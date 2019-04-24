Ещё одна фотография Xiaomi Redmi со Snapdragon 855 сопровождается слухами о смехотворно низкой цене смартфона

Фотография человека, держащего в руках флагманский смартфон Redmi 855 (как его называют в Сети), была загружена в китайскую социальную сеть Weibo. Поначалу все это кажется очередным фейком, однако если присмотреться, то человек с фото – не кто иной, как генеральный директор Redmi Лу Вейбинг.

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Review Snippet , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS без изображений

Похоже, что новенький смартфон Redmi на базе Qualcomm Snapdragon 855 (также известный как «Redmi 855») наконец-то появился на публике, а именно, в кинотеатре. Согласно сообщению Sparrows News, главу Redmi Лу Вейбинга (Lu Weibing), с ещё не анонсированным флагманом в руках, незаметно сфотографировал блогер.

Как и в случае с «боевым ангелом», Redmi подписал контракт с создателями фильма Marvel «Мстители: Финал» и, похоже, генеральный директор суббренда решил появится на премьере фильма, небрежно размахивая новым смартфоном. На фотографии, даже с увеличенным масштабом разглядеть можно не всё (см. изобр. ниже), но, безусловно, многие считают, что это и есть флагман Redmi 855.

Естественно, это может быть еще один хитроумный рекламный ход от Xiaomi. Господин Вейбинг слишком уж удобно для папарацци держит телефон: прекрасно можно рассмотреть весь безрамочный экран, что позволяет предположить наличие выдвижной камеры, при том, что сам же директор Redmi ещё в начале месяца категорически отрицал наличие такой технологии в устройствах своего суббренда.

Ну и, наконец, самый интересный слух о флагманском смартфоне Redmi 855: его ожидаемая стоимость. В той же соцсети Weibo поговаривают о цене в 1999/2000 юаней, что, в настоящее время, эквивалентно $300. И это за смартфон с безрамочным дисплеем, выдвижной камерой, процессором Snapdragon 855 и, зная Xiaomi/Redmi, ещё целым рядом других сюрпризов.