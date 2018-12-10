Huawei Honor View 20 – первый смартфон с камерой, вмонтированной в экран
Honor View 20 или просто V20 претендует на роль солидного камерофона: датчик Sony IMX586 основной камеры обеспечивает 48 МП. А вот фронтальная камера разместиться прямо в отверстии в левом верхнем углу экрана диаметром 4,5 мм. Интересным ходом производителя является уменьшения размера пикселя до 0,8 мкм, в результате чего можно создавать группы по 4 пикселя (в 1,6 мкм), что позволяет получить разрешение снимка в 12 МП.
Для любителей беспроводного интернета в новинке имеется полезная функция Link Turbo, которая позволяет одновременно использовать и Wi-Fi, и сотовую сеть на максимальной скорости. Процессором новинки стал HiSilicon Kirin 980 – та же однокристальная система, что и в Huawei Mate 20 и Honor Magic 2.
Повторит ли новинка судьбу своих предшественников, или же проиграет в конкурентной борьбе Xiaomi Redmi Pro 2, о котором мы писали ранее – неизвестно, однако выход обоих смартфонов в продажу произойдет примерно в одно и то же время, так что конкуренция между китайскими брендами неизбежна. Более подробную информацию о Honor View 20 представят в Пекине 26 декабря, а международный запуск устройства планируется уже в январе следующего года.