Нейросеть Modulate, или как изменить свой голос до неузнаваемости

Видимо, проект приобрёл завершенный вид лишь сейчас, поскольку на днях журналист MIT Technology Review Уилл Найт (Will Knight) решил лично протестировать эффективность новой нейросети. Для этого он прочёл стих в звукоизолированной комнате, после чего его запись его голоса была трансформирована в женский с сохранением всех акцентов, ударений и интонаций.

Однако самое удивительное в данной нейросети – это возможность модуляции голоса в режиме реального времени. И если по началу он звучит несколько искусственно, то с каждой фразой становится всё более правдоподобным. Таким образом, любой человек сможет изменить свой голос до неузнаваемости так, что никто не сможет почувствовать (или услышать?) подвох. Кстати, испытать возможности аудиофильтров и записать 10-секундный трэк может кажый желающий с микрофоном и веб-камерой на официальном сайте нейросети Modulate.ai.

Если не позаботиться об этическом аспекте такой технологии, то телефонные розыгрыши (и не только они) могут создать ряд неудобств или даже спровоцировать подсудное дело. Однако автор идеи и глава проекта Майк Паппас (Mike Pappas) уверяет, что нейросеть создана исключительно для благих целей: например, для поддержания имиджа игрока в онлайн-играх, дополнительной защиты при общении в Сети и т.п., но отнюдь не для каких-то нелицеприятных действий вроде запугивания, шантажа или тех же розыгрышей. Кроме того, искусственный голос будет иметь некоторые отличительные признаки (по типу «водяных знаков» для защиты авторского права), по которым можно будет сразу определить, что голос не настоящий.

Очевидно, что проект будет лишь набирать обороты, судя по объявлению о поиске новых сотрудников, размещённом на официальной странице стартапа в Linkedin. Качество искусственных голосов будет улучшаться и, вполне вероятно, что спустя недолгое время кто-то из больших компаний, например, Google, захочет присоединить нейросеть Modulate к своей империи.