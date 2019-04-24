Notebookcheck

Ещё одна фотография Xiaomi Redmi со Snapdragon 855 сопровождается слухами о смехотворно низкой цене смартфона

Суббренд Redmi недавно выпустил смартфоны Note 7 и Note 7 Pro. (Изображение: Redmi)
Суббренд Redmi недавно выпустил смартфоны Note 7 и Note 7 Pro. (Изображение: Redmi)
Фотография человека, держащего в руках флагманский смартфон Redmi 855 (как его называют в Сети), была загружена в китайскую социальную сеть Weibo. Поначалу все это кажется очередным фейком, однако если присмотреться, то человек с фото – не кто иной, как генеральный директор Redmi Лу Вейбинг.
by Daniel R Deakin, 24.04.2019
Chinese Tech телефоны слухи Android ARM сенсорный

Похоже, что новенький смартфон Redmi на базе Qualcomm Snapdragon 855 (также известный как «Redmi 855») наконец-то появился на публике, а именно, в кинотеатре. Согласно сообщению Sparrows News, главу Redmi Лу Вейбинга (Lu Weibing), с ещё не анонсированным флагманом в руках, незаметно сфотографировал блогер.

Как и в случае с «боевым ангелом», Redmi подписал контракт с создателями фильма Marvel «Мстители: Финал» и, похоже, генеральный директор суббренда решил появится на премьере фильма, небрежно размахивая новым смартфоном. На фотографии, даже с увеличенным масштабом разглядеть можно не всё (см. изобр. ниже), но, безусловно, многие считают, что это и есть флагман Redmi 855.

Естественно, это может быть еще один хитроумный рекламный ход от Xiaomi. Господин Вейбинг слишком уж удобно для папарацци держит телефон: прекрасно можно рассмотреть весь безрамочный экран, что позволяет предположить наличие выдвижной камеры, при том, что сам же директор Redmi ещё в начале месяца категорически отрицал наличие такой технологии в устройствах своего суббренда.

Ну и, наконец, самый интересный слух о флагманском смартфоне Redmi 855: его ожидаемая стоимость. В той же соцсети Weibo поговаривают о цене в 1999/2000 юаней, что, в настоящее время, эквивалентно $300. И это за смартфон с безрамочным дисплеем, выдвижной камерой, процессором Snapdragon 855 и, зная Xiaomi/Redmi, ещё целым рядом других сюрпризов.

Увеличенная версия фото. (Изображение: Weibo)
Увеличенная версия фото. (Изображение: Weibo)
Максимальное увеличение кадра. (Изображение: Weibo)
Максимальное увеличение кадра. (Изображение: Weibo)
Лу Вейбинг с "Redmi 855". (Изображение: Weibo)
Лу Вейбинг с "Redmi 855". (Изображение: Weibo)

Источник(и)

Sparrows News

Weibo (1/2, на китайском)

Ещё по теме

Redmi 855 будет всё же получит выдвижную камеру. (Изображение: скриншот Weibo/Redmi)
Раскрыты основные характеристики смартфона Redmi 855 от Xiaomi 29/04/2019
Когда-то ходили слухи о том, что у Xiaomi Mi Mix 3 появится выдвижная камера. (Изображение: IGeekPhone)
Xiaomi всё-таки выпустит смартфоны с выдвижными камерами 19/04/2019
Линейка Redmi (сегодня – суббренд) появилась в 2013-м. (Изображение: Gizbot)
Новая фотография Redmi со Snapdragon 855 «случайно» попала в Сеть 15/04/2019
Mi 9 был первым устройством Xiaomi с тройной основной камерой. (Источник: Xiaomi)
Новая информация о флагмане Redmi: тройная камера, Snapdragon 855 и дырка прямо в дисплее 11/04/2019
Выдвижные камеры в OPPO Find X являются, вероятно, наиболее классическими примерами данной технологии. (Изображение: GearBest)
Исполнительный директор Redmi против использования выдвигающихся камер в смартфонах своего бренда 08/04/2019
Некоторые телефоны Redmi больше не будут получать обновления MIUI. (Изображение: FoneArena)
Xiaomi прекращает поддержку нескольких старых моделей Redmi 07/04/2019
Подготовьтесь к ломке стереотипа с неординарной новинкой от Xiaomi. (Изображение: LetsGoDigital)
Зашкаливающий креатив от Xiaomi: двойная селфи-камера расположится внизу экрана 01/04/2019
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2019 04 > Ещё одна фотография Xiaomi Redmi со Snapdragon 855 сопровождается слухами о смехотворно низкой цене смартфона
Daniel R Deakin, 2019-04-24 (Update: 2019-04-24)

 