Если вырезы, то симметричные: Xiaomi запатентовала новый дизайн смартфона
Наш век славится огромным количеством плагиатов, иногда даже настолько частых, что обнаружить среди них первоисточник вообще не представляется возможным. Чего только стоит печальноизвестный вырез вверху экрана, появившийся, примерно, два сезона назад в формате «чёлки», а сегодня ставший простым чёрным кружочком в углу экрана. Именно об этом мы сегодня и поговорим, ведь пару дней назад в Сети засветился патент от Xiaomi, демонстрирующий сразу два таких симметричных отверстия в разных углах экрана.
Бен Гескин (Ben Geskin), известный своими визуализациями различных схем и патентов, продемонстрировал на рендере своё видение по поводу того, как будет выглядеть дисплей с такими отверстиями. Заметим, что в базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) содержится 24 рисунка на данный патент, отличающихся элементами, которые будут размещены на экране. В одном случае мы видим лишь вырезы под камеры, в другом – под датчики, также ходят слухи о размещении инфракрасной камеры, или камер ToF.
Конечно, говорить о том, что Xiaomi первопроходец не приходится – ASUS ZenFone 6, на одном из рендеров, тоже получил два выреза (по типу челки), да и Oppo R19 оснащён двойной фронтальной камерой, напоминающей две чёрных точки вверху экрана. Тем не менее, разработчики Xiaomi проявили фантазию, а не полностью скопировали от и до чью-то чужую идею. Безусловно, копирования тоже хватает в устройствах от данной китайской компании, но всё же в последнее время (особенно если вспомнить об их первом сгибающемся смартфоне) появилось куда больше авторских идей, чем это было раньше.
Источник(и)
ixbt (Xiaomi)
overclockers (ASUS ZenFone 6)
ixbt (Oppo R19)