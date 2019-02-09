Когда вторая жизнь лучше первой, или из чего будут сделаны медали для Олимпийских игр 2020 года

Если вам кажется, что эта новость никак не касается мира техники и электроники, то вы ошибаетесь: ведь материалом для самых знаменитых в мире спорта наград станут… 5 миллионов старых телефонов.

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В наше время продукты, сделанные из вторсырья, набирают всё большую популярность и признание общественности, ведь с ними связывают заботу о будущем планеты, экономность и правильное распоряжение ресурсами. Все эти черты в большой мере свойственны японцам, поэтому нет ничего удивительного в том, что они предложили сделать олимпийские медали для Летних игр 2020 года, которые пройдут в Токио, из электронных отходов.

Дело в том, что устаревшая техника, вышедшая из строя и выброшенная на свалку, содержит в себе тысячи деталей, многие из которых сделаны таких ценных материалов как бронза, серебро и золото. Поэтому местные власти Токио занялись сбором старой электроники да так постарались, что уже к октябрю прошлого года уже успели набрали около 47 488 тонн отходов, что в переводе на «металлическую валюту» означает 28,39 кг золота (93,7% от необходимого объема), 3500 кг серебра (85,4% соответственно) и 2700 кг бронзы (её сбор закончился ещё в июле).

Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года сообщил, что данная инициатива получила большую поддержку как от самих спортсменов, так и от обычных граждан. Поскольку именно последние приносили свою старую электронику в магазины местного оператора NTT DOCOMO, а также специальные пункты приёма, организованные в почтовых отделениях и других общественных местах. Также олимпийский комитет уверяет, что весь необходимый объем металлов будет собран к концу первого квартала этого года. Интересно, что среди 47,5 тонн электронных отходов было около 5 миллионов старых телефонов. Так что медали, которые будут вручены на Летних Олимпийских играх с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио, фактически, станут первыми наградами из вторсырья.