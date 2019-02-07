Экран с соотношением сторон 21:9 – это не сон, а реальность от Sony
Интересно, что новинка от Sony хоть и выглядит гигантской, однако имеет диагональ всего каких-то 5,9 дюймов. Если учитывать, что у того же Galaxy S10 дисплей будет на 6,1 дюймов, а у Plus-версии и вовсе 6,4 дюйма, то образец Sony Xperia XA3 с рендеров уже перестает казаться таким большим. По сути, экран просто-напросто вытянули, сменив привычное соотношение 2:1 (или 18:9) на 21:9. Кстати, данный OLED-дисплей изготовлен компанией CinemaWide, которая стала официальным поставщиком комплектующих для Sony.
Кроме того, такой же экран 21:9 будет установлен в Sony Xperia XZ4, о котором стало известно несколько дней назад. Пока что удалось узнать следующее: диагональ дисплея будет составлять 6,4 дюйма с разрешением 3360 х 1440 пикселей, версия процессора смартфона – Snapdragon 855 с 8 ГБ ОЗУ и флеш-накопителем на 256 ГБ, а также аккумулятор на 3680 мАч, тройная основная камера на 52+26+8 МП и фронтальная – на 24 МП. Таким образом, несложно предположить, что Sony Xperia XZ4 (с габаритами 166,9 x 72,4 x 8,2 мм) метит во флагманы.
А вот Sony Xperia XA3 получил более скромные характеристики: процессор Snapdragon 660 с 6 ГБ оперативной памяти и внутренним накопителем на 64 ГБ, а также двойной основной камерой 23+8 МП и модулем NFC. Про 3,5-мм аудио разъем пока что ничего не известно, а вот наличие порта USB Type-C уже подтверждено, как и сканера отпечатка пальца на боковой панели (хотя он, к удивлению, размещён не в кнопке включения, а «стоит особняком»). Кроме того, смартфон будет иметь несколько версий, среди которых и XA3 Plus, и XA3 Ultra.
Что ещё нам приготовила корпорация Sony мы сможем узнать на выставке MWC 2019, где, очевидно, публике и будут представлены Xperia XA3 и Xperia XZ4.