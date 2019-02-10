Смартфон Sony Xperia XZ4 бьёт все рекорды на бенчмарках
Ещё в прошлом году прототип Sony Xperia XZ4 успел засветиться на AnTuTu с рекордными показателями производительности почти в 400 тысяч баллов. Не говоря уже о том, что буквально в январе всплыли его же результаты на Geekbench, показывающие 3497 баллов в однопоточном режиме и 12801 балл в многоядерном. Очевидно, что речь шла о прототипе с кодовым названием Xperia l8134.
Теперь же в Сети появились кодовые номера финальных версий смартфона – J8110, J8170 и J9110, последняя из которых побила рекорд своего же предшественника-прототипа на Geekbench. Правда, только в однопоточном тесте: с 3497 результат улучшился до 3634 баллов. В многоядерном тесте, наоборот, оценка упала с 12801 до 12044 баллов. Но даже такой показатель позволяет Xperia XZ4 обогнать всех своих конкурентов: тот же Galaxy S10+, например, может похвастаться лишь 3413 и 10256 баллами в обоих тестах на Geekbench.
Напомним, что несколько дней назад мы упоминали характеристики Sony Xperia XZ4 среди которых выделились: процессор Snapdragon 855, 6,4-дюймовый дисплей, тройная основная камера и габариты 166,9 x 72,4 x 8,2 мм. Презентация флагмана ожидается на MWC 2019 в конце месяца.