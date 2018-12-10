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Huawei Honor View 20 – первый смартфон с камерой, вмонтированной в экран

Honor View 20 позиционируется как первый смартфон с фронтальной камерой, вмонтированной в экран (Изображение: ixbt)
Honor View 20 позиционируется как первый смартфон с фронтальной камерой, вмонтированной в экран (Изображение: ixbt)
Пока Samsung только готовится выпустить смартфон с фронтальной камерой, вмонтированной в экран, компания Huawei уже анонсировала свой Honor View 20. Однако многие технические характеристики устройства, как и его цена, пока неизвестны.
by Alina Bakhvalova, 10.12.2018

Honor View 20 или просто V20 претендует на роль солидного камерофона: датчик Sony IMX586 основной камеры обеспечивает 48 МП. А вот фронтальная камера разместиться прямо в отверстии в левом верхнем углу экрана диаметром 4,5 мм. Интересным ходом производителя является уменьшения размера пикселя до 0,8 мкм, в результате чего можно создавать группы по 4 пикселя (в 1,6 мкм), что позволяет получить разрешение снимка в 12 МП.

Для любителей беспроводного интернета в новинке имеется полезная функция Link Turbo, которая позволяет одновременно использовать и Wi-Fi, и сотовую сеть на максимальной скорости. Процессором новинки стал HiSilicon Kirin 980 – та же однокристальная система, что и в Huawei Mate 20 и Honor Magic 2.

Повторит ли новинка судьбу своих предшественников, или же проиграет в конкурентной борьбе Xiaomi Redmi Pro 2, о котором мы писали ранее – неизвестно, однако выход обоих смартфонов в продажу произойдет примерно в одно и то же время, так что конкуренция между китайскими брендами неизбежна. Более подробную информацию о Honor View 20 представят в Пекине 26 декабря, а международный запуск устройства планируется уже в январе следующего года.

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Alina Bakhvalova, 2018-12-10 (Update: 2018-12-10)

 