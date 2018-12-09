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Грядёт новый Xiaomi Redmi Pro 2 с 48-мегапиксельной камерой за $290

Опубликованное президентом Xiaomi фото показывает лишь камеру Redmi Pro 2 (Изображение: ixbt)
Опубликованное президентом Xiaomi фото показывает лишь камеру Redmi Pro 2 (Изображение: ixbt)
Xiaomi готовит к выходу в свет новинку не хуже Pocophone F1, с камерой уровня Huawei P20 Pro. Пока что известно не очень много, даже внешний вид устройства остается тайной за семью печатями.
by Alina Bakhvalova, 09.12.2018

Первые новости о новинке опубликовал в сети президент компании Xiaomi Бин Лин (Bin Lin). Среди них – фото, на котором видна лишь камера устройства. Однако один лишь датчик на 48 МП уже заставляет задумать над тем, насколько многообещающим может быть Redmi Pro 2. Кстати, уже начались споры о том, какая именно версия датчика использована в смартфоне: Sony IMX586 как в Meizu 16s или же более бюджетная Samsung S5KGM1 без оптической стабилизации, но с таким же разрешением.

Очевидно, что из-за цены устройства, которая заявлена сейчас – около $290 – придётся отказаться от топовых комплектующих, заменив их младшими версиями: например, новенький Snapdragon 845 вряд ли попадет в сердцевину Redmi Pro 2, так что, вместо него стоит ожидать Snapdragon 675. По слухам, внешний вид новинки от Xiaomi будет близок к модели Mi 8, с экраном в 6,21 дюйма и разрешением 2340 х 1080 пикселей.

Правда ли всё это, или выдумки интернет-изданий, мы сможем узнать только в январе, когда Redmi Pro 2 будет представлен официально. Однако можно предположить, что новинка наверняка станет одним из лучших камерофонов в своем ценовом сегменте.

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Alina Bakhvalova, 2018-12- 9 (Update: 2018-12- 9)

 