Android 10.0 будет тестироваться не только на Google Pixel, но и на Xiaomi Mi 8

Кажется, компания Xiaomi принялась всерьёз улучшать свою репутацию касательно взаимодействия с Android. Да так постаралась, что один из её флагманов примет участие в бета-тесте новой версии ОС, которая должна обеспечить еще большую производительность смартфонов в играх.

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Новость о выпуске новой версии ОС Android вполне ожидаема, как и то, что возможности и функции последней будут значительно превосходить предшественницу. Необычным может стать разве что название (пока что известно только о букве Q) и некоторые из характеристик. Так, например, поговаривают, что новая ОС будет поддерживать движок ANGLE (Almost Native Graphics Layer Engine), что позволит воспроизводить игры более насыщенные графически, созданные на основе конвертирования кодов WebGL и OpenGL ES в базовый интерфейс.

Самым необычным аспектом, связанным с тестированием Android 10.0, стали устройства, используемые для испытания новой ОС. Среди них, закономерно, смартфоны Google Pixel, а также, внезапно, Xiaomi Mi 8. Данный факт не может не удивлять, поскольку Xiaomi со своей собственной прошивкой MIUI всегда стояли несколько в стороне от Android-мира и были связаны с ним чисто номинально. Теперь, надо полагать, эта связь окрепнет и смартфоны китайского производителя будут гораздо быстрее получать обновления системы от Google.