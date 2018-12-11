В Австралии принят новый закон о предоставлении доступа к информации
Каждое государство прибегает к разнообразным мерам для повышения безопасности своих граждан. Но иногда такие меры бессовестно нарушают границы личного пространства: это и блокировка соцсетей или отдельных сайтов, и прослушивание телефонов, и ограничения доступа в сеть. Нет так давно, подобное произошло в Австралии, где был принят «Закон о доступе и содействии от 2018 года».
Последний включает три основных пункта (или три типа обращений, поступающих от компетентных органов): обращение к поставщику услуг связи с просьбой перехвата информации абонентов, обращение к тому же поставщику с требованием создать новое средство для перехвата информации абонентов (в т.ч. бэкдоры) и обращение с требованием о техническом содействии.
Интересно, что первые два типа обращений отклонить нельзя, так как можно отхватить штраф в 7,3 миллиона долларов. Однако последнее – сотрудничество – является добровольным, так что за отказ от него штраф выписан не будет.
Очевидно, что данный закон вызвал критику многих больших компаний. Среди них оказалась и Apple, представители которой побаиваются, что кибербезопасность и шифрование информации теперь окажутся под угрозой, как и доверие со стороны пользователей.