Notebookcheck

Спустя 18 месяцев после выхода, смартфон HTC U11+ всё еще не получил новую версию ОС

Смартфон HTC U11+. (Изображение: AndroidPIT)
Смартфон HTC U11+. (Изображение: AndroidPIT)
HTC представила U11+ почти полтора года назад. Однако с тех пор флагман еще не получил ни одного обновления ОС. Фактически, за исключением смартфонов Android One, ни одно устройство HTC не получило обновление до Pie 9.0. Тоже самое относится к U12 Plus, выпущенному менее года назад.
by Ricci Rox, 15.04.2019
Android ARM Fail телефоны Software

Смартфон HTC U11+ был выпущен в конце 2017 года как улучшенная версия U11, дебютировавшего в начале того же года. Флагман U11+ по умолчанию поставлялся с версией Android Oreo 8.0, так что ожидания покупателей касательно обновления ОС до Pie-версии вполне оправданы. Но чуда не случилось: спустя 18 месяцев с момента выпуска устройства, ни единого серьезного обновления ОС так и не последовало.

Проблемы компании HTC у всех на слуху, но это не оправдывает сложившуюся ситуацию, в особенности в глазах тех, кто заплатил $800 при покупке U11+.

Те же Mate 10 Pro, OnePlus 5T и Pixel 2 были выпущены в те же сроки, однако Mate 10 Pro уже получил обновление до версии Pie; OnePlus 5T хоть и стартовал с Android Nougat, но обещанные обновления до Oreo и Pie для данного смартфона также уже появились; а Pixel 2 так и подавно – получил Pie-обновление раньше всех. Samsung Galaxy Note 8, тоже получил и Oreo, и Pie-версию. Даже LG V30, запущенный примерно в то же самое время (с ОС Nougat 7.0.), уже получил своё «печенье» Oreo.

Похоже, что все флагманы того сезона успели получить как минимум одно обновление ОС. Только не HTC U11+. Кроме того, судя по сообщениям на форумах HTC, U11+ практически перестал получать даже патчи безопасности. Грустно осознавать, что «рекорд» LG как худшего производителя по части обновлений программного обеспечения теперь побит другой компанией.

Руководство HTC сообщает, что всё-таки собирается разослать обновление до Pie-версии всем своим флагманам во втором квартале, который, кстати, уже 2 недели как начался. Поэтому пользователям не остаётся ничего иного кроме как просто включить режим «ждуна». Однако теперь отношение компании к обновлению программного обеспечения стало предельно ясным для всей общественности.

Возьми себя в руки, HTC.

Ещё по теме

Линейка Redmi (сегодня – суббренд) появилась в 2013-м. (Изображение: Gizbot)
Новая фотография Redmi со Snapdragon 855 «случайно» попала в Сеть 15/04/2019
Смартфон Xiaomi Mi A1. (Изображение: MIUI)
Xiaomi Mi A1 может претендовать на обновление до Android Q 14/04/2019
Новые процессоры Snapdragon среднего класса. (Изображение: AnTuTu)
Новые процессоры Snapdragon (665, 730 и 730G) среднего класса добрались до AnTuTu 13/04/2019
Модель Galaxy S10 5G, кроме новых функций, получила также новые проблемы. (Изображение: Digital Trends)
Поступили первые жалобы от пользователей Samsung Galaxy S10 5G 13/04/2019
Mi 9 был первым устройством Xiaomi с тройной основной камерой. (Источник: Xiaomi)
Новая информация о флагмане Redmi: тройная камера, Snapdragon 855 и дырка прямо в дисплее 11/04/2019
Более 60% опрошенных отметили, что им случалось повреждать дисплей своего смартфона. (Изображение: Pixabay)
Около 64% пользователей хоть раз разбивали свои смартфоны 01/04/2019
Первая бета-версия Android Q уже увидела мир (Изображение: 4pda)
Владельцы Google Pixel уже могут оценить работу Android Q 14/03/2019
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2019 04 > Спустя 18 месяцев после выхода, смартфон HTC U11+ всё еще не получил новую версию ОС
Ricci Rox, 2019-04-15 (Update: 2019-04-15)

 