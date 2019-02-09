Если вырезы, то симметричные: Xiaomi запатентовала новый дизайн смартфона

Конечно, говорить о том, что Xiaomi первопроходец не приходится – ASUS ZenFone 6, на одном из рендеров, тоже получил два выреза (по типу челки), да и Oppo R19 оснащён двойной фронтальной камерой, напоминающей две чёрных точки вверху экрана. Тем не менее, разработчики Xiaomi проявили фантазию, а не полностью скопировали от и до чью-то чужую идею. Безусловно, копирования тоже хватает в устройствах от данной китайской компании, но всё же в последнее время (особенно если вспомнить об их первом сгибающемся смартфоне) появилось куда больше авторских идей, чем это было раньше.