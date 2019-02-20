Флагман Xiaomi Mi 9 и его младший брат Mi 9 SE явились миру

Ещё до официального анонса многие характеристики Xiaomi Mi 9 были уже известны публике, однако в тени флагмана внезапно объявился его младший брат – Mi 9 SE, который занял не последнее место на сегодняшней презентации. Приготовьтесь узнать все подробности об этих двух новинках.

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Чтобы оценить масштаб сегодняшней презентации Xiaomi назовём лишь одну цифру: более 200 000 – именно столько людей оформили предварительный заказ на смартфон Mi 9. К тому же, демонстрировал новинку публике сам генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun). Однако не одним Mi 9 живём: «облегчённая» версия смартфона под названием Mi 9 SE также получила свою минуту славы. Но обо всём по порядку.

Начнём с внешнего вида Mi 9. На презентации было отмечено, что за счёт сужения рамок и уменьшения выреза сверху (поскольку датчик освещенности спрятан под дисплей, а датчик приближения и вовсе – ультразвуковой) экран занял 90,7% площади фронтальной панели новинки. Кстати, в Mi 9 установлен дисплей производства Samsung: на матрице AMOLED, с соотношением сторон 19:9, разрешением Full HD+ и диагональю 6,39 дюйма.

К тому же, яркость такого экрана достигает 600 нит, что вместе со специальным антибликовым покрытием позволяет спокойно использовать смартфон даже на ярком солнце. Защита дисплея Mi 9 (под которым, кстати, находится тот самый дактилоскопический сканер пятого поколения с оптическим датчиком) доверена Corning Gorilla Glass 6, которое выдерживает около 15 падений на твердую поверхность с высоты одного метра без видимых последствий.

Конечно, нельзя не вспомнить и о «сердце» Mi 9 – восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 855 с тактовой частотой работы до 2,84 ГГц, который позволил новинке от Xiaomi обогнать всех в AnTuTu. Кроме всего прочего в однокристальной системе установлено графическое ядро Adreno 640, которое вместе с технологией Game Turbo позволяет перераспределить системные ресурсы в режиме реального времени для увеличения игровой производительности на 20%.

Камера новенького Xiaomi Mi9 уже заслужила признание ресурса DxOMark: фотовозможности устройства были оценены в 112 баллов, а качество съемки видео – в 99 баллов. Блок основной камеры с рамкой из нержавеющей стали и защитным сапфировым стеклом содержит три модуля: Sony IMX586 на 48 МП (при недостаточной освещённости может снимать в режиме на 12 МП) и два Sony IMX 481 – на 16 МП (с широкоугольным объективом) и 12 МП (телеобъектив с двукратным оптическим зумом). Фронтальная камера в Mi 9 имеет разрешение 24 МП. Технологии ИИ, а также замедленная съёмка (960 кадров в секунду), гибридный фазовый и контрастный автофокус тоже нашли своё место в Xiaomi Mi9.

Что касается беспроводной зарядки, то ее мощность будет даже не 15 Вт, как предсказывалось ранее, а все 20 Вт (при этом, проводная зарядка позволит зарядить аккумулятор на 3300 мАч за 60 минут на мощности 27 Вт). Естественно, Mi9 получит поддержку NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac (2,4 и 5 ГГц) и разъем USB Type-C.

Лей Цзюнь (Lei Jun) не забыл похвастаться и габаритами устройства: при размерах 157,5 x 74,67 x 7,61 мм, смартфон весит всего 173 грамма (на 30 грамм легче, чем iPhone XS Max), толщина его корпуса – 7,61 мм по центру (а в области закругления, в верхней части и вовсе – 3,5 мм).

Также был подробно описан голографический процесс и технология использования нанонвкраплений для получения, переливающегося несколькими цветами, покрытия задней крышки. Однако нам интереснее узнать, какие конфигурации устройства подготовила для нас Xiaomi:

6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флеш-памяти – за 2999 юаней (около $446);

8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флеш-памяти – за 3299 юаней (около $490);

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти (тот самый вариант Explorer Edition с прозрачной задней крышкой) – за 3999 юаней ($595).

В Китае старт продаж назначен на 26 февраля, но вот о сроках выхода глобальной версии пока ничего не известно.

Младший брат флагмана – Xiaomi Mi 9 SE почти ни в чём не отстаёт от старшего, поэтому сконцентрируемся на его основных отличиях, которыми являются: уменьшенная диагональ экрана (5,97 дюймов), процессор Snapdragon 712, модули камер на 48+13+8 МП и фронтальная – на 20 МП, аккумулятор на 3070 мАч, быстрая зарядка (мощностью 18 Вт, без возможности беспроводного заряда) и габариты 153,5 x 70,5 x 7,45 мм при весе 155 г (опять же в сравнении с более тяжёлым iPhone XS на 177 г). В остальном же – смартфон точная копия Mi 9, включая такие приятные бонусы как NFC и подэкранный дактилоскопический сканер.

Конфигурации Xiaomi Mi 9 SE включают два варианта: 6/64 ГБ за $297 и 6/128 ГБ за $341, а старт продаж намечен на чуть более поздний срок – 1 марта.