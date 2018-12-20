Google оригинально поздравила всех с наступающим Рождеством, засветив неанонсированный смартфон Pixel
Ролик, выложенный вчера официальными представителями Google на YouTube, уже собрал более 5 миллионов просмотров. Он называется «Снова один дома с Google Assistant» (Home Alone Again with the Google Assistant). По сути, это традиционное рождественское поздравление и реклама продуктов компании в одном лице. Однако на этот раз главный герой, а именно Маколей Калкин, вернулся к своей наиболее удачной роли в фильме «Один дома» и снова сыграл уже повзрослевшего, 38-летнего Кевина. Многие ценители этой ленты смогут ещё раз вспомнить подробности любимого фильма, ведь декорации и постановка сцен идентичны оригиналу.
Тем не менее, кроме ностальгии и заботливого голосового помощника в ролике был припрятан ещё один сюрприз, который смогли разглядеть внимательные зрители. На шестнадцатой секунде в ролике появляется смартфон Pixel 3 XL, однако ещё ночью на его месте было совершенно другое устройство. Благодаря сохранённому скриншоту можно ещё раз рассмотреть аппарат и убедиться, что отсутствие боковых рамок, скруглённый экран и вырез сверху явно выдают в нём пока ещё не анонсированную новинку.
Велика вероятность, что нам показали новый Pixel 3 Ultra, но, тем не менее, остается открытым вопрос, зачем Google так поспешно откорректировала ролик: из-за непредвиденной утечки информации, либо же специально, чтобы привлечь общественный интерес?