себя в руки, HTC.