Смартфон Xiaomi Mi 9 и другие новинки от китайского производителя

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Если вчера героем наших хроник был южнокорейский гигант Samsung, то сегодня мы перенесёмся в Поднебесную, чтобы узнать, как идут дела с выпуском нового Xiaomi Mi 9. Последний получил имя «Боевой ангел», вследствие подписания контракта с создателями фильма «Алита: боевой ангел», снятому по сюжету аниме «Сны оружия». Так что теперь Mi 9 олицетворяет борьбу: как сказал глава Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun), это борьба за ценности компании (любовь к технике, стремление к техническому совершенству и т.д.), которые совпадают с ценностями потребителей (желание использовать самые лучшие и новые технологии).

Кроме того, недавно в Сеть попала информация о мощности беспроводной зарядки Mi 9, которая составит 15 Вт. Новость была предоставлена надёжным источником в лице Вэн Чуаня (Wang Chuan), одного их основателей Xiaomi. Также, Mi 9, как и его предшественник Mi 8 получит версию Explorer Edition, которая уже позиционируется как мощнейший из существующих смартфонов. Действительно Snapdragon 855 вкупе с большим объем оперативной памяти (около 10 или 12 ГБ) и стильным дизайнерским решением (ожидаем всё ту же прозрачную заднюю крышку) производит внушительное впечатление.

Да что там Explorer Edition, если даже обычный «боевой ангел» Mi 9 уже показал в AnTuTu рекордный результат — 387 851 балл! Конечно, это не Sony Xperia XZ4 с ее мифическими 395 тысячами, но и уже не Lenovo Z5 Pro GT с его 368 480 баллами. И тут нельзя не вспомнить о «перебранке» Xiaomi и Lenovo, которая, по сути, продолжается до сих пор: Лей Цзюнь (Lei Jun) заявил, что Lenovo Z5 Pro GT едва ли может называться первым смартфоном с процессором Snapdragon 855, поскольку до прилавков аппарат так и не дошёл (тут глава компании явно припомнил слова представителей Lenovo в адрес «не первого в мире» гибкого смартфона Xiaomi, так как в магазинах его всё еще нет, а простой анонс прототипа – не в счёт).

Что ж, Xiaomi действительно произвела первый в мире смартфон на однокристальной системе Snapdragon 855 – им стала обновлённая версия Mi Mix 3.

