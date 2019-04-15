Новая фотография Redmi со Snapdragon 855 «случайно» попала в Сеть

Неизвестный смартфон Xiaomi, предположительно первый флагман Redmi, случайно попал на фото, опубликованном на одном из китайских сайтов в Сети. А загрузил снимок никто иной, как директор по продуктам Xiaomi Ван Тенг Томас (Wang Teng Thomas). На переднем плане виден лишь аккуратно выстроенный ряд бутылок, но на заднем – лежит таинственный смартфон, который как будто бы случайно оказался в кадре.

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Похоже, что Xiaomi случайно засветила в Сети свой грядущий смартфон. Директор по продуктам китайской компании поделился личной фотографией (снятой вручную на Xiaomi Mi 9 SE) в своем аккаунте в Weibo, но, по-видимому, не заметил, что в то же время он раскрыл конфиденциальную информацию. Позднее фотография была удалена, но к тому моменту она уже успела разлететься по всему Интернету.

На заднем плане кадра (который вы можете увидеть ниже) видно, что основатель Xiaomi, Лин Бин (Lin Bin) работает с двумя смартфонами – один у него в руке, а другой лежит перед ним на столе. Больший интерес вызвало именно устройство со стола, поскольку некоторые предположили, что это может быть тот самый флагман Redmi на базе Qualcomm Snapdragon 855, о котором мы недавно писали. Тем не менее, устройство в недавнем видео получило довольно большое отверстие для селфи-камеры на дисплее, тогда как новый таинственный смартфон с фото, похоже, предлагает несколько иное решение…

Если вы внимательно посмотрите на изображение ниже, то в верхней части корпуса есть что-то на подобие отверстия для выдвижной фронтальной камеры. Это само по себе удивительно, так как генеральный директор Redmi довольно чётко и однозначно заявил, что в устройствах бренда не будет использована эта технология. Кстати, любителей музыки особенно порадует наличие 3,5-мм аудио разъема рядом с загадочным отверстием.

Конечно же, существует вероятность, что все эти «случайности» - не более, чем часть маркетинговой стратегии Xiaomi. Ведь реклама, замаскированная под утечки информации в Интернете и социальных сетях – это отличный способ вести бизнес и привлекать внимание аудитории (а, в особенности тех, кто ранее не планировал покупку устройства от данного производителя) к своей продукции.