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В Австралии принят новый закон о предоставлении доступа к информации

Теперь правоохранительные органы в Австралии законно смогут получить доступ к данным пользователей (Изображение: engadget)
Теперь правоохранительные органы в Австралии законно смогут получить доступ к данным пользователей (Изображение: engadget)
После принятия «Закона о доступе и содействии» компетентные правоохранительные органы Австралии, а точнее, их представители, легко смогут требовать доступ к личной информации пользователей в целях поддержания государственной безопасности.
by Alina Bakhvalova, 11.12.2018

Каждое государство прибегает к разнообразным мерам для повышения безопасности своих граждан. Но иногда такие меры бессовестно нарушают границы личного пространства: это и блокировка соцсетей или отдельных сайтов, и прослушивание телефонов, и ограничения доступа в сеть. Нет так давно, подобное произошло в Австралии, где был принят «Закон о доступе и содействии от 2018 года».

Последний включает три основных пункта (или три типа обращений, поступающих от компетентных органов): обращение к поставщику услуг связи с просьбой перехвата информации абонентов, обращение к тому же поставщику с требованием создать новое средство для перехвата информации абонентов (в т.ч. бэкдоры) и обращение с требованием о техническом содействии.

Интересно, что первые два типа обращений отклонить нельзя, так как можно отхватить штраф в 7,3 миллиона долларов. Однако последнее – сотрудничество – является добровольным, так что за отказ от него штраф выписан не будет.

Очевидно, что данный закон вызвал критику многих больших компаний. Среди них оказалась и Apple, представители которой побаиваются, что кибербезопасность и шифрование информации теперь окажутся под угрозой, как и доверие со стороны пользователей.

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Alina Bakhvalova, 2018-12-11 (Update: 2018-12-11)

 