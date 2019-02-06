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Дождались: наконец-то Google Assistant готов к синхронному переводу

Google Assistant теперь сможет обеспечить синхронный перевод на 27 языках (Изображение: Android Central)
Google Assistant теперь сможет обеспечить синхронный перевод на 27 языках (Изображение: Android Central)
Ещё в начале января на CES 2019 компания Google презентовала новую функцию своего фирменного голосового помощника, а именно: синхронный перевод с поддержкой 27 языков. И вот этой технологией сможет воспользоваться каждый владелец устройств Google Home.
by Alina Bakhvalova, 06.02.2019

Пользователи нуждались в такой функции долгие годы и наконец она появилась. Не прошло и месяца после официального анонса, как синхронный перевод от голосового помощника стал доступен всем пользователям линейки Google Home.

Для активации самой долгожданной и полезной возможности необходимо только попросить Google Assistant: «Помоги мне говорить по-немецки» или «Стань моим английским переводчиком». Сотрудники ресурса The Verge заметили, что функция пока что работает далеко неидеально, но разве стоит ждать чудес с первого дня применения? Разработчикам Google предстоит исправить пропуск фраз в процессе анализа голосового сообщения и добавить возможность одновременного восприятия двух разных людей (или если не одновременного, то, хотя бы ускоренного, поскольку в разговоре приходится делать довольно большие паузы между репликами).

Сейчас новая функция доступна на колонках и смарт-дисплее Google Home и поддерживает 27 языков, в том числе русский и украинский. Google Assistant сам распознает язык, который слышит, если таковой входит в число вышеупомянутых. Кстати, в 2017 году наушники Pixel Buds также получили режим переводчика, но работал он далеко не так хорошо, как голосовой ассистент со всеми своими погрешностями.

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Alina Bakhvalova, 2019-02- 6 (Update: 2019-02- 6)

 