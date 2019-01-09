Google Assistant обзаведётся новыми функциями

Компания Google решила улучшить функционал своего голосового помощника, сделав его мультизадачным и расширив количество совместимых приложений. Так что теперь с помощью Google Assistant можно не только общаться через мессенджеры, а и проверять время вылета и даже заказывать номера в отелях.

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После обновления своего персонального ассистента компания Google добавила в него следующие возможности: взаимодействие с мессенджерами (WhatsApp, Messenger, Hangouts, Viber, Telegram, Android Messages в т.ч. SMS), что позволяет отвечать голосом на текстовые сообщения, проверка времени вылета по своему рейсу и даже бронирования отеля. Правда последнее пока что доступно только в США, не говоря уже о том, что заказать номер через голосового помощника получиться только в отелях Choice Hotels, AccorHotels, InterContinental Hotels Group, Priceline, Expedia, Mirai и Travelclick.

Тем не менее, среди новых возможностей Google Assistant есть и поддержка режима мультизадачности: как на Android, так и на iOS пользователи Google Maps могут параллельно использовать и вышеупомянутые мессенджеры, и карты, и такие приложения как Google Keep, Any.do, Bring!, Todoist, используя при этом лишь голосовые команды. Точно также можно, не отвлекаясь от дороги, прямо за рулём с помощью персонального ассистента подкорректировать маршрут, добавив новые остановки.

Кроме того, не куда не исчезли «контрольные команды», например: «OK Google, take me home» - позволяет открыть Google Maps и построить маршрут домой; «OK Google, check-in on my flight» - проверка времени вылета и получение уведомления о начале регистрации. Появилась функция автоматического запуска ассистента даже при выключенном экране, по команде «ОК Google» (правда, пока что такая функция доступна лишь на смартфонах Pixel).

Кстати, нашумевший режим Interpreter, позволяющий осуществить синхронный перевод в реальном времени (с воспроизведением на выбранном языке) также войдёт в функционал голосового помощника, установленного на умных колонках Google Home.