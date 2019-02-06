Дождались: наконец-то Google Assistant готов к синхронному переводу
Пользователи нуждались в такой функции долгие годы и наконец она появилась. Не прошло и месяца после официального анонса, как синхронный перевод от голосового помощника стал доступен всем пользователям линейки Google Home.
Для активации самой долгожданной и полезной возможности необходимо только попросить Google Assistant: «Помоги мне говорить по-немецки» или «Стань моим английским переводчиком». Сотрудники ресурса The Verge заметили, что функция пока что работает далеко неидеально, но разве стоит ждать чудес с первого дня применения? Разработчикам Google предстоит исправить пропуск фраз в процессе анализа голосового сообщения и добавить возможность одновременного восприятия двух разных людей (или если не одновременного, то, хотя бы ускоренного, поскольку в разговоре приходится делать довольно большие паузы между репликами).
Сейчас новая функция доступна на колонках и смарт-дисплее Google Home и поддерживает 27 языков, в том числе русский и украинский. Google Assistant сам распознает язык, который слышит, если таковой входит в число вышеупомянутых. Кстати, в 2017 году наушники Pixel Buds также получили режим переводчика, но работал он далеко не так хорошо, как голосовой ассистент со всеми своими погрешностями.